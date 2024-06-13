Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 73 safkan Arap koşu tayını satışa çıkaracak
© AATİGEM'in Türkiye'de safkan Arap atı yetiştiriciliğinin teminatı konumunda olduğunu anlatan Kocabay "TİGEM toplam 1250 baş hayvan varlığı ile atçılık faaliyetleri sürdürüyor. Her yıl ortalama 250 baş üstün performanslı yarış tayı TİGEM tarafından atçılık sektörüne kazandırılıyor. 2020 yılında toplam 247 baş koşu ve elit tayı satışından 33 milyon lira gelirle son 10 yılın en yüksek satış hasılatına ulaşıldı. TİGEM çok eski ve köklü bir tecrübenin ürünü olarak Osmanlı geleneklerine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde ülkemizde tek olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor” diye konuştu.
© AA
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 73 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 73 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.
İhale, 30 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.
İhale şartnamesi, TİGEM'de ve Karacabey Tarım İşletmesi'nde görülebilecek.