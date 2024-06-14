https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/adalet-bakani-tunc-duyurdu-eylem-tok-ve-oglu-abdde-yakalandi-1084858605.html
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 'Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı'
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 'Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı'
Sputnik Türkiye
Bakan Tunç, ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldıkları bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok'un ABD'de iade talebi kapsamında yakalandıklarını açıkladı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T17:41+0300
2024-06-14T17:41+0300
2024-06-14T17:41+0300
türkiye
adalet bakanlığı
abd adalet bakanlığı
yılmaz tunç
eylem tok
iade
yakalama
yakalama kararı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve Cihantimur Tok'un Türkiye'nin iade talebi kapsamında yakalandığını bildirdi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/-avukat-kanunlari-sayarak-acikladi-eylem-tok-ve-oglu-iade-edilecek-mi--1084191894.html
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adalet bakanlığı, abd adalet bakanlığı, yılmaz tunç, eylem tok, iade, yakalama, yakalama kararı
adalet bakanlığı, abd adalet bakanlığı, yılmaz tunç, eylem tok, iade, yakalama, yakalama kararı
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 'Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı'
Ayrıntılar geliyor
Bakan Tunç, ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldıkları bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok'un ABD'de iade talebi kapsamında yakalandıklarını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve Cihantimur Tok'un Türkiye'nin iade talebi kapsamında yakalandığını bildirdi