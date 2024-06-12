https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/abdden-rusyaya-karsi-yeni-yaptirimlar-rus-mali-altyapisi-hedef-alindi-1084775226.html
ABD’den Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar: Rus mali altyapısı hedef alındı
ABD’den Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar: Rus mali altyapısı hedef alındı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Moskova Borsası, Ulusal Takas Merkezi, Ulusal Uzlaştırma Deposu, Rusya Ulusal Sigorta Şirketi ve SOGAZ Sigorta Şirketinin da... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T19:59+0300
2024-06-12T19:59+0300
2024-06-12T19:59+0300
dünya
abd
abd hazine bakanlığı
rusya
rusya karşıtı yaptırımlar
yaptırım
moskova borsası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103600/40/1036004014_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_c6b6639025c4f4e35553f1cca882e7a5.jpg
Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listelerini genişletti. Bakanlığın açıklamasında belirtildiği üzere, Rusya karşıtı yaptırımlar listesine 'Rusya'nın mali altyapısı' olarak adlandırılan bir dizi kuruluş dahil edildi. Moskova Borsası, Ulusal Takas Merkezi (NCC), Ulusal Ödeme Deposu (NSD), Rusya Ulusal Reasürans Şirketi (RNPC) ve SOGAZ sigorta şirketi gibi kurumlar listede yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230519/abd-rusya-dis-istihbarat-servisini-yaptirim-listesine-aldi-1071313916.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103600/40/1036004014_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_0d128539aa9e4454f2cd257a9094e932.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd hazine bakanlığı, rusya, rusya karşıtı yaptırımlar, yaptırım, moskova borsası
abd, abd hazine bakanlığı, rusya, rusya karşıtı yaptırımlar, yaptırım, moskova borsası
ABD’den Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar: Rus mali altyapısı hedef alındı
Ayrıntılar geliyor
ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Moskova Borsası, Ulusal Takas Merkezi, Ulusal Uzlaştırma Deposu, Rusya Ulusal Sigorta Şirketi ve SOGAZ Sigorta Şirketinin da bulunduğu Rus mali altyapısına yaptırımlar uyguladı.
Amerikan Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listelerini genişletti.
Bakanlığın açıklamasında belirtildiği üzere, Rusya karşıtı yaptırımlar listesine 'Rusya'nın mali altyapısı' olarak adlandırılan bir dizi kuruluş dahil edildi. Moskova Borsası, Ulusal Takas Merkezi (NCC), Ulusal Ödeme Deposu (NSD), Rusya Ulusal Reasürans Şirketi (RNPC) ve SOGAZ sigorta şirketi gibi kurumlar listede yer aldı.