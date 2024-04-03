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Buça'nın yıldönümü: Sputnik, yakın tarihteki en büyük provokasyonları derledi
Buça'nın yıldönümü: Sputnik, yakın tarihteki en büyük provokasyonları derledi
Sputnik Türkiye
Bugün, 3 Nisan 2022'de Kiev rejiminin başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillerin katledildiği görüntüleri yayınlayarak Rusya'yı katliamla suçladığı... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik, Rusya-Ukrayna çatışmasının gidişatı üzerinde geniş kapsamlı sonuçları olan Buça vakasının yeniden gündeme geldiği bu günlerde tarihteki en büyük provokasyonlara bir kez daha mercek tuttu.1. BuçaNisan 2022'de Kiev, Rus ordusunu Kiev Bölgesi'nin Buça kentindeki sivillere karşı iğrenç bir suçla suçladı. Rusya Silahlı Kuvvetleri 30 Mart 2022'de bu kentten çıktı ve 4 gün sonra Ukrayna tarafı aniden 'işgalcilerin vahşetine' ilişkin bir haberin yanı sıra cenazelerle dolu sokakların yer aldığı video ve fotoğrafları yayınladı.24 Nisan 2022'de, Buça'daki olaylardan üç hafta sonra, İngiliz Guardian gazetesi, adli tıp incelemesinin ilk sonuçlarına göre, sivillerin çoğunun 122 mm'lik anti-piyade mermilerinin parçalarının isabet etmesi sonucu öldüğünü yazdı. Bunlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan D-30 obüslerine uyan topçu mermileriydi.Vakanın yaşandığı yerde bulunan kişiler, Rus ordusuna yöneltilen suçlamada öne sürdükleri gibi ateşli silahlardan çıkan kurşunlardan değil, Ukrayna ordusunun Buça'ya yaptığı top atışları sonucu öldü.Ayrıca Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gazetecilere kentin belediye başkanının yer aldığı 31 Mart tarihli bir video gösterdi. Belediye başkanının, Rus ordusu kentten ayrıldıktan bir gün sonra çekilen videoda 'sözde can kayıpları' hakkında tek bir söz söylemediği görülüyor.Buça Belediye Başkanı mutlu görünüyor, gülümsüyordu.2. Kosova'nın Reçak köyündeki olay.Bu vaka, AGİT Teyit Misyonu başkanı, Kosova'daki yabancı gözlemci misyonuna başkanlık eden ABD'li diplomat William Walker ve küresel medya kuruluşları tarafından Arnavut sivillerin Sırp ordusunca toplu halde infaz edilmesi şeklinde sunuldu. Daha sonra, öldürülen kişilerin sivil kıyafet giydirilen Kosova Kurtuluş Ordusu savaşçıları olduğu kanıtlandı. Olay, 1999'da NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik saldırısının da bahanesi olmuştu.3. Colin Powell'ın şarbon tüpü Şubat 2003'te dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, BM'de Irak'ın 'kimyasal silahları' ve gezici laboratuvarlar ile ilgili bir rapor sundu. Powell, konuşması sırasında şarbon numunesi içerdiği iddia edilen bir test tüpünü de gösterdi. Bunun üzerine ABD, Irak'ı işgal etti. Bir yıl sonra Powell günah çıkararak "Şubat 2003'te raporu hazırlarken, CIA'in bana sağladığı teyit edilmiş bilgileri esas aldım. Ancak kaynakların hatalı ve yanlış olduğu, bazı durumlarda kasıtlı olarak yanıltıcı olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı üzgünüm ve pişmanım" dedi.4. Doğu Guta provokasyonu 7 Nisan 2018'de Şam'ın 10 km doğusundaki Doğu Guta'nın Duma kentinde, şüpheli bir kimyasal saldırı meydana geldi. Bunun kanıtı olarak, doktorların zehirli maddelerden kurtarmaya çalıştığı iddia edilen çocukların da aralarında bulunduğu Duma sakinlerinin görüntüleri gösterildi. Bir hafta sonra ABD, İngiltere ve Fransa, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) çıkarımlarını beklemeden Suriye'deki hedeflere saldırı başlattı. Daha sonra videoda yer alan kişiler, herhangi bir saldırı görmediklerini söyledi.5. Kfar Aza beldesiEkim 2023'te İsrailli gazeteci Nicole Zedek, hazırladığı bir haberde, Hamas'ın İsrail'in güneyindeki Kfar Aza'ya düzenlediği saldırı sonucu bebekler de dahil yaklaşık 40 çocuğun öldürüldüğünü ve başlarının kesildiğini gözlediğini bildirdi. Fakat kamuoyunda olayla ilgili kanıtlar veya somut ayrıntılar talep edilmesi üzerine muhabir sözlerini geri aldı.
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ukrayna, irak, suriye, israil, yugoslavya, buça, sahte haber, yalan, yalan haber, rusya, colin powell, abd, ingiltere, george w. bush, boris johnson
ukrayna, irak, suriye, israil, yugoslavya, buça, sahte haber, yalan, yalan haber, rusya, colin powell, abd, ingiltere, george w. bush, boris johnson

Buça'nın yıldönümü: Sputnik, yakın tarihteki en büyük provokasyonları derledi

16:54 03.04.2024
© AP Photo / Rodrigo AbdUkrayna Buça
Ukrayna Buça - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
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Bugün, 3 Nisan 2022'de Kiev rejiminin başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillerin katledildiği görüntüleri yayınlayarak Rusya'yı katliamla suçladığı provokasyonun 2. yıldönümü.
Sputnik, Rusya-Ukrayna çatışmasının gidişatı üzerinde geniş kapsamlı sonuçları olan Buça vakasının yeniden gündeme geldiği bu günlerde tarihteki en büyük provokasyonlara bir kez daha mercek tuttu.

