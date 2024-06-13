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Süleyman Soylu: Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir
Süleyman Soylu: Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir
Sputnik Türkiye
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu "Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır…Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir"... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T23:32+0300
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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya platformu X'te Cumhur İttifakı'ne ilişkin açıklamada bulundu.Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başlanı Devlet Bahçeli'nin tarih inşa ettiğini söyleyen Soylu, 'Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisi' olduğunu vurguladı.'Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar'Soylu, şu ifadeleri kullandı:
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süleyman soylu, devlet bahçeli, mhp, recep tayyip erdoğan
süleyman soylu, devlet bahçeli, mhp, recep tayyip erdoğan

Süleyman Soylu: Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir

23:32 13.06.2024
© Twitter Süleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© Twitter
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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu "Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır…Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir" dedi.
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya platformu X'te Cumhur İttifakı'ne ilişkin açıklamada bulundu.
Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başlanı Devlet Bahçeli'nin tarih inşa ettiğini söyleyen Soylu, 'Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisi' olduğunu vurguladı.

'Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar'

Soylu, şu ifadeleri kullandı:
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar. Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir. Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır. Milli manevi varlığımızı ve birliğimizi geçmişimize sadakat, geleceğimize olan sorumluluğumuzla sahiplenmektedir. Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını gelecek yüzyıllara Türk’ün onurlu asrı olarak emanet edecektir. Allah bizimle beraberdir.

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