Süleyman Soylu: Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir
© Twitter Süleyman Soylu
Abone ol
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu "Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır…Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir" dedi.
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya platformu X'te Cumhur İttifakı'ne ilişkin açıklamada bulundu.
Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başlanı Devlet Bahçeli'nin tarih inşa ettiğini söyleyen Soylu, 'Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisi' olduğunu vurguladı.
'Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar'
Soylu, şu ifadeleri kullandı:
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar. Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir. Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır. Milli manevi varlığımızı ve birliğimizi geçmişimize sadakat, geleceğimize olan sorumluluğumuzla sahiplenmektedir. Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını gelecek yüzyıllara Türk’ün onurlu asrı olarak emanet edecektir. Allah bizimle beraberdir.
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2024
Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla;
Selçukludur, Osmanlıdır…
Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir.
Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır.
Milli manevi varlığımızı…