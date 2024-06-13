https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/polisten-evini-kacak-dis-poliklinigine-cevirerek-tedavi-yapan-ve-dis-takan-sahsa-operasyon-1084797701.html
Polisten evini kaçak diş polikliniğine çevirerek tedavi yapan ve diş takan şahsa operasyon
Polisten evini kaçak diş polikliniğine çevirerek tedavi yapan ve diş takan şahsa operasyon
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da evini kaçak diş polikliniğine çevirerek tedavi yapan ve diş takan şahıs polis operasyonuyla yakalandı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T11:29+0300
2024-06-13T11:29+0300
2024-06-13T11:29+0300
türkiye
afyonkarahisar
baskın
polis
kaçak
diş
poliklinik
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Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İplik mahallesinde H.A., isimli şahsın evine baskın düzenledi. Ekipler baskın yapılan adreste, şahsın ikametini diş polikliniğine çevirdiği, burada belgesiz olarak diş tedavileri yaptığını tespit etti. Aramalarda diş tedavisinde kullanılan bir çok tıbbi cihaz, ilaçlar ve malzemeler ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/burosu-basilip-kapisina-katil-yazilan-muhtar-konustu-hayvanin-kuduz-olmasini-biz-mi-istedik-1084797310.html
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afyonkarahisar, baskın, polis, kaçak, diş, poliklinik
afyonkarahisar, baskın, polis, kaçak, diş, poliklinik
Polisten evini kaçak diş polikliniğine çevirerek tedavi yapan ve diş takan şahsa operasyon
Afyonkarahisar'da evini kaçak diş polikliniğine çevirerek tedavi yapan ve diş takan şahıs polis operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İplik mahallesinde H.A., isimli şahsın evine baskın düzenledi.
Ekipler baskın yapılan adreste, şahsın ikametini diş polikliniğine çevirdiği, burada belgesiz olarak diş tedavileri yaptığını tespit etti. Aramalarda diş tedavisinde kullanılan bir çok tıbbi cihaz, ilaçlar ve malzemeler ele geçirildi.
Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.