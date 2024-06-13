Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı
© AA / Burak AkbulutCumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
© AA / Burak Akbulut
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez huzurunda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı. Sanchez, "Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu" dedi.
Moncloa Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez huzurunda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı.
İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İspanya Krallığı Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Enerji Dönüşümü Alanında Mutabakat Zaptı
Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya Krallığı Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Sınama Bakanlığı Arasında Ormancılık Alanında Ortak Eylem Planı
Yunus Emre Enstitüsü ile Cervantes Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı
Milli Eğitim Bakanlığı ile İspanya Krallığı Eğitim, Mesleki Eğitim ve Spor Bakanlığı Arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Mutabakat Muhtırası
Gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartlarına dair STWC unvanlarının tanınmasına ilişkin Mutabakat Zaptı
Türk Eximbank ile İspanyol İhracat Kredi Ajansı (CESCE) Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında Deklarasyon
Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile İspanya Sigorta ve Emeklilik Fonları Genel Müdürlüğü arasında Mutabakat Zaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, Yenilikçilik ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İspanya Krallığı Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanlığı Arasında Uzay Çalışmalarında Barışçıl Amaçlar Doğrultusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İspanya Krallığı Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"
Törende ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Varlık Fonu ile İspanyol Kalkınma Finansmanı Şirketi (COFIDES) Arasında Ortak Bildiri de imza altına alındı.
Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de katıldı.
İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak
Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki BBVA Banka Genel Merkezi'nde İş Forumu’nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu" dedi.
Başbakan Sanchez, "İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke. Bu zirvelerin düzenli yapılması da bunun çok güzel bir örneği. Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
"İspanyol şirketleri Türk ekonomisinin iyileşen görüntülerini, alınan tedbirlerin cesaretini, ekonomik programın sağlamlılığını takdir ediyor" diyen Sanchez, şöyle devam etti:
Türkiye'ye her zaman güven duyduk. Bunun için çok sağlam temellerimiz var. Biz hep Türkiye'ye güvendik. Bazıları Türkiye'den çekilirken biz yatırımlarımızı ikiye katladık. Biz bu güveni koruduk. Türkiye önümüzdeki 10 yıllarda ekonomik ağırlığını ve önemini artırmaya devam edecektir. Türkiye ve İspanya birbirine güvenen ve özel ilişkileri olan, dost ülkelerdir.
İspanya'nın Türkiye ile mevcut Karşılıklı Yatırımların Korunması ve Geliştirilmesi Anlaşması'nı gözden geçirme kararı aldığını ve bunun çok değerli olduğunu kaydeden Sanchez, "devlet kurumları arasında imzalanacak 5 mutabakat zaptının yatırımları ve üçüncü ülkelerdeki ortak projeleri daha da hızlandıracağını" dile getirdi.
Sanchez, "Büyük fırsatla karşı karşıya olduğumuza dair inancımız tam. Muhteşem ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" diye konuştu.