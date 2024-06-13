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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rusyanin-iki-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1084787288.html
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin ülkenin merkezindeki Yaroslavl ve Vladimir bölgelerinden Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Yaroslavl bölgesinde 3 ve Vladimir bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın başta Belgorod, Kursk, Bryansk ve Kırım olmak üzere sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rus-buyukelci-antonov-rusya-abdnin-dayattigi-catisma-yanitsiz-kalmayacak-1084782784.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), yaroslavl
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), yaroslavl

Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:44 13.06.2024
© Sputnik / Vasiliy BatanovЗенитная артиллерийская установка ЗУ-23
Зенитная артиллерийская установка ЗУ-23 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© Sputnik / Vasiliy Batanov
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Rus hava savunma güçlerinin ülkenin merkezindeki Yaroslavl ve Vladimir bölgelerinden Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Yaroslavl bölgesinde 3 ve Vladimir bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın başta Belgorod, Kursk, Bryansk ve Kırım olmak üzere sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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