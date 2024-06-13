https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rus-buyukelci-antonov-rusya-abdnin-dayattigi-catisma-yanitsiz-kalmayacak-1084782784.html
Rus Büyükelçi Antonov: Rusya, ABD’nin dayattığı çatışma yanıtsız kalmayacak
Rus Büyükelçi Antonov: Rusya, ABD’nin dayattığı çatışma yanıtsız kalmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, Rusya'nın ABD’nin dayattığı çatışmaya yanıt vereceğini belirtti. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T01:37+0300
2024-06-13T01:37+0300
2024-06-13T01:37+0300
dünya
rusya
rusya'nın abd büyükelçiliği
anatoliy antonov
yaptırım
yanıtsız bırakmayacağız
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, büyükelçilikte Rusya Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, Moskova'nın ABD’nin dayattığı çatışmaya yanıt vereceğini ifade etti.Antonov, “ABD yönetimi, bir sonraki yaptırım ‘paketini’ açıklayarak Rus halkını tebrik etti. Kendimizi ortak olarak dayatma niyetinde değiliz. Rusya, Amerikalılar buna hazır olduğunda dürüst ve eşit bir diyaloğa açıktır. Buna rağmen bize dayatılan bu çatışmaya uygun ve kararlı bir yanıt vereceğiz” diye konuştu.‘Amerikalı yetkililerin hala küresel sorunları tek başlarına çözebileceklerine inandıklarını’ ifade eden Antonov, “Bu arada terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, siber suçlar, salgın hastalıklar gibi tehditler ve daha pek çok tehdit artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yeni Rusya karşıtı yaptırımlar, bilim, savunma, finans, enerji ve hatta kamu gibi alanları kapsıyor. Washington, Rusya topraklarında bulunan herkese yazılım ve IT hizmetlerinin sağlanmasını yasaklıyor. ABD ayrıca, aralarında Sberbank ve Vneştorgbank’ın (VTB) da bulunduğu Rus finans kurumlarıyla yapılan işlemler nedeniyle yabancı bankalara yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/abdden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-rus-mali-altyapisi-hedef-alindi-1084775226.html
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rusya, rusya'nın abd büyükelçiliği, anatoliy antonov, yaptırım, yanıtsız bırakmayacağız
rusya, rusya'nın abd büyükelçiliği, anatoliy antonov, yaptırım, yanıtsız bırakmayacağız
Rus Büyükelçi Antonov: Rusya, ABD’nin dayattığı çatışma yanıtsız kalmayacak
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, Rusya'nın ABD’nin dayattığı çatışmaya yanıt vereceğini belirtti.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, büyükelçilikte Rusya Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte, Moskova'nın ABD’nin dayattığı çatışmaya yanıt vereceğini ifade etti.
Antonov, “ABD yönetimi, bir sonraki yaptırım ‘paketini’ açıklayarak Rus halkını tebrik etti. Kendimizi ortak olarak dayatma niyetinde değiliz. Rusya, Amerikalılar buna hazır olduğunda dürüst ve eşit bir diyaloğa açıktır. Buna rağmen bize dayatılan bu çatışmaya uygun ve kararlı bir yanıt vereceğiz” diye konuştu.
‘Amerikalı yetkililerin hala küresel sorunları tek başlarına çözebileceklerine inandıklarını’ ifade eden Antonov, “Bu arada terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, siber suçlar, salgın hastalıklar gibi tehditler ve daha pek çok tehdit artmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yeni Rusya karşıtı yaptırımlar, bilim, savunma, finans, enerji ve hatta kamu gibi alanları kapsıyor. Washington, Rusya topraklarında bulunan herkese yazılım ve IT hizmetlerinin sağlanmasını yasaklıyor. ABD ayrıca, aralarında Sberbank ve Vneştorgbank’ın (VTB) da bulunduğu Rus finans kurumlarıyla yapılan işlemler nedeniyle yabancı bankalara yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.