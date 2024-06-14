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Bakan Özhaseki: Kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz
Bakan Özhaseki: Kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ziyaret ettiği Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 yılı sonuna kadar hak... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T14:56+0300
2024-06-14T14:56+0300
türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından yapımına başlanan konutlardan 76 binini teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar 200 bin kadar konutun teslim edilmiş olacağını belirterek, "Gelecek senenin sonuna doğru bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız" dedi.Bakan Özhaseki, Adıyaman İndere bölgesinde yapımı devam eden deprem konutlarının şantiye alanında yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde en çok hasar gören illerden birinin de Adıyaman olduğunu belirterek, kentte 43 bin civarında hak sahibinin bulunduğunu söyledi.Bakanlığının buna göre planlamasını yaptığını aktaran Özhaseki, "46 bin civarında geneli konut olmak üzere, geriye kalan küçük bir bölümde iş yeri olmak üzere inşaatlara başladık. Zaten 8 bin kadar da konutumuzu burada teslim ettik. Önümüzdeki aydan itibaren her ay birkaç bin konut teslim etmeye devam edeceğiz. Bugün İndere'de şu bulunduğumuz yerde Türkiye'de belki de kurmuş olduğumuz şantiyelerin en büyüğü var. 16 bin 500 konutluk bir şantiyedeyiz. 10 bine yakın arkadaşımız çalışıyor. İnşaatlar bütün hızıyla devam ediyor. Bir taraftan evlerimizi yaparken bir taraftan da haliyle yol gibi, su, kanal gibi birtakım temel altyapı ihtiyaçlarını da gidermek için büyük bir mücadele veriyoruz. Aynı zamanda insanlar buraya geldiğinde rahat etmeleri için okullar, sağlık ocakları gibi de dini tesisler gibi de birtakım binalar yapmaya gayret ediyoruz" dedi.Özhaseki, geçen yıl yaşanan depremlerin çok büyük bir afet ve Anadolu'nun başına gelebilecek en büyük felaket olduğunu belirterek, 850 bin civarında bağımsız birimin yıkıldığını veyahut yıkılmak üzere olduğunu belirtti.Depremler nedeniyle 18 ilin zarar gördüğünü ve 14 milyon insanın mağdur olduğunu anlatan Özhaseki, bütün yaraları sarmak için büyük çaba sarf ettiklerini, 1240 şantiyede 110 bin kişinin çalıştığını anlattı.100 bin civarında çelikten köy evlerinin yapımının sürdüğünü dile getiren Özhaseki şöyle konuştu:Örnek konutu gezen Bakan Özhaseki, bölgeye yapılacak olan sosyal donatı alanlarına ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/tuik-acikladi-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-olen-turk-vatandaslarinin-sayisi-45-bin-784-1084844298.html
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çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, adıyaman, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş depremleri, toki, emlak konut
çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, adıyaman, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş depremleri, toki, emlak konut

Bakan Özhaseki: Kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz

14:56 14.06.2024
© AA / Cem TekkeşinoğluÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ziyaret ettiği Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 yılı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından yapımına başlanan konutlardan 76 binini teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar 200 bin kadar konutun teslim edilmiş olacağını belirterek, "Gelecek senenin sonuna doğru bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız" dedi.
Bakan Özhaseki, Adıyaman İndere bölgesinde yapımı devam eden deprem konutlarının şantiye alanında yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde en çok hasar gören illerden birinin de Adıyaman olduğunu belirterek, kentte 43 bin civarında hak sahibinin bulunduğunu söyledi.
Bakanlığının buna göre planlamasını yaptığını aktaran Özhaseki, "46 bin civarında geneli konut olmak üzere, geriye kalan küçük bir bölümde iş yeri olmak üzere inşaatlara başladık. Zaten 8 bin kadar da konutumuzu burada teslim ettik. Önümüzdeki aydan itibaren her ay birkaç bin konut teslim etmeye devam edeceğiz. Bugün İndere'de şu bulunduğumuz yerde Türkiye'de belki de kurmuş olduğumuz şantiyelerin en büyüğü var. 16 bin 500 konutluk bir şantiyedeyiz. 10 bine yakın arkadaşımız çalışıyor. İnşaatlar bütün hızıyla devam ediyor. Bir taraftan evlerimizi yaparken bir taraftan da haliyle yol gibi, su, kanal gibi birtakım temel altyapı ihtiyaçlarını da gidermek için büyük bir mücadele veriyoruz. Aynı zamanda insanlar buraya geldiğinde rahat etmeleri için okullar, sağlık ocakları gibi de dini tesisler gibi de birtakım binalar yapmaya gayret ediyoruz" dedi.
Özhaseki, geçen yıl yaşanan depremlerin çok büyük bir afet ve Anadolu'nun başına gelebilecek en büyük felaket olduğunu belirterek, 850 bin civarında bağımsız birimin yıkıldığını veyahut yıkılmak üzere olduğunu belirtti.
Depremler nedeniyle 18 ilin zarar gördüğünü ve 14 milyon insanın mağdur olduğunu anlatan Özhaseki, bütün yaraları sarmak için büyük çaba sarf ettiklerini, 1240 şantiyede 110 bin kişinin çalıştığını anlattı.
100 bin civarında çelikten köy evlerinin yapımının sürdüğünü dile getiren Özhaseki şöyle konuştu:

