https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/uygunsuz-kiyafet-iddiasi-ile-torene-alinmamislardi-valilik-sorusturma-baslatti-1084802568.html

‘Uygunsuz kıyafet’ iddiası ile törene alınmamışlardı: Valilik soruşturma başlattı

‘Uygunsuz kıyafet’ iddiası ile törene alınmamışlardı: Valilik soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesinde bir okulun mezuniyet töreninde yaşandığı ifade edilen olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T12:58+0300

2024-06-13T12:58+0300

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türkiye

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kocaeli valiliği

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Valilik'ten yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce 2 eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir" ifadelerine yer verildi.Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından "Öncelikle mezun olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Valiliğimizce iki eğitim müfettişi inceleme ve soruşturma için görevlendirilmiştir" paylaşımında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/otizmli-cocugun-mezuniyet-gosterisine-alinmadigi-iddiasina-mebden-sorusturma-1084595183.html

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