https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-tek-haneli-enflasyon-icin-tarih-verdi-1084862962.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tek haneli enflasyon için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tek haneli enflasyon için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu 2025'te yüzde 20'nin altında, 2026'da ise tek haneli oranlara ulaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T19:50+0300

2024-06-14T19:50+0300

2024-06-14T19:50+0300

türkiye

cevdet yılmaz

enflasyon

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentilerinin düşmeye ve hedeflerine yaklaşmaya devam ettiğini belirtti.'Yapısal reformlar ile sonuç alacağız'Siyasi istikrar ve güven ortamında Orta Vadeli Programı uygulamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/mayis-ayinda-kartli-odemeler-13-trilyon-liraya-ulasti-1084856177.html

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tek haneli enflasyon ne zaman olur