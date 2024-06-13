https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/suleyman-soylu-cumhur-ittifaki-turkiye-cumhuriyetinin-ta-kendisidir-1084827556.html

Süleyman Soylu: Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir

Süleyman Soylu: Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir

Sputnik Türkiye

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu "Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır…Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir"... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T23:32+0300

2024-06-13T23:32+0300

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türkiye

süleyman soylu

devlet bahçeli

mhp

recep tayyip erdoğan

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya platformu X'te Cumhur İttifakı'ne ilişkin açıklamada bulundu.Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başlanı Devlet Bahçeli'nin tarih inşa ettiğini söyleyen Soylu, 'Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisi' olduğunu vurguladı.'Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar'Soylu, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bbp-genel-baskani-desticiden-sinan-ates-aciklamasi-kimse-bunu-siyasetine-malzeme-yapmamali-1084826422.html

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süleyman soylu, devlet bahçeli, mhp, recep tayyip erdoğan