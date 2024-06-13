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Survivor All Star'da finalistler belli oldu: Yarışmanın tarihinde bir ilk gerçekleştirildi
Survivor All Star'da finalistler belli oldu: Yarışmanın tarihinde bir ilk gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
Survivor All Star'da yarı final heyecanı İstanbul'da canlı yayında yaşandı. Yarışmanın son beş yarışmacısından biri olan Yunus Emre'nin elenmesinin ardından... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T06:58+0300
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Survivor All Star'da Yunus Emre'nin elenmesiyle birlikte son beş yarışmacı İstanbul'a geldi. Yarı final heyecanı İstanbul'da canlı yayınla yaşandı. Kıyasıya mücadelenin ardından büyük finalin finalistleri belli oldu.Survivor finalistleriFinale adını ilk yazdıran isim Batuhan olurken, ikinci final biletini Nefise aldı. Seda, Ogeday ve Atakan, son iki finalist olmak için canlı yayında parkurda yarıştı. Ogeday, Seda ile mücadelesinde oyunu kazanarak puanını 8'e yükseltti ve Batuhan ile Nefise'nin ardından finale adını yazdırdı. Kısa bir konuşma yapan Ogeday, "İnanılmaz mutluyum. En az oyunu oynayarak finale yükseldim. Yarınki oyuna da yorgunluk açısından büyük etkisi olacak. Allah yüzüme güldü, şans benimleydi. Seda abla ile 2 oyunda atamadım, kesin atacak dedim ama ben aldım. Çok iyi yarışmacılar arkadaşlar. Bugün şans bana güldü. İkisine de başarılar diliyorum. Bugün benim için bitti, yarın da kolay bir rakip olmayacağım" dedi.Survivor'da kim elendi?Atakan, Seda ile mücadelesinde sadece 1 sayı alabildi ve 8-1 yenilerek hayallerine veda etti. Böylelikle Ogeday'dan sonra Seda, dördüncü finalist oldu.Seda'nın açıklamalarıFinale adını yazdıran Seda, "Çok güzel bir hayaldi benim için gerçek oldu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki atış seçmek büyük bir avantaj. Ben bu şampiyonu bugün yenebildiysem, büyük bir dezavantajı atış seçememesi oldu. O yüzden Atakan'ı kutluyorum. Atış seçseydi hiçbir şey kolay olmayacaktı. O efsane bir yarışmacı. Efsane bir şampiyon ve arkadaş" dedi.Survivor All Star'da büyük finalin heyecanı artarak devam ederken, finalistler arasında yaşanacak mücadele merakla bekleniyor.
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survivor all star finalistleri, survivor finalistleri, survivor 2 finalist, survivor kim elendi
survivor all star finalistleri, survivor finalistleri, survivor 2 finalist, survivor kim elendi

Survivor All Star'da finalistler belli oldu: Yarışmanın tarihinde bir ilk gerçekleştirildi

06:58 13.06.2024
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© İHA
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Survivor All Star'da yarı final heyecanı İstanbul'da canlı yayında yaşandı. Yarışmanın son beş yarışmacısından biri olan Yunus Emre'nin elenmesinin ardından Survivor finalistleri de belli oldu. Survivor tarihinde ilk kez yarışmacılar, ailelerinin gözü önünde canlı olarak yarıştılar.
Survivor All Star'da Yunus Emre'nin elenmesiyle birlikte son beş yarışmacı İstanbul'a geldi. Yarı final heyecanı İstanbul'da canlı yayınla yaşandı. Kıyasıya mücadelenin ardından büyük finalin finalistleri belli oldu.

Survivor finalistleri

Finale adını ilk yazdıran isim Batuhan olurken, ikinci final biletini Nefise aldı. Seda, Ogeday ve Atakan, son iki finalist olmak için canlı yayında parkurda yarıştı. Ogeday, Seda ile mücadelesinde oyunu kazanarak puanını 8'e yükseltti ve Batuhan ile Nefise'nin ardından finale adını yazdırdı.
Kısa bir konuşma yapan Ogeday, "İnanılmaz mutluyum. En az oyunu oynayarak finale yükseldim. Yarınki oyuna da yorgunluk açısından büyük etkisi olacak. Allah yüzüme güldü, şans benimleydi. Seda abla ile 2 oyunda atamadım, kesin atacak dedim ama ben aldım. Çok iyi yarışmacılar arkadaşlar. Bugün şans bana güldü. İkisine de başarılar diliyorum. Bugün benim için bitti, yarın da kolay bir rakip olmayacağım" dedi.

Survivor'da kim elendi?

Atakan, Seda ile mücadelesinde sadece 1 sayı alabildi ve 8-1 yenilerek hayallerine veda etti. Böylelikle Ogeday'dan sonra Seda, dördüncü finalist oldu.

Seda'nın açıklamaları

Finale adını yazdıran Seda, "Çok güzel bir hayaldi benim için gerçek oldu. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki atış seçmek büyük bir avantaj. Ben bu şampiyonu bugün yenebildiysem, büyük bir dezavantajı atış seçememesi oldu. O yüzden Atakan'ı kutluyorum. Atış seçseydi hiçbir şey kolay olmayacaktı. O efsane bir yarışmacı. Efsane bir şampiyon ve arkadaş" dedi.
Survivor All Star'da büyük finalin heyecanı artarak devam ederken, finalistler arasında yaşanacak mücadele merakla bekleniyor.
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