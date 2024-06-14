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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T16:39+0300
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politika
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muhammed bin zayed al nahyan
bae
islam dünyası
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filistin
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi.Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.
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recep tayyip erdoğan, muhammed bin zayed al nahyan, bae, islam dünyası, soykırım, filistin
recep tayyip erdoğan, muhammed bin zayed al nahyan, bae, islam dünyası, soykırım, filistin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

16:39 14.06.2024
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi.
Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.
Erdoğan G7 için İtalya'da - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 zirvesinde
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