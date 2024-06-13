https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/besiktasin-yeni-transferi-istanbulda-formayi-giyip-kartal-pozu-verdi-1084785759.html
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: Formayı giyip 'kartal pozu' verdi
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: Formayı giyip 'kartal pozu' verdi
Sputnik Türkiye
Siyah-beyazlı ekip, son olarak Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile prensip anlaşmasına vardı. Dün gece saat... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T06:44+0300
2024-06-13T06:44+0300
2024-06-13T06:44+0300
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kariyer
atletico madrid
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Beşiktaş, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gabriel Paulista, İstanbul’a geldikten sonra havaalanında 'kartal' pozu vererek siyah-beyazlı taraftarlara selam gönderdi. Ardından konaklayacağı otele doğru hareket eden Paulista, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.Gabriel Paulista kariyeriGabriel Paulista, futbol kariyerine Brezilya'da EC Vitoria'da başladı. Uzun boyu (1.87 metre) ve güçlü fiziği ile dikkat çeken stoper, 2013 yılında EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına adım attı. Arsenal'da geçirdiği dönemde Premier Lig'in sert oyununa uyum sağlayan Paulista 2015 yılında İngiliz devi Arsenal tarafından 15 milyon euro karşılığında kadroya alındı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi.Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, sezonun ikinci yarısında ise Atletico Madrid'de 5 maçta toplam 405 dakika forma şansı buldu. Kariyerinde toplam 421 maça çıkan Paulista, bu maçlarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirecek olan Gabriel Paulista, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle siyah-beyazlı ekibin başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.Paulista kaç yaşında?26 Kasım 1990 doğumlu, yani 2024 itibarıyla 33 yaşında.Gabriel Paulista mevki olarak nerede oynuyor?1.87 metrelik uzun boyu ile stoper olarak Paulista, santraforların gol atmasını önlemeye çalışan bir savunma duvarı gibi set çekecek.
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gabriel paulista kimdir, gabriel paulista kariyeri, gabriel paulista kaç yaşında, gabriel paulista mevki, gabriel paulista besiktas, paulista kaç yaşında, beşiktaş transfer
gabriel paulista kimdir, gabriel paulista kariyeri, gabriel paulista kaç yaşında, gabriel paulista mevki, gabriel paulista besiktas, paulista kaç yaşında, beşiktaş transfer
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: Formayı giyip 'kartal pozu' verdi
Siyah-beyazlı ekip, son olarak Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile prensip anlaşmasına vardı. Dün gece saat 00.45'te İstanbul’a inen tecrübeli futbolcuyu, Beşiktaş yöneticileri karşıladı. Peki, Gabriel Paulista kimdir? Kariyeri ve mevkisi nasıl?
Beşiktaş, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gabriel Paulista, İstanbul’a geldikten sonra havaalanında 'kartal' pozu vererek siyah-beyazlı taraftarlara selam gönderdi. Ardından konaklayacağı otele doğru hareket eden Paulista, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Gabriel Paulista kariyeri
Gabriel Paulista, futbol kariyerine Brezilya'da EC Vitoria'da başladı. Uzun boyu (1.87 metre) ve güçlü fiziği ile dikkat çeken stoper, 2013 yılında EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına adım attı. Arsenal'da geçirdiği dönemde Premier Lig'in sert oyununa uyum sağlayan Paulista 2015 yılında İngiliz devi Arsenal tarafından 15 milyon euro karşılığında kadroya alındı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, sezonun ikinci yarısında ise Atletico Madrid'de 5 maçta toplam 405 dakika forma şansı buldu. Kariyerinde toplam 421 maça çıkan Paulista, bu maçlarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirecek olan Gabriel Paulista, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle siyah-beyazlı ekibin başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.
26 Kasım 1990 doğumlu, yani 2024 itibarıyla 33 yaşında.
Gabriel Paulista mevki olarak nerede oynuyor?
1.87 metrelik uzun boyu ile stoper olarak Paulista, santraforların gol atmasını önlemeye çalışan bir savunma duvarı gibi set çekecek.