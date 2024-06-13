Ticaret Bakanlığı'ndan yabancı plakalı araçlar ile Türkiye'ye gelecek olanlara ilişkin açıklama

Size ve taşıtınıza ait bilgileri seyahatiniz öncesinde Bakanlığımızın internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) ‘E-İşlemler’ menüsünden veya ‘e-Devlet Kapısı’ üzerinden (https://www. turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen ‘Taşıt Ön Beyan Uygulaması’na cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla kolaylıkla girebilirsiniz. Uygulamaya girdiğiniz bilgiler sistemlerimize otomatik olarak aktarılacağından, gümrük memurunun bilgileri kontrol ederek onaylaması ile kayıt işleminiz kısa bir sürede tamamlanacaktır. Size ve taşıtınıza ait bilgileri seyahatiniz öncesinde Bakanlığımızın internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) ‘’ menüsünden veya ‘’ üzerinden (https://www. turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen ‘’na cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla kolaylıkla girebilirsiniz. Uygulamaya girdiğiniz bilgiler sistemlerimize otomatik olarak aktarılacağından, gümrük memurunun bilgileri kontrol ederek onaylaması ile kayıt işleminiz kısa bir sürede tamamlanacaktır.

Ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunduğunuzdan emin olunuz. Bu durumun e-devlet üzerinden sorgulanması mümkündür. Ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğruemin olunuz. Bu durumun e-devlet üzerinden sorgulanması mümkündür.

Ülkemize giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetinin ve pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Ülkemize giriş esnasındagerekmektedir.

Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumunda oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verilmektedir. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir. Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumundaverilmektedir. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarınaverilir.

Ülkemize girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi ile taşıtın ruhsatının ibrazı zorunludur. Ülkemize girişte taşıta aitzorunludur.

Yurtdışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için, konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgenizi yanınıza almayı unutmayın. Yurtdışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için, konsolosluk veya elçilik onaylıyanınıza almayı unutmayın.

Başkası adına kayıtlı bir taşıtla gelmeniz durumunda geçerli bir vekaletname ibraz edilmesi gerekmektedir. Başkası adına kayıtlı bir taşıtla gelmeniz durumunda geçerli biribraz edilmesi gerekmektedir.

Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye’de bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde idari para cezası uygulanır. Bu taahhütname en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek veya e-Devlet üzerinde yer alan 'Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma' hizmeti kullanılarak verilebilir. Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye’de bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde idari para cezası uygulanır. Bu taahhütname en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek veya e-Devlet üzerinde yer alan 've' hizmeti kullanılarak verilebilir.