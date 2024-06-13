Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: Formayı giyip 'kartal pozu' verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
18:35
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
19:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
19:38
4 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
19:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Bahçeli'den 'normalleşme' çıkışı
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/besiktasin-yeni-transferi-istanbulda-formayi-giyip-kartal-pozu-verdi-1084785759.html
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: Formayı giyip 'kartal pozu' verdi
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: Formayı giyip 'kartal pozu' verdi
Sputnik Türkiye
Siyah-beyazlı ekip, son olarak Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile prensip anlaşmasına vardı. Dün gece saat... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T06:44+0300
2024-06-13T06:44+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
transfer
gabriel paulista
stoper
kariyer
atletico madrid
arsenal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084785890_0:0:1119:629_1920x0_80_0_0_2687ce832f886a0bbd69af98e9672cfc.png
Beşiktaş, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gabriel Paulista, İstanbul’a geldikten sonra havaalanında 'kartal' pozu vererek siyah-beyazlı taraftarlara selam gönderdi. Ardından konaklayacağı otele doğru hareket eden Paulista, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.Gabriel Paulista kariyeriGabriel Paulista, futbol kariyerine Brezilya'da EC Vitoria'da başladı. Uzun boyu (1.87 metre) ve güçlü fiziği ile dikkat çeken stoper, 2013 yılında EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına adım attı. Arsenal'da geçirdiği dönemde Premier Lig'in sert oyununa uyum sağlayan Paulista 2015 yılında İngiliz devi Arsenal tarafından 15 milyon euro karşılığında kadroya alındı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi.Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, sezonun ikinci yarısında ise Atletico Madrid'de 5 maçta toplam 405 dakika forma şansı buldu. Kariyerinde toplam 421 maça çıkan Paulista, bu maçlarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirecek olan Gabriel Paulista, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle siyah-beyazlı ekibin başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.Paulista kaç yaşında?26 Kasım 1990 doğumlu, yani 2024 itibarıyla 33 yaşında.Gabriel Paulista mevki olarak nerede oynuyor?1.87 metrelik uzun boyu ile stoper olarak Paulista, santraforların gol atmasını önlemeye çalışan bir savunma duvarı gibi set çekecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dursun-ozbek-canli-yayinda-transferlerini-acikladi-1084747712.html
beşiktaş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084785890_0:0:941:706_1920x0_80_0_0_0fe4bb7f5de548488bbd90197f242ead.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gabriel paulista kimdir, gabriel paulista kariyeri, gabriel paulista kaç yaşında, gabriel paulista mevki, gabriel paulista besiktas, paulista kaç yaşında, beşiktaş transfer
gabriel paulista kimdir, gabriel paulista kariyeri, gabriel paulista kaç yaşında, gabriel paulista mevki, gabriel paulista besiktas, paulista kaç yaşında, beşiktaş transfer

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da: Formayı giyip 'kartal pozu' verdi

06:44 13.06.2024
© AAGabriel Paulista
Gabriel Paulista - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA
Abone ol
Siyah-beyazlı ekip, son olarak Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile prensip anlaşmasına vardı. Dün gece saat 00.45'te İstanbul’a inen tecrübeli futbolcuyu, Beşiktaş yöneticileri karşıladı. Peki, Gabriel Paulista kimdir? Kariyeri ve mevkisi nasıl?
Beşiktaş, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gabriel Paulista, İstanbul’a geldikten sonra havaalanında 'kartal' pozu vererek siyah-beyazlı taraftarlara selam gönderdi. Ardından konaklayacağı otele doğru hareket eden Paulista, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Gabriel Paulista kariyeri

Gabriel Paulista, futbol kariyerine Brezilya'da EC Vitoria'da başladı. Uzun boyu (1.87 metre) ve güçlü fiziği ile dikkat çeken stoper, 2013 yılında EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına adım attı. Arsenal'da geçirdiği dönemde Premier Lig'in sert oyununa uyum sağlayan Paulista 2015 yılında İngiliz devi Arsenal tarafından 15 milyon euro karşılığında kadroya alındı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, sezonun ikinci yarısında ise Atletico Madrid'de 5 maçta toplam 405 dakika forma şansı buldu. Kariyerinde toplam 421 maça çıkan Paulista, bu maçlarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ın savunma hattını güçlendirecek olan Gabriel Paulista, tecrübesi ve liderlik özellikleriyle siyah-beyazlı ekibin başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.

Paulista kaç yaşında?

26 Kasım 1990 doğumlu, yani 2024 itibarıyla 33 yaşında.

Gabriel Paulista mevki olarak nerede oynuyor?

1.87 metrelik uzun boyu ile stoper olarak Paulista, santraforların gol atmasını önlemeye çalışan bir savunma duvarı gibi set çekecek.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
SPOR
Dursun Özbek canlı yayında transferlerini açıkladı
Dün, 07:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала