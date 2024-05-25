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Avukat kanunları sayarak açıkladı: Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi?
Avukat kanunları sayarak açıkladı: Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi?
Sputnik Türkiye
Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kaza sonrası ABD'ye kaçan canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur'a Interpol tarafından kırmızı bülten... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T12:58+0300
2024-05-25T12:59+0300
eylem tok
yaşam
bülent cihantimur
timur cihantimur
kaza
ölüm
kaçak
firari
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İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok kaza gecesi apar topar Mısır'a kaçmıştı. Anne oğul ardından ABD'ye gitmişlerdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.Ardından, 7 Mart'ta anne ve oğlun hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri talep edilmişti.Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur'a kırmızı bülten çıkardı. ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur'un iade edilip edilemeyeceği merak edilirken, Eylem Tok'un pasaport süresinin 24 Kasım 2024'te bitecek olması da soruları beraberinde getirdi.Yüksek lisans tezinde "Milletlerarası Ceza Hukuku'nda Adli Yardımlaşma" konusunu ele alan hukukçu Av. Dr. Candaş Gürol, anne-oğula çıkarılan kırmız bülten kararına ilişkin görüşlerini paylaştı.İade prosedürünün Milletlerarası Ceza Hukuku'nun en çetrefilli konularından biri olduğuna değinen Gürol, "Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması var. Bu anlaşma 1980 yılında iç hukuka ve kanuna uygun imzalanmıştır. Anlaşma halen yürürlükte ve bağlayıcıdır" dedi.İadeyi gerçekleştirecek devletin kendi vatandaşı olan kişileri iade etmemesi hususundan da bahseden Av. Dr. Candaş Gürol, ABD ile aramızdaki anlaşmanın 4. maddesinde de tarafların kendi vatandaşını iade etmeye zorlanamayacağını belirtti.Gürol, "4. maddenin devamında; ABD özel olarak uygun bulursa kendi vatandaşını da iade edilebiliyor. Yani şüpheli iadesine teknik anlamda bir mani olmadığı görüşündeyim" şeklinde konuştu.Oğlunu yurt dışına kaçıran anne Eylem Tok'a çıkarılan kırmızı bülten hakkında konuşan Gürol, 1 yıl hürriyeti bağlayıcı hapis ve fazlasını gerektiren hallerde iade işleminin yapılabileceği söyledi.Eylem Tok'un Kasım 2024'te pasaport süresinin dolması konusunda ne gibi durumların yaşanacağına ise "Eylem Tok, pasaportunun süresinin dolmasıyla birlikte seyahat belgesi geçersiz olan kişi statüsünde yer alacak. ABD tarafından deport edilebilir" diyerek deport prosedürlerinin iadeden farklı olduğunu ve şüphelinin ABD'de rahat bir şekilde kalmasına engel olacağını söyledi.
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eylem tok, bülent cihantimur, timur cihantimur, kaza, ölüm, kaçak, firari
eylem tok, bülent cihantimur, timur cihantimur, kaza, ölüm, kaçak, firari

Avukat kanunları sayarak açıkladı: Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi?

12:58 25.05.2024 (güncellendi: 12:59 25.05.2024)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMANEylem Tok
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - SADIK KAHRAMAN
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Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kaza sonrası ABD'ye kaçan canavar anne Eylem Tok ile katil oğlu Timur Cihantimur'a Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Av. Dr. Candaş Gürol iade sürecine ilişkin merak edilenleri cevapladı.
İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok kaza gecesi apar topar Mısır'a kaçmıştı. Anne oğul ardından ABD'ye gitmişlerdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ardından, 7 Mart'ta anne ve oğlun hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri talep edilmişti.
Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur'a kırmızı bülten çıkardı. ABD vatandaşı olan Timur Cihantimur'un iade edilip edilemeyeceği merak edilirken, Eylem Tok'un pasaport süresinin 24 Kasım 2024'te bitecek olması da soruları beraberinde getirdi.
Yüksek lisans tezinde "Milletlerarası Ceza Hukuku'nda Adli Yardımlaşma" konusunu ele alan hukukçu Av. Dr. Candaş Gürol, anne-oğula çıkarılan kırmız bülten kararına ilişkin görüşlerini paylaştı.
İade prosedürünün Milletlerarası Ceza Hukuku'nun en çetrefilli konularından biri olduğuna değinen Gürol, "Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması var. Bu anlaşma 1980 yılında iç hukuka ve kanuna uygun imzalanmıştır. Anlaşma halen yürürlükte ve bağlayıcıdır" dedi.
İadeyi gerçekleştirecek devletin kendi vatandaşı olan kişileri iade etmemesi hususundan da bahseden Av. Dr. Candaş Gürol, ABD ile aramızdaki anlaşmanın 4. maddesinde de tarafların kendi vatandaşını iade etmeye zorlanamayacağını belirtti.
Gürol, "4. maddenin devamında; ABD özel olarak uygun bulursa kendi vatandaşını da iade edilebiliyor. Yani şüpheli iadesine teknik anlamda bir mani olmadığı görüşündeyim" şeklinde konuştu.
Oğlunu yurt dışına kaçıran anne Eylem Tok'a çıkarılan kırmızı bülten hakkında konuşan Gürol, 1 yıl hürriyeti bağlayıcı hapis ve fazlasını gerektiren hallerde iade işleminin yapılabileceği söyledi.
Eylem Tok'un Kasım 2024'te pasaport süresinin dolması konusunda ne gibi durumların yaşanacağına ise "Eylem Tok, pasaportunun süresinin dolmasıyla birlikte seyahat belgesi geçersiz olan kişi statüsünde yer alacak. ABD tarafından deport edilebilir" diyerek deport prosedürlerinin iadeden farklı olduğunu ve şüphelinin ABD'de rahat bir şekilde kalmasına engel olacağını söyledi.
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