https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/polisten-evini-kacak-dis-poliklinigine-cevirerek-tedavi-yapan-ve-dis-takan-sahsa-operasyon-1084797701.html

Polisten evini kaçak diş polikliniğine çevirerek tedavi yapan ve diş takan şahsa operasyon

Polisten evini kaçak diş polikliniğine çevirerek tedavi yapan ve diş takan şahsa operasyon

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'da evini kaçak diş polikliniğine çevirerek tedavi yapan ve diş takan şahıs polis operasyonuyla yakalandı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T11:29+0300

2024-06-13T11:29+0300

2024-06-13T11:29+0300

türkiye

afyonkarahisar

baskın

polis

kaçak

diş

poliklinik

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Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İplik mahallesinde H.A., isimli şahsın evine baskın düzenledi. Ekipler baskın yapılan adreste, şahsın ikametini diş polikliniğine çevirdiği, burada belgesiz olarak diş tedavileri yaptığını tespit etti. Aramalarda diş tedavisinde kullanılan bir çok tıbbi cihaz, ilaçlar ve malzemeler ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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