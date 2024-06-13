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Rusya Devlet Duması heyetinden Akkuyu NGS'ye ziyaret

Rusya Devlet Duması heyetinden Akkuyu NGS'ye ziyaret

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden oluşan heyet, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını ziyaret... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T17:06+0300

2024-06-13T17:06+0300

2024-06-13T17:06+0300

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Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Gülnar ilçesindeki sahayı gezen heyete, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasiya Zoteyeva, Rosatom Genel Müdür Danışmanı Nikolay Martyanov ve diğer proje yöneticileri eşlik etti.Heyet, büyük boyutlu ekipmanların getirildiği Doğu Kargo Terminali ile birinci ünitenin reaktör binasını ziyaret etti, santralin işletime alınacak güç ünitelerinin ve altyapının görülebildiği seyir tepesine çıktı.Ziyarette Rus milletvekilleri, güç ünitelerindeki inşaatın durumu ve Akkuyu NGS projesinin Türkiye ile Rusya'nın sosyoekonomik kalkınmasına katkısı konusunda bilgilendirildi.Duma Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy ve Enerji Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Levchenko'nun da yer aldığı heyet, daha sonra proje kapsamında çalışanlar için Silifke ilçesinde inşa edilen yerleşim yerine gidip bilgi aldı.'Uluslararası işbirliğine fayda sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz'Açıklamada görüşlerine yer verilen Zoteyeva, projenin en eşsiz özelliğinin, Türkiye'nin teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimine yapacağı etki olduğunu anlattı.Zoteyeva, şunları kaydetti:Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh de, ana hedeflerinin santrali yüksek kalitede ve zamanında inşa etmek olduğunu belirterek, "Çalışanları ve ailelerini desteklemeye büyük özen gösteriyor ve yerel sakinleri de unutmuyoruz. Bölgenin yaşamına aktif olarak katılıyor, yardım etkinlikleri, kültürel etkinlikler ve eğitim faaliyetleri yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.Duma Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy da Akkuyu NGS'nin, iki ülkenin işbirliği tarihindeki en büyük proje olduğunu kaydetti.​​​​​​​

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