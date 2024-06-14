https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-bir-araya-geldi-1084855547.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T16:39+0300

2024-06-14T16:39+0300

2024-06-14T16:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

muhammed bin zayed al nahyan

bae

islam dünyası

soykırım

filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/14/1073766854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9d1f46613adb5fa716aef5ee3156396.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi.Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/cumhurbaskani-erdogan-g7-zirvesinde-1084853889.html

bae

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, muhammed bin zayed al nahyan, bae, islam dünyası, soykırım, filistin