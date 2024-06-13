https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/uygunsuz-kiyafet-iddiasi-ile-torene-alinmamislardi-valilik-sorusturma-baslatti-1084802568.html
‘Uygunsuz kıyafet’ iddiası ile törene alınmamışlardı: Valilik soruşturma başlattı
‘Uygunsuz kıyafet’ iddiası ile törene alınmamışlardı: Valilik soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde bir okulun mezuniyet töreninde yaşandığı ifade edilen olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T12:58+0300
2024-06-13T12:58+0300
2024-06-13T12:58+0300
türkiye
kocaeli
kocaeli valiliği
gebze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104174/52/1041745261_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39a18294c9d529a24c5534b950ac4079.jpg
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce 2 eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir" ifadelerine yer verildi.Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından "Öncelikle mezun olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Valiliğimizce iki eğitim müfettişi inceleme ve soruşturma için görevlendirilmiştir" paylaşımında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/otizmli-cocugun-mezuniyet-gosterisine-alinmadigi-iddiasina-mebden-sorusturma-1084595183.html
türkiye
kocaeli
gebze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104174/52/1041745261_184:0:1144:720_1920x0_80_0_0_d650d7eb3d77a7b4179d76c351584271.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kocaeli, kocaeli valiliği, gebze
kocaeli, kocaeli valiliği, gebze
‘Uygunsuz kıyafet’ iddiası ile törene alınmamışlardı: Valilik soruşturma başlattı
Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde bir okulun mezuniyet töreninde yaşandığı ifade edilen olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce 2 eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından "Öncelikle mezun olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Valiliğimizce iki eğitim müfettişi inceleme ve soruşturma için görevlendirilmiştir" paylaşımında bulundu.