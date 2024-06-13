https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/turkiye-ile-ispanya-arasinda-11-anlasma-imzalandi-1084813368.html

Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı

Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez huzurunda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı. Sanchez, "Türkiye, İspanya için anahtar... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T16:30+0300

2024-06-13T16:30+0300

2024-06-13T16:30+0300

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Moncloa Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez huzurunda iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı.İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:Törende ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Varlık Fonu ile İspanyol Kalkınma Finansmanı Şirketi (COFIDES) Arasında Ortak Bildiri de imza altına alındı.Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de katıldı.İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortakTürkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki BBVA Banka Genel Merkezi'nde İş Forumu’nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu" dedi.Başbakan Sanchez, "İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke. Bu zirvelerin düzenli yapılması da bunun çok güzel bir örneği. Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı."İspanyol şirketleri Türk ekonomisinin iyileşen görüntülerini, alınan tedbirlerin cesaretini, ekonomik programın sağlamlılığını takdir ediyor" diyen Sanchez, şöyle devam etti:İspanya'nın Türkiye ile mevcut Karşılıklı Yatırımların Korunması ve Geliştirilmesi Anlaşması'nı gözden geçirme kararı aldığını ve bunun çok değerli olduğunu kaydeden Sanchez, "devlet kurumları arasında imzalanacak 5 mutabakat zaptının yatırımları ve üçüncü ülkelerdeki ortak projeleri daha da hızlandıracağını" dile getirdi.Sanchez, "Büyük fırsatla karşı karşıya olduğumuza dair inancımız tam. Muhteşem ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/erdogan-ispanya-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskilerimizi-daha-da-gelistirmek-arzusundayiz-1084801652.html

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türkiye, ispanya, recep tayyip erdoğan, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, avrupa, anlaşma, ekonomi