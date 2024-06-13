Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 73 safkan Arap koşu tayını satışa çıkaracak

© AA TİGEM'in Türkiye'de safkan Arap atı yetiştiriciliğinin teminatı konumunda olduğunu anlatan Kocabay "TİGEM toplam 1250 baş hayvan varlığı ile atçılık faaliyetleri sürdürüyor. Her yıl ortalama 250 baş üstün performanslı yarış tayı TİGEM tarafından atçılık sektörüne kazandırılıyor. 2020 yılında toplam 247 baş koşu ve elit tayı satışından 33 milyon lira gelirle son 10 yılın en yüksek satış hasılatına ulaşıldı. TİGEM çok eski ve köklü bir tecrübenin ürünü olarak Osmanlı geleneklerine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde ülkemizde tek olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor” diye konuştu.