1. Buça

Nisan 2022'de Kiev, Rus ordusunu Kiev Bölgesi'nin Buça kentindeki sivillere karşı iğrenç bir suçla suçladı. Rusya Silahlı Kuvvetleri 30 Mart 2022'de bu kentten çıktı ve 4 gün sonra Ukrayna tarafı aniden 'işgalcilerin vahşetine' ilişkin bir haberin yanı sıra cenazelerle dolu sokakların yer aldığı video ve fotoğrafları yayınladı.
24 Nisan 2022'de, Buça'daki olaylardan üç hafta sonra, İngiliz Guardian gazetesi, adli tıp incelemesinin ilk sonuçlarına göre, sivillerin çoğunun 122 mm'lik anti-piyade mermilerinin parçalarının isabet etmesi sonucu öldüğünü yazdı. Bunlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan D-30 obüslerine uyan topçu mermileriydi.
Vakanın yaşandığı yerde bulunan kişiler, Rus ordusuna yöneltilen suçlamada öne sürdükleri gibi ateşli silahlardan çıkan kurşunlardan değil, Ukrayna ordusunun Buça'ya yaptığı top atışları sonucu öldü.
Ayrıca Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gazetecilere kentin belediye başkanının yer aldığı 31 Mart tarihli bir video gösterdi. Belediye başkanının, Rus ordusu kentten ayrıldıktan bir gün sonra çekilen videoda 'sözde can kayıpları' hakkında tek bir söz söylemediği görülüyor.
Buça Belediye Başkanı mutlu görünüyor, gülümsüyordu.

2. Kosova'nın Reçak köyündeki olay.

Bu vaka, AGİT Teyit Misyonu başkanı, Kosova'daki yabancı gözlemci misyonuna başkanlık eden ABD'li diplomat William Walker ve küresel medya kuruluşları tarafından Arnavut sivillerin Sırp ordusunca toplu halde infaz edilmesi şeklinde sunuldu. Daha sonra, öldürülen kişilerin sivil kıyafet giydirilen Kosova Kurtuluş Ordusu savaşçıları olduğu kanıtlandı. Olay, 1999'da NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik saldırısının da bahanesi olmuştu.
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYColin Powell Irak'ta kimyasal silah iddiasıyla BM'de şarbon tüpü gösteriyor
Colin Powell Irak'ta kimyasal silah iddiasıyla BM'de şarbon tüpü gösteriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
Colin Powell Irak'ta kimyasal silah iddiasıyla BM'de şarbon tüpü gösteriyor
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY

3. Colin Powell'ın şarbon tüpü

Şubat 2003'te dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, BM'de Irak'ın 'kimyasal silahları' ve gezici laboratuvarlar ile ilgili bir rapor sundu.
Powell, konuşması sırasında şarbon numunesi içerdiği iddia edilen bir test tüpünü de gösterdi. Bunun üzerine ABD, Irak'ı işgal etti. Bir yıl sonra Powell günah çıkararak "Şubat 2003'te raporu hazırlarken, CIA'in bana sağladığı teyit edilmiş bilgileri esas aldım. Ancak kaynakların hatalı ve yanlış olduğu, bazı durumlarda kasıtlı olarak yanıltıcı olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı üzgünüm ve pişmanım" dedi.

4. Doğu Guta provokasyonu

7 Nisan 2018'de Şam'ın 10 km doğusundaki Doğu Guta'nın Duma kentinde, şüpheli bir kimyasal saldırı meydana geldi. Bunun kanıtı olarak, doktorların zehirli maddelerden kurtarmaya çalıştığı iddia edilen çocukların da aralarında bulunduğu Duma sakinlerinin görüntüleri gösterildi. Bir hafta sonra ABD, İngiltere ve Fransa, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) çıkarımlarını beklemeden Suriye'deki hedeflere saldırı başlattı. Daha sonra videoda yer alan kişiler, herhangi bir saldırı görmediklerini söyledi.

5. Kfar Aza beldesi

Ekim 2023'te İsrailli gazeteci Nicole Zedek, hazırladığı bir haberde, Hamas'ın İsrail'in güneyindeki Kfar Aza'ya düzenlediği saldırı sonucu bebekler de dahil yaklaşık 40 çocuğun öldürüldüğünü ve başlarının kesildiğini gözlediğini bildirdi. Fakat kamuoyunda olayla ilgili kanıtlar veya somut ayrıntılar talep edilmesi üzerine muhabir sözlerini geri aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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Zaharova, Buça provokasyonunu İstanbul'daki müzakerelerle ilişkilendirdi
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