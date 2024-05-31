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Rus Dışişleri: NATO ülkeleri yalan söylüyor, Ukrayna’ya Rusya’yı vurma izni çoktan çıktı
Rus Dışişleri: NATO ülkeleri yalan söylüyor, Ukrayna’ya Rusya’yı vurma izni çoktan çıktı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO ülkelerinin Kiev rejiminin Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarına saldırı düzenlemesine izin verip... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T15:27+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere bazı Batı liderlerinin Kiev’in Rusya topraklarındaki hedefleri Batı yapımı silahla vurmasına izin verilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları değerlendirdi.Zaharova, İsviçre’deki ‘barış konferansına’ davet edilen ülkelerin, onlara bu konferansın barış amaçladığı iddiasıyla kandırıldığını kaydetti.'Biden, Rusya’ya yönelik sabotaj faaliyeti başlattı'Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya’ya yönelik sabotaj faaliyeti başlatarak insanlığı 3. Dünya Savaşı’na ittiğini söyledi.Şeremet, aklı selim Amerikalıların, tarihe Amerikan demokrasi modelini yok eden hain olarak girecek olan Biden’e karşı meclis soruşturması başlatmasının zamanı geldiğini kaydetti.‘Özel askeri harekatı etkilemeyecek’Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e demecinde, “Özel askeri harekatın gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyecek. Tehditler eskiden de vardı, gelecekte de olacak. Ama onlara yönelik tehditler de ortaya çıkacak. Çünkü onlar gerilimin derecesini artırdı. Tamam, biz de karşılık veririz. Asimetrik, ama hissedilir” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna ordusuna Harkov savunmasını tehdit eden Rusya’daki hedeflere yönelik ABD yapımı silahla saldırı düzenlemesine izin verdiği bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin Kiev’e Batı silahlarıyla Rusya’daki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken “oynadıkları oyunun” farkında olması gerektiğini söylemişti.
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Rus Dışişleri: NATO ülkeleri yalan söylüyor, Ukrayna’ya Rusya’yı vurma izni çoktan çıktı

15:27 31.05.2024 (güncellendi: 16:07 31.05.2024)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO ülkelerinin Kiev rejiminin Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarına saldırı düzenlemesine izin verip vermedikleri konusunda akıl yürütürken yalan söylediklerini belirterek, “Bazı ülkeler bu izni çoktan verdi ” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere bazı Batı liderlerinin Kiev’in Rusya topraklarındaki hedefleri Batı yapımı silahla vurmasına izin verilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları değerlendirdi.

Rusya uzun zamandır bunu söylüyor. NATO ülkelerinin henüz Kiev rejimine Batı silahlarla Rusya topraklarını vurmasına izin vermedikleri konusunda hikayeler uydururken yalan söyledikleri açık.

Zaharova, İsviçre’deki ‘barış konferansına’ davet edilen ülkelerin, onlara bu konferansın barış amaçladığı iddiasıyla kandırıldığını kaydetti.

'Biden, Rusya’ya yönelik sabotaj faaliyeti başlattı'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Rusya’ya yönelik sabotaj faaliyeti başlatarak insanlığı 3. Dünya Savaşı’na ittiğini söyledi.
Biden, Rusya’ya karşı açık ve yıkıcı sabotaj faaliyeti başlattı. Bu örnek sayesinde, günümüz ABD’yi etkileyen siyasi yozlaşmanın derecesini görüyoruz. Biden inatla dünyayı 3. Dünya Savaşı’na doğru itmeye devam ediyor.
Şeremet, aklı selim Amerikalıların, tarihe Amerikan demokrasi modelini yok eden hain olarak girecek olan Biden’e karşı meclis soruşturması başlatmasının zamanı geldiğini kaydetti.

‘Özel askeri harekatı etkilemeyecek’

Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e demecinde, “Özel askeri harekatın gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyecek. Tehditler eskiden de vardı, gelecekte de olacak. Ama onlara yönelik tehditler de ortaya çıkacak. Çünkü onlar gerilimin derecesini artırdı. Tamam, biz de karşılık veririz. Asimetrik, ama hissedilir” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden’in, Ukrayna ordusuna Harkov savunmasını tehdit eden Rusya’daki hedeflere yönelik ABD yapımı silahla saldırı düzenlemesine izin verdiği bildirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin Kiev’e Batı silahlarıyla Rusya’daki hedefleri vurmasına izin verme planlarından bahsederken “oynadıkları oyunun” farkında olması gerektiğini söylemişti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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Medvedev: Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını NATO yönetiyor, nükleer konusunda blöf yapmıyoruz
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