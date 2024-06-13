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Türkiye’nin 'ilk ve teki': Nükleer Santraller Fuarı 2-3 Temmuz'da İstanbul'da başlıyor
Türkiye’nin 'ilk ve teki': Nükleer Santraller Fuarı 2-3 Temmuz'da İstanbul'da başlıyor
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Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı 2-3 Temmuz'da İstanbul'da başlıyor. Nükleer... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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Nükleer enerji sektörünün en önemli buluşması olarak kabul edilen Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), bu yıl da İstanbul'da kapılarını açıyor.Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından desteklenen etkinlik, 2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. NPPES, Türkiye, Afrika ve Ortadoğu'daki nükleer enerji sektörünün liderlerini, karar vericileri, tedarikçileri, akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.Etkinlikte, nükleer enerji alanındaki en son teknolojiler tanıtılacak ve sektördeki güncel gelişmeler tartışılacak. Türk sanayicileri için önemli iş fırsatlarının da ele alınacağı NPPES, Akkuyu NGS'nin yanı sıra planlanan ikinci ve üçüncü konvansiyonel nükleer santraller ile küçük modüler reaktör (SMR) yatırımlarına odaklanacak.'İş birliği potansiyellerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için önemli'Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, etkinliğin nükleer enerji sektörünün geleceği üzerine odaklanacağını belirtti. Çiftçi, nükleer enerjinin enerji arz güvenliği ve karbon nötr hedeflerine ulaşmada kritik rol oynadığını vurgulayarak, NPPES'in Türk sanayicileri için önemli bir bilgi ve iş birliği platformu sağlayacağını dile getirdi:
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4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi, 3. nükleer santraller fuarı ve 7. nükleer santraller zirvesi (nppes), 2. nükleer santraller fuarı ve 6. nükleer santraller zirvesi, 6. nükleer santraller zirvesi ve 2. nükleer santraller fuarı, v. uluslararası nükleer santraller zirvesi ve fuarı, 2. nükleer santraller fuarı ve 6. nükleer santraller zirvesi, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, akkuyu nükleer enerji santrali, akkuyu nükleer güç santrali

Türkiye’nin 'ilk ve teki': Nükleer Santraller Fuarı 2-3 Temmuz'da İstanbul'da başlıyor

09:56 13.06.2024
© Fotoğraf : FND5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi
5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© Fotoğraf : FND
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Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı 2-3 Temmuz'da İstanbul'da başlıyor. Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Çiftçi, NPPES'in Türk sanayicileri için önemli bir bilgi ve iş birliği platformu sağlayacağını dile getirerek herkesi etkinliğe davet etti.
Nükleer enerji sektörünün en önemli buluşması olarak kabul edilen Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), bu yıl da İstanbul'da kapılarını açıyor.
Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından desteklenen etkinlik, 2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. NPPES, Türkiye, Afrika ve Ortadoğu'daki nükleer enerji sektörünün liderlerini, karar vericileri, tedarikçileri, akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.
Etkinlikte, nükleer enerji alanındaki en son teknolojiler tanıtılacak ve sektördeki güncel gelişmeler tartışılacak. Türk sanayicileri için önemli iş fırsatlarının da ele alınacağı NPPES, Akkuyu NGS'nin yanı sıra planlanan ikinci ve üçüncü konvansiyonel nükleer santraller ile küçük modüler reaktör (SMR) yatırımlarına odaklanacak.

'İş birliği potansiyellerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için önemli'

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, etkinliğin nükleer enerji sektörünün geleceği üzerine odaklanacağını belirtti. Çiftçi, nükleer enerjinin enerji arz güvenliği ve karbon nötr hedeflerine ulaşmada kritik rol oynadığını vurgulayarak, NPPES'in Türk sanayicileri için önemli bir bilgi ve iş birliği platformu sağlayacağını dile getirdi:

“Karbon nötr hedeflerine ulaşma ve enerjide arz güvenliğinin sağlanması günümüzde ülkelerin en önemli milli meselesi haline geldi. Dünyada nükleer enerjiye olan ilgi artarak devam ediyor. Bu doğrultuda Türkiye gibi Çin, ABD, Fransa ve Polonya konvansiyonel nükleer enerji yatırımlarına hız verdi. Nükleer enerji sektörünün gelecek yüzü SMR’lere talep de gün geçtikçe artıyor. NPPES’te ülkelerin enerji karmalarında nükleerin payının artırılması için teknolojik gelişmelerin etkileri konuşulacak. Türk sanayicilerimizin nükleer enerji alanında kazandıkları kabiliyetlerle yeni projelerdeki iş birliği potansiyellerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için de NPPES önemli bir zemin oluşturacak.”

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