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Ümit Özdağ: İngiltere'nin Ruanda'ya göndereceği mülteciler uçakla Türkiye'ye geliyor
Ümit Özdağ: İngiltere'nin Ruanda'ya göndereceği mülteciler uçakla Türkiye'ye geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Ruanda arasında Turizm Anlaşması imzalanması ardından Ruanda'dan Türkiye'ye uçuş sayılarının arttırılması sosyal medyada tartışılmaya devam ederken... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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İngiltere'nin Ruanda ile yaptığı yasa dışı mültecileri para karşılığında gönderme anlaşması ardından yakın zamanda Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ruanda ile Turizm Anlaşması imzalaması ve Ruanda'dan Türkiye'ye uçuşların arttırılması, sosyal medyada İYİ Parti ve Zafer Partisi siyasetçileri dahil birçok kişide tedirginlik uyandırdı. Türkiye ile Ruanda'nın yakın zamanda imzaladığı Turizm Anlaşması birçok kişide soru işareti bırakırken, İYİ Parti Dışişleri Komisyonu Üyesi Kürşad Zorlu, dün mecliste Hakan Fidan'a yönelik bir soru önergisi verdi. Önergede şu sorular yer aldı: Ümit Özdağ: Türkiye, dünyanın lunaparkı değildir X sosyal medya kullanıcıların durumu tartışırken 1 Haziran tarihinde Ruanda - İstanbul arasında 66 uçuş olduğunu gözlemlemesi üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Özdağ, şu paylaşımı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/disisleri-bakani-hakan-fidan-cine-gidiyor-1084382695.html
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mülteci sorunu, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, ruanda, ingiltere, dışişleri, turizm, ümit özdağ, iyi parti, kürşad zorlu
mülteci sorunu, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, ruanda, ingiltere, dışişleri, turizm, ümit özdağ, iyi parti, kürşad zorlu

Ümit Özdağ: İngiltere'nin Ruanda'ya göndereceği mülteciler uçakla Türkiye'ye geliyor

13:11 31.05.2024
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Afganistan'da Taliban dönemi | İran Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA
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Türkiye ve Ruanda arasında Turizm Anlaşması imzalanması ardından Ruanda'dan Türkiye'ye uçuş sayılarının arttırılması sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ İngilteren'den Ruanda'ya parayla gönderilen mültecilerin Türkiye'ye geleceğini belirtti.
İngiltere'nin Ruanda ile yaptığı yasa dışı mültecileri para karşılığında gönderme anlaşması ardından yakın zamanda Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Ruanda ile Turizm Anlaşması imzalaması ve Ruanda'dan Türkiye'ye uçuşların arttırılması, sosyal medyada İYİ Parti ve Zafer Partisi siyasetçileri dahil birçok kişide tedirginlik uyandırdı.
Türkiye ile Ruanda'nın yakın zamanda imzaladığı Turizm Anlaşması birçok kişide soru işareti bırakırken, İYİ Parti Dışişleri Komisyonu Üyesi Kürşad Zorlu, dün mecliste Hakan Fidan'a yönelik bir soru önergisi verdi. Önergede şu sorular yer aldı:
Şimdi böyle bir ülke ile Turizm Alanında İşbirliği neden ve niçin yapılır?
Ruanda ile yapılacak Turizm işbirliğinden Türkiye'nin ne gibi bir beklentisi ya da kazancı olabilir?
İngiltere'nin Ruanda'ya düzensiz göçmenleri göndermeye başlamasından sadece 1 ay sonra Ruanda ile Türkiye arasında yapılan bu anlaşma manidar değil midir?
Türkiye -şimdilik- Ruanda'ya vize uyguluyor, acaba bu antlaşma sonrası Ruanda'ya vize kalkacak mı? Ya da elektronik vize uygulamasına mı dahil edilecek?

Ümit Özdağ: Türkiye, dünyanın lunaparkı değildir

X sosyal medya kullanıcıların durumu tartışırken 1 Haziran tarihinde Ruanda - İstanbul arasında 66 uçuş olduğunu gözlemlemesi üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Özdağ, şu paylaşımı yaptı:

Ruanda, Sivas büyüklüğünde bir ülke. Nüfusu 13 milyon. Kişi başına düşen gelir 800 dolar. Olağanüstü fakir bir ülke. İngiltere Ruanda ile anlaşarak mültecileri Ruanda’ya yolluyor. Ruanda ile AK Parti hemen bir turizm anlaşması yapıyor.

Ve İngiltere’den Ruanda’ya gidenler Ruanda’dan Türkiye’ye mi getiriliyor? Böyle rezalet olmaz. Türkiye’de dünyanın luna parkı değil. Zafer Partisi İstanbul il başkanlığına mensup arkadaşlarımızdan ricam havaalanına giderek Ruanda’dan gelen yolcuların kim olduğunu video ve fotoğraf ile tespit edip Türk halkı ile paylaşmalarıdır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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