https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bakan-ozhaseki-kalici-deprem-konutlarinin-tamamini-2025-sonuna-kadar-teslim-edecegiz-1084851689.html

Bakan Özhaseki: Kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz

Bakan Özhaseki: Kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 sonuna kadar teslim edeceğiz

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ziyaret ettiği Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının tamamını 2025 yılı sonuna kadar hak... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T14:56+0300

2024-06-14T14:56+0300

2024-06-14T14:56+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

mehmet özhaseki

adıyaman

deprem

6 şubat kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş depremleri

toki

emlak konut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/17/1078848213_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_f0ff1e66cca8ba0b6870d635b60dcbb6.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından yapımına başlanan konutlardan 76 binini teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar 200 bin kadar konutun teslim edilmiş olacağını belirterek, "Gelecek senenin sonuna doğru bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız" dedi.Bakan Özhaseki, Adıyaman İndere bölgesinde yapımı devam eden deprem konutlarının şantiye alanında yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde en çok hasar gören illerden birinin de Adıyaman olduğunu belirterek, kentte 43 bin civarında hak sahibinin bulunduğunu söyledi.Bakanlığının buna göre planlamasını yaptığını aktaran Özhaseki, "46 bin civarında geneli konut olmak üzere, geriye kalan küçük bir bölümde iş yeri olmak üzere inşaatlara başladık. Zaten 8 bin kadar da konutumuzu burada teslim ettik. Önümüzdeki aydan itibaren her ay birkaç bin konut teslim etmeye devam edeceğiz. Bugün İndere'de şu bulunduğumuz yerde Türkiye'de belki de kurmuş olduğumuz şantiyelerin en büyüğü var. 16 bin 500 konutluk bir şantiyedeyiz. 10 bine yakın arkadaşımız çalışıyor. İnşaatlar bütün hızıyla devam ediyor. Bir taraftan evlerimizi yaparken bir taraftan da haliyle yol gibi, su, kanal gibi birtakım temel altyapı ihtiyaçlarını da gidermek için büyük bir mücadele veriyoruz. Aynı zamanda insanlar buraya geldiğinde rahat etmeleri için okullar, sağlık ocakları gibi de dini tesisler gibi de birtakım binalar yapmaya gayret ediyoruz" dedi.Özhaseki, geçen yıl yaşanan depremlerin çok büyük bir afet ve Anadolu'nun başına gelebilecek en büyük felaket olduğunu belirterek, 850 bin civarında bağımsız birimin yıkıldığını veyahut yıkılmak üzere olduğunu belirtti.Depremler nedeniyle 18 ilin zarar gördüğünü ve 14 milyon insanın mağdur olduğunu anlatan Özhaseki, bütün yaraları sarmak için büyük çaba sarf ettiklerini, 1240 şantiyede 110 bin kişinin çalıştığını anlattı.100 bin civarında çelikten köy evlerinin yapımının sürdüğünü dile getiren Özhaseki şöyle konuştu:Örnek konutu gezen Bakan Özhaseki, bölgeye yapılacak olan sosyal donatı alanlarına ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/tuik-acikladi-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-olen-turk-vatandaslarinin-sayisi-45-bin-784-1084844298.html

türkiye

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, adıyaman, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, kahramanmaraş depremleri, toki, emlak konut