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TMSF'den 196.8 milyon liralık varlık satışı
TMSF'den 196.8 milyon liralık varlık satışı
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 3 varlığı toplam 196.8 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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TMSF'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 46 milyon 700 bin lira olarak belirlendi.İhale, 24 Temmuz saat 14.30'da yapılacak.Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli ise 150 milyon 100 bin lira olarak belirlendi, .İhale 24 Temmuz saat 11.00'de yapılacak.Katılım için 23 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gereken ihaleler, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla TMSF'nin İstanbul'daki konferans salonunda başlayacak.Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra ihalelerde açık artırma aşamasına geçilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/resmi-gazetede-yayimlandi-enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-545-maden-sahasini-ihale-edecek-1084789437.html
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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), satış, ihale
tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), satış, ihale

TMSF'den 196.8 milyon liralık varlık satışı

10:23 13.06.2024
© Fotoğraf : TwitterTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 3 varlığı toplam 196.8 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.
TMSF'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.
Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 46 milyon 700 bin lira olarak belirlendi.
İhale, 24 Temmuz saat 14.30'da yapılacak.
Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli ise 150 milyon 100 bin lira olarak belirlendi, .
İhale 24 Temmuz saat 11.00'de yapılacak.
Katılım için 23 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gereken ihaleler, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla TMSF'nin İstanbul'daki konferans salonunda başlayacak.
Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra ihalelerde açık artırma aşamasına geçilecek.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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