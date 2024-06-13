https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rusya-disisleri-uyardi-fransa-dogrudan-catisma-olasiligini-yaklastiriyor-1084816315.html

Rusya Dışişleri'nden uyarı: Fransa doğrudan çatışma olasılığını yaklaştırıyor

Rusya Dışişleri'nden uyarı: Fransa doğrudan çatışma olasılığını yaklaştırıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’ya yönelik eylemleriyle Rusya ile doğrudan çatışma olasılığını yaklaştırdığını belirtti. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T16:56+0300

2024-06-13T16:56+0300

2024-06-13T17:03+0300

dünya

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

fransa

ukrayna

çatışma

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Fransa’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını yorumladı.Zaharova, “Fransa, Ukrayna’daki silahlı çatışmaya giderek daha fazla müdahil oluyor, her türlü yardım fikrini sistematik bir şekilde durumu baltalayacak şekilde kaydırıyor ve böylece elbette ülkemizle doğrudan bir çatışma olasılığını yaklaştırıyor. Ve bu sadece Avrupa’da değil, aynı zamanda dünyada da güvenlik açısından öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.‘ABD’nin Azov Taburu’nu aşırı milliyetçi olarak görmemesi korkunç’ABD’nin Ukrayna’daki aşırı milliyetçi Azov Taburu’na silah tedarikine ilişkin yasağı kaldırmasını da yorumlayan Zaharova, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-disisleri-nato-ulkeleri-yalan-soyluyor-ukraynaya-rusyayi-vurma-izni-coktan-cikti-1084387439.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, ukrayna, çatışma