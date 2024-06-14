Adalet Bakanı Tunç duyurdu: 'Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı'

Nagehan Alçı, eski eşi Kütahyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını söyledi

Trump: Zayıf insanlarla geçinemiyorum. Putin güçlü o yüzden ilişkilerim iyi

5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütü yakalandı

Ukrayna halkı ekmeğe zam beklerken tahıllar ihraç ediliyor

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 18 milyar dolar

SESLİ HABER

'Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak'