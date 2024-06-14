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Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isterken boğuldu
Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isterken boğuldu
Sputnik Türkiye
Adana'da sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isterken akıntıya kapılan adamın cansız bedeni bulundu. Akıntıya kapılan çiftin suda sürüklenmesi güvenlik... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T21:33+0300
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adana
türkiye
boğulma
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Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için suya giren kişi boğuldu, kadın çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarıldı.Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Tekel Caddesi'nde motosiketle ilerleyen Suriye uyruklu 33 yaşındaki Duvar Bozo ile 24 yaşındaki eşi Vecibe Cumo arasında tartışma çıktı.Cumo, tartışmanın ardından motosikletten inerek DSİ'ye ait sulama kanalına atlayarak intihar girişiminde bulundu.Eşini kurtarmak için Duvar Bozo da kanala atlayınca çift akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, Vecibe Cumo'yu sudan çıkarttı. Bozo ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı ve itfaiye ekipleri, Bozo'yu arama çalışması başlattı.Cumo ve yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.Yapılan arama çalışmaları sonucu Bozo'nun sulama kanalında cesedine ulaşıldı.Öte yandan çiftin suda sürüklenmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/adanali-gencler-yuzme-bilmeyenleri-bogulmasinlar-diye-dovup-gonderiyoruz-1084460042.html
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adana, boğulma, kanal
adana, boğulma, kanal

Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isterken boğuldu

21:33 14.06.2024
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW224628Adana'nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Adana'nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğularak can verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW224628
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Adana'da sulama kanalına atlayan karısını kurtarmak isterken akıntıya kapılan adamın cansız bedeni bulundu. Akıntıya kapılan çiftin suda sürüklenmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için suya giren kişi boğuldu, kadın çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Tekel Caddesi'nde motosiketle ilerleyen Suriye uyruklu 33 yaşındaki Duvar Bozo ile 24 yaşındaki eşi Vecibe Cumo arasında tartışma çıktı.
Cumo, tartışmanın ardından motosikletten inerek DSİ'ye ait sulama kanalına atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Eşini kurtarmak için Duvar Bozo da kanala atlayınca çift akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, Vecibe Cumo'yu sudan çıkarttı. Bozo ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı ve itfaiye ekipleri, Bozo'yu arama çalışması başlattı.
Cumo ve yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.
Yapılan arama çalışmaları sonucu Bozo'nun sulama kanalında cesedine ulaşıldı.
Öte yandan çiftin suda sürüklenmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ederken, 15 yaşındaki bir çocuğun ise Yüzme bilmeyenleri döverek uzaklaştırıyoruz. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
YAŞAM
Adanalı gençler: Yüzme bilmeyenleri boğulmasınlar diye dövüp gönderiyoruz
3 Haziran , 14:03
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