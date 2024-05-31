Ümit Özdağ: İngiltere'nin Ruanda'ya göndereceği mülteciler uçakla Türkiye'ye geliyor

Ruanda, Sivas büyüklüğünde bir ülke. Nüfusu 13 milyon. Kişi başına düşen gelir 800 dolar. Olağanüstü fakir bir ülke. İngiltere Ruanda ile anlaşarak mültecileri Ruanda’ya yolluyor. Ruanda ile AK Parti hemen bir turizm anlaşması yapıyor.

Ve İngiltere’den Ruanda’ya gidenler Ruanda’dan Türkiye’ye mi getiriliyor? Böyle rezalet olmaz. Türkiye’de dünyanın luna parkı değil. Zafer Partisi İstanbul il başkanlığına mensup arkadaşlarımızdan ricam havaalanına giderek Ruanda’dan gelen yolcuların kim olduğunu video ve fotoğraf ile tespit edip Türk halkı ile paylaşmalarıdır.