Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'

“Taylor Swift’in bu yarattığı ilk etki değil. İktisat literatürüne girmiş bir Taylor Swift etkisi de var. Taylor Swift, gittiği kentlerin ekonomisini canlandırıyor. Mesela Londra’da tek bir konser veriyor, harcamalar bir günde yüzde 10 artıyor. Taylor Swift’i alıp gezdireceksiniz, Konya, Kahramanmaraş, Zonguldak, Şırnak diye… Ülke abad oluyor. Gelir kaynakları gösteriyoruz ülkeye.”