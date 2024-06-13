Rusya Merkez Bankası: Ruslar bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satabilecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
18:35
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
19:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
19:38
4 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
19:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rusya-merkez-bankasi-ruslar-bankalar-araciligiyla-dolar-ve-euro-alip-satabilecek-1084781219.html
Rusya Merkez Bankası: Ruslar bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satabilecek
Rusya Merkez Bankası: Ruslar bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satabilecek
Sputnik Türkiye
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’na yönelik yaptırımlara rağmen Rusya’da vatandaşların ve şirketlerin bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satmaya... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T00:11+0300
2024-06-13T00:11+0300
dünya
rusya
rusya merkez bankası
abd yaptırım
dolar
euro
işlemler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084781048_44:0:855:456_1920x0_80_0_0_e831cac118a2cb5151608b7cf9980cc7.png
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’na yönelik yaptırımlara rağmen Rusya’da vatandaşların ve şirketlerin bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satmaya devam edebileceklerini duyurdu.Rusya Merkez Bankası basın dairesinden yapılan açıklamada, “Şirketler ve bireyler Rus bankaları aracılığıyla ABD doları ve euro alıp satmaya devam edebilecek. Vatandaşların ve şirketlerin hesap ve mevduatlarındaki ABD doları ve euro cinsinden tüm fonlar korunacak. Vatandaşların ve kuruluşların ABD doları ve euro cinsinden mevduat ve hesapları ile ilgili Rusya Bankası tarafından belirlenen önceki fon ihraç düzeni eskiden olduğu gibi kalacak” ifadelerine yer verildi.Buna göre Rusya Merkez Bankası, dolar ve euronun rubleye karşı resmi kurlarını belirlemek için bankalardaki raporlama sistemini ve borsa dışı yapılan işlemler için kullanılan sayısal platformlardan elde edilen verileri kullanacak.Daha önce Moskova Borsası, ABD’nin yeni yaptırımlar listesine dahil edilmesi nedeniyle Perşembe gününden itibaren dolar ve euro cinsinden işlemleri durduracağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/abdden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-rus-mali-altyapisi-hedef-alindi-1084775226.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084781048_146:0:754:456_1920x0_80_0_0_23afffce4b59275e7b58fc2357d4d370.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya merkez bankası, abd yaptırım, dolar, euro, işlemler
rusya, rusya merkez bankası, abd yaptırım, dolar, euro, işlemler

Rusya Merkez Bankası: Ruslar bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satabilecek

00:11 13.06.2024
Dolar Euro
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
Abone ol
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’na yönelik yaptırımlara rağmen Rusya’da vatandaşların ve şirketlerin bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satmaya devam edebileceklerini bildirdi.
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası’na yönelik yaptırımlara rağmen Rusya’da vatandaşların ve şirketlerin bankalar aracılığıyla dolar ve euro alıp satmaya devam edebileceklerini duyurdu.
Rusya Merkez Bankası basın dairesinden yapılan açıklamada, “Şirketler ve bireyler Rus bankaları aracılığıyla ABD doları ve euro alıp satmaya devam edebilecek. Vatandaşların ve şirketlerin hesap ve mevduatlarındaki ABD doları ve euro cinsinden tüm fonlar korunacak. Vatandaşların ve kuruluşların ABD doları ve euro cinsinden mevduat ve hesapları ile ilgili Rusya Bankası tarafından belirlenen önceki fon ihraç düzeni eskiden olduğu gibi kalacak” ifadelerine yer verildi.
Buna göre Rusya Merkez Bankası, dolar ve euronun rubleye karşı resmi kurlarını belirlemek için bankalardaki raporlama sistemini ve borsa dışı yapılan işlemler için kullanılan sayısal platformlardan elde edilen verileri kullanacak.
Daha önce Moskova Borsası, ABD’nin yeni yaptırımlar listesine dahil edilmesi nedeniyle Perşembe gününden itibaren dolar ve euro cinsinden işlemleri durduracağını açıklamıştı.
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
DÜNYA
ABD’den Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar: Rus mali altyapısı hedef alındı
Dün, 19:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала