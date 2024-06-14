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Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'
Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'
Sputnik Türkiye
Taylor Swift hayranları şarkıcının Edinburgh kentinde verdiği konserlerde dans ederek sismik etki yarattı. Haberi değerlendiren Ali Çağatay, “Taylor Swift’in... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T07:05+0300
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Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'
Sputnik Türkiye
Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'
Taylor Swift'in İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da verdiği konserler sismik faaliyetlerin gözlemlenmesine yol açtı. İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu, özellikle hangi şarkılarda deprem etkisinin arttığını açıkladı.Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında haberi değerlendiren Ali Çağatay, “Taylor Swift’in konser verdiği esnada 7 km ötede bulunan bir deprem araştırma istasyonu sismik olay tespit ettiğini açıkladı. Konserde bulunan insanların sarsıntısından dolayı deprem olmuş. Demek ki insanlar yapay deprem yaratabilir.” dedi.'Taylor Swift etkisi'nden bahseden Çağatay, şöyle devam etti:
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taylor swift, konser, iskoçya, edinburg, deprem
taylor swift, konser, iskoçya, edinburg, deprem

Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'

07:05 14.06.2024 (güncellendi: 10:12 14.06.2024)
SEYİR HALİ
Taylor Swift'in hayranları deprem oluşturdu: 'Bu Swift'in yarattığı ilk etki değil'
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Taylor Swift hayranları şarkıcının Edinburgh kentinde verdiği konserlerde dans ederek sismik etki yarattı. Haberi değerlendiren Ali Çağatay, “Taylor Swift’in bu yarattığı ilk etki değil. İktisat literatürüne girmiş bir Taylor Swift etkisi de var. Taylor Swift, gittiği kentlerin ekonomisini canlandırıyor" dedi.
Taylor Swift'in İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da verdiği konserler sismik faaliyetlerin gözlemlenmesine yol açtı. İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu, özellikle hangi şarkılarda deprem etkisinin arttığını açıkladı.
Radyo Sputnik’te yayımlanan Seyir Hali programında haberi değerlendiren Ali Çağatay, “Taylor Swift’in konser verdiği esnada 7 km ötede bulunan bir deprem araştırma istasyonu sismik olay tespit ettiğini açıkladı. Konserde bulunan insanların sarsıntısından dolayı deprem olmuş. Demek ki insanlar yapay deprem yaratabilir.” dedi.
'Taylor Swift etkisi'nden bahseden Çağatay, şöyle devam etti:
“Taylor Swift’in bu yarattığı ilk etki değil. İktisat literatürüne girmiş bir Taylor Swift etkisi de var. Taylor Swift, gittiği kentlerin ekonomisini canlandırıyor. Mesela Londra’da tek bir konser veriyor, harcamalar bir günde yüzde 10 artıyor. Taylor Swift’i alıp gezdireceksiniz, Konya, Kahramanmaraş, Zonguldak, Şırnak diye… Ülke abad oluyor. Gelir kaynakları gösteriyoruz ülkeye.”
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