https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rusyanin-iki-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1084787288.html

Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın iki bölgesinde 4 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin ülkenin merkezindeki Yaroslavl ve Vladimir bölgelerinden Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T07:44+0300

2024-06-13T07:44+0300

2024-06-13T07:41+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

hava savunma

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

yaroslavl

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084787072_0:9:3170:1792_1920x0_80_0_0_5b58d95698fb8d2a0c8dd4642fb0d284.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Yaroslavl bölgesinde 3 ve Vladimir bölgesinde 1 İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın başta Belgorod, Kursk, Bryansk ve Kırım olmak üzere sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus ordusu tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rus-buyukelci-antonov-rusya-abdnin-dayattigi-catisma-yanitsiz-kalmayacak-1084782784.html

rusya

ukrayna

yaroslavl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), yaroslavl