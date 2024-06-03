https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/adanali-gencler-yuzme-bilmeyenleri-bogulmasinlar-diye-dovup-gonderiyoruz-1084460042.html

Adanalı gençler: Yüzme bilmeyenleri boğulmasınlar diye dövüp gönderiyoruz

Adanalı gençler: Yüzme bilmeyenleri boğulmasınlar diye dövüp gönderiyoruz

Sputnik Türkiye

Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ederken, 15 yaşındaki bir çocuk... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T14:03+0300

2024-06-03T14:03+0300

2024-06-03T14:03+0300

yaşam

adana

yüzme

yüzme

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Adana'da kavurucu yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen sulama kanallarında yüzmeye devam ederken, 15 yaşındaki bir çocuk "Yüzme bilmeyenleri döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar ağlasın" demesi pes dedirtti.Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı artmaya başladı. Sıcakların artmasıyla birlikte son 10 yılda 250'den fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanalda çocuklar ölümüne kulaç atmaya başladı.Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirirken bazılarının söylediği sözler ise pes dedirtti.“Önce uyarıp sonra dövüyoruz”15 yaşındaki Halil Koşar, sulama kanalına yüzmeyi bilmeyenler geldiğinde dövdüklerini anlatarak, “Bizler yüzmeyi bildiğimiz için sorun olmuyor ama bazen yüzmeyi bilmeyen çocuklar geliyor. Onlara 'suya girmeyin' diyerek uyarı yapıyoruz. Eğer bizi dinlemezlerse döverek uzaklaştırıyoruz. Anneleri, babaları ağlayacağına onlar üzülüp ağlasın” dedi.“Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin”13 yaşındaki Mehmet Demir ise sulama kanalına girmekten korkmadığını söyleyip boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu kurtardığını anlattı. Demir, “Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Havalar sıcak bizler de yüzmek zorundayız. Yüzmeyi bilmeyenler yüzmesin. Burada az önce birisi boğuluyordu ben ve arkadaşlarım kurtardık. Eğer onu kurtarmasak anne ve babası üzülecekti” ifadelerini kullandı.

adana

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