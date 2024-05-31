https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-disisleri-nato-ulkeleri-yalan-soyluyor-ukraynaya-rusyayi-vurma-izni-coktan-cikti-1084387439.html

Rus Dışişleri: NATO ülkeleri yalan söylüyor, Ukrayna’ya Rusya’yı vurma izni çoktan çıktı

Rus Dışişleri: NATO ülkeleri yalan söylüyor, Ukrayna’ya Rusya’yı vurma izni çoktan çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO ülkelerinin Kiev rejiminin Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarına saldırı düzenlemesine izin verip... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T15:27+0300

2024-05-31T15:27+0300

2024-05-31T16:07+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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jens stoltenberg

joe biden

vladimir putin

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere bazı Batı liderlerinin Kiev’in Rusya topraklarındaki hedefleri Batı yapımı silahla vurmasına izin verilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları değerlendirdi.Zaharova, İsviçre’deki ‘barış konferansına’ davet edilen ülkelerin, onlara bu konferansın barış amaçladığı iddiasıyla kandırıldığını kaydetti.'Biden, Rusya’ya yönelik sabotaj faaliyeti başlattı'Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya’ya yönelik sabotaj faaliyeti başlatarak insanlığı 3. Dünya Savaşı’na ittiğini söyledi.Şeremet, aklı selim Amerikalıların, tarihe Amerikan demokrasi modelini yok eden hain olarak girecek olan Biden’e karşı meclis soruşturması başlatmasının zamanı geldiğini kaydetti.‘Özel askeri harekatı etkilemeyecek’Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e demecinde, “Özel askeri harekatın gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyecek. Tehditler eskiden de vardı, gelecekte de olacak. Ama onlara yönelik tehditler de ortaya çıkacak. Çünkü onlar gerilimin derecesini artırdı. Tamam, biz de karşılık veririz. Asimetrik, ama hissedilir” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna ordusuna Harkov savunmasını tehdit eden Rusya’daki hedeflere yönelik ABD yapımı silahla saldırı düzenlemesine izin verdiği bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin Kiev’e Batı silahlarıyla Rusya’daki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken “oynadıkları oyunun” farkında olması gerektiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/medvedev-ukraynanin-uzun-menzilli-silahlarini-nato-yonetiyor-nukleer-konusunda-blof-yapmiyoruz-1084384994.html

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ukrayna krizi, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, ukrayna, jens stoltenberg, joe biden, vladimir putin, rusya savunma bakanlığı, rusya, füze saldırısı, mihail şeremet