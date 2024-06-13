https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rusya-disisleri-uyardi-fransa-dogrudan-catisma-olasiligini-yaklastiriyor-1084816315.html
Rusya Dışişleri'nden uyarı: Fransa doğrudan çatışma olasılığını yaklaştırıyor
Rusya Dışişleri'nden uyarı: Fransa doğrudan çatışma olasılığını yaklaştırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’ya yönelik eylemleriyle Rusya ile doğrudan çatışma olasılığını yaklaştırdığını belirtti. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T16:56+0300
2024-06-13T16:56+0300
2024-06-13T17:03+0300
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çatışma
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Fransa’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını yorumladı.Zaharova, “Fransa, Ukrayna’daki silahlı çatışmaya giderek daha fazla müdahil oluyor, her türlü yardım fikrini sistematik bir şekilde durumu baltalayacak şekilde kaydırıyor ve böylece elbette ülkemizle doğrudan bir çatışma olasılığını yaklaştırıyor. Ve bu sadece Avrupa’da değil, aynı zamanda dünyada da güvenlik açısından öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.‘ABD’nin Azov Taburu’nu aşırı milliyetçi olarak görmemesi korkunç’ABD’nin Ukrayna’daki aşırı milliyetçi Azov Taburu’na silah tedarikine ilişkin yasağı kaldırmasını da yorumlayan Zaharova, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-disisleri-nato-ulkeleri-yalan-soyluyor-ukraynaya-rusyayi-vurma-izni-coktan-cikti-1084387439.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, ukrayna, çatışma
Rusya Dışişleri'nden uyarı: Fransa doğrudan çatışma olasılığını yaklaştırıyor
16:56 13.06.2024 (güncellendi: 17:03 13.06.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’ya yönelik eylemleriyle Rusya ile doğrudan çatışma olasılığını yaklaştırdığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Fransa’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını yorumladı.
Zaharova, “Fransa, Ukrayna’daki silahlı çatışmaya giderek daha fazla müdahil oluyor, her türlü yardım fikrini sistematik bir şekilde durumu baltalayacak şekilde kaydırıyor ve böylece elbette ülkemizle doğrudan bir çatışma olasılığını yaklaştırıyor. Ve bu sadece Avrupa’da değil, aynı zamanda dünyada da güvenlik açısından öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.
‘ABD’nin Azov Taburu’nu aşırı milliyetçi olarak görmemesi korkunç’
ABD’nin Ukrayna’daki aşırı milliyetçi Azov Taburu’na silah tedarikine ilişkin yasağı kaldırmasını da yorumlayan Zaharova, şunları söyledi:
“Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan Amerikalı uzmanların (ki onlar kendilerini tam da bu şekilde görüyor) ne sembollerinden, ne ideolojilerinden, ne de o ideolojiyi uygulama yöntemlerinden vazgeçmeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarına katılan aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun artık aşırı milliyetçi olmaktan çıktığını düşünmeleri korkunç bir şey.”