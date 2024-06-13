https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rusya-merkez-bankasi-ruslar-bankalar-araciligiyla-dolar-ve-euro-alip-satabilecek-1084781219.html

Rusya Merkez Bankası: Ruslar bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satabilecek

Rusya Merkez Bankası: Ruslar bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satabilecek

Sputnik Türkiye

Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’na yönelik yaptırımlara rağmen Rusya’da vatandaşların ve şirketlerin bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satmaya... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T00:11+0300

2024-06-13T00:11+0300

2024-06-13T00:11+0300

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Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’na yönelik yaptırımlara rağmen Rusya’da vatandaşların ve şirketlerin bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satmaya devam edebileceklerini duyurdu.Rusya Merkez Bankası basın dairesinden yapılan açıklamada, “Şirketler ve bireyler Rus bankaları aracılığıyla ABD doları ve euro alıp satmaya devam edebilecek. Vatandaşların ve şirketlerin hesap ve mevduatlarındaki ABD doları ve euro cinsinden tüm fonlar korunacak. Vatandaşların ve kuruluşların ABD doları ve euro cinsinden mevduat ve hesapları ile ilgili Rusya Bankası tarafından belirlenen önceki fon ihraç düzeni eskiden olduğu gibi kalacak” ifadelerine yer verildi.Buna göre Rusya Merkez Bankası, dolar ve euronun rubleye karşı resmi kurlarını belirlemek için bankalardaki raporlama sistemini ve borsa dışı yapılan işlemler için kullanılan sayısal platformlardan elde edilen verileri kullanacak.Daha önce Moskova Borsası, ABD’nin yeni yaptırımlar listesine dahil edilmesi nedeniyle Perşembe gününden itibaren dolar ve euro cinsinden işlemleri durduracağını açıklamıştı.

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rusya, rusya merkez bankası, abd yaptırım, dolar, euro, işlemler