Şu ana kadar 76 bin konut teslim ettik ama sene sonuna kadar 200 bin kadar konutu teslim etmiş olacağız. Sonra da peyderpey her ay 10 bin, 15 bin, 20 bin konut vermeye devam edeceğiz. Gelecek senenin sonuna doğru bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız. Evi yıkılmış olan her kardeşimize evini vermiş olacağız. İş yeri yıkılmış olan herkese iş yerini vermiş olacağız. Bu arada değişik alternatifler üzerinde çalışanlara da o kapıyı açtık. Yani yerine dönüştürmek isteyenlere maddi yardımda bulunuyoruz. Şu anda sayı 28 binler civarında ki hala devam eden belki de bu sayının artacağını da düşünüyorum. Kendi iş yerini yapan, kendi evini yapan insanlara da bizim maddi yardımlarımız devam edecek. İnşallah el birliğiyle bu yaraları sarmış olacağız. Bu sıkıntının altından kalkmış olacağız. Ama şunu herkes bilsin ki, yaptığımız evler depreme dirençli evler. Zaten TOKİ bu konuda, Emlak Konut bu konuda sınıfı geçti. Şimdi zaten yapı işlerimizde çelik yapılar üzerinde devam ediyor. Ve geçtiğimiz depremde de bu saydığım grupların bizim devlet olarak yaptığımız kendi kurumlarımızın binalarından hiçbirisi yıkılmadı. 99 depremini hatırlarsanız eğer en çok hasar gören yerler kamu binalarıydı. Kaymakamlıklardı, devlet hastaneleriydi, okullardı. Ama şimdi bu son depremde, kamunun yapmış olduğu bütün binalar sağlam, TOKİ'nin, yapı işlerinin, Emlak Konutun yapmış olduğu bütün binalar sağlam. Çok şükür sıva çatlağı bile olmadı diyebiliriz. Bu konutlar da aynı şekilde inşa ediyoruz. İnşallah bittiğinde de hak sahiplerine, kardeşlerimize vereceğiz.

Örnek konutu gezen Bakan Özhaseki, bölgeye yapılacak olan sosyal donatı alanlarına ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

Haliyle şimdi insanları buraya getirip sadece bu binalarda ikamet ettirmenin bir anlamı yok. Yol yapmazsanız nasıl gelecekler? Suyunu getirmezseniz, kanalizasyon hattını çekmezseniz, doğalgazını vermezseniz, bir işi yapmış olmuyorsunuz. Bunları yapınca tabii haliyle maliyetleri iyice artıyor ama bu maliyetleri biz vatandaşa yansıtmıyoruz. Devlet olarak kendimiz yapıyoruz. Sonra sosyal donatı diye belediyecilikte bizim tarif ettiğimiz insanların çocuklarını gönderebilecekleri okullar, istifade edebilecekleri sağlık ocakları, ibadethaneler onları da hep yapmaya çalışıyoruz. Böyle olunca komple yepyeni bir şehir meydana çıkıyor adeta. Bu bölgeye gelip oturanlar şanslı diye düşünüyorum ben, güle güle otursunlar.

Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
TÜRKİYE
TÜİK açıkladı: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Türk vatandaşlarının sayısı 45 bin 784'
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