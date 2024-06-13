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Rus nükleer denizaltısı ve savaş gemileri Küba'da: 'Putin uyarmıştı'
Rus nükleer denizaltısı ve savaş gemileri Küba'da: 'Putin uyarmıştı'
Sputnik Türkiye
Atlantik'te tatbikat yapan Rus filosunun 5 günlük ziyaret için Havana Limanı'na demirlemesini değerlendiren Norveçli siyaset bilimci Glenn Diesen, Rusya lideri... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T10:22+0300
2024-06-13T10:40+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
küba
küba dışişleri bakanlığı
amiral gorşkov fırkateyni
kazan nükleer denizaltısı
havana
vladimir putin
abd
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Küba hükümeti, Rusya'dan hareket eden 1 nükleer denizaltı ile 3 savaş gemisinin başkent Havana'daki limana vardığını bildirdi. Filoda 'Kazan' nükleer denizaltısı, 'Amiral Gorşkov' fırkateyni, 'Akademik Paşin' tankeri ve 'Nikolay Çiker' romörkörü yer alıyor.Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus donanma müfrezesinin 12-17 Haziran'da başkent Havana'daki limanda demirleyeceği kaydedildi.İki ülke arasındaki tarihi dostluğun hatırlatıldığı açıklamada Rus denizcilerin, Devrim Donanma Komutanlığı ve Havana Valiliği'ne nezaket ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.Açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır" dendi.Rus donanma müfrezesinin limana yaklaşmasının ardından Devrimci Silahlı Kuvvetler, San Carlos de La Cabana Kalesi'nden top ateşiyle filoyu karşıladı.Amiral Gorşkov Fırkateyni öncülüğündeki Rus filosu Küba'yı en son 25 Haziran 2019'da ziyaret etmişti.'Sürekli Rusya'nın kırmızı çizgilerini savunmayacağı söyleniyor ancak...'Norveçli siyaset bilimci Diesen Glenn, X hesabından yaptığı açıklamada, Batı'da sürekli olarak Rusya'nın kırmızı çizgilerini savunmayacağının ve Üçüncü Dünya Savaşı korkusunun yersiz olduğunun söylendiğine dikkat çekti. Ancak söylenenlerin aksine Rusya'nın Batı destekli darbeye cevaben Mart 2014'te Kırım'ı yeniden topraklarına dahil ettiğini kaydeden Diesen, Minsk anlaşmaları sabote edildikten 7 yıl sonra, Şubat 2022'de ise Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı başlattığını vurguladı.Diesen, paylaşımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in harekatın başladığını duyurduğu konuşmasındaki sözlerini de anımsattı: Norveçli uzman, mesajının sonunda "Rusya şimdi, NATO'nun NATO silahları göndermesine ve Rusya topraklarına saldırmak için NATO hedef tespit sistemini kullanmasına yanıt olarak misillemede bulunacağı konusunda uyardı. Rusya'nın, misilleme yapmayarak NATO'nun (Rus ordusunun) caydırıcılığını ortadan kaldırmasına izin vermesi durumunda riske atacağı çok şey var. Rusya üçüncü bir taraf aracılığıyla ABD topraklarına saldırsa ABD misilleme yapmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.ABD de bölgeye uçaklarını konuşlandırdıABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamada, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırıldığı bildirildi.Putin SPIEF 2024'te de Batı'yı uyarmıştıRusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024 kapsamında uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileriyle yaptığı görüşmede Ukrayna’ya uzun menzilli silahların tedarikine Moskova’nın asimetrik yanıt verebileceğini vurgulayarak "Eğer birileri bizim topraklarımızı vurmak ve bize sorun yaratmak üzere bu tür silahları çatışma bölgesine tedarik etmenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, bizim neden aynı sınıftaki silahlarımızı Rusya’ya yönelik bunu yapan ülkelerin hassas tesislerine saldırı yapılabileceği bölgelere tedarik etme hakkımız olmasın?" uyarısında bulunmuştu.Putin, bir gün sonraki ana paneldeki konuşmasında da, Rusya'nın şu anda Batı'nın baskı uyguladığı diğer ülkelere yüksek hassasiyetli silah tedarik etmediğini belirtmiş ve Batılı ülkelere şu uyarıyı göndermişti:
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rusya, küba, nükleer denizaltı, amiral gorşkov, amiral gorshkov, admiral gorshkov, kazan nükleer denizaltısı, putin, vladimir putin, batı, uyarı, ukrayna, donbass, spief 2024
rusya, küba, nükleer denizaltı, amiral gorşkov, amiral gorshkov, admiral gorshkov, kazan nükleer denizaltısı, putin, vladimir putin, batı, uyarı, ukrayna, donbass, spief 2024

Rus nükleer denizaltısı ve savaş gemileri Küba'da: 'Putin uyarmıştı'

10:22 13.06.2024 (güncellendi: 10:40 13.06.2024)
© AFP 2023 / Yamil LageРоссийская атомная подлодка "Казань" в Гаване с официальным визитом
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© AFP 2023 / Yamil Lage
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Atlantik'te tatbikat yapan Rus filosunun 5 günlük ziyaret için Havana Limanı'na demirlemesini değerlendiren Norveçli siyaset bilimci Glenn Diesen, Rusya lideri Putin'in Batı'yı bu konuda uyardığının altını çizdi.
Küba hükümeti, Rusya'dan hareket eden 1 nükleer denizaltı ile 3 savaş gemisinin başkent Havana'daki limana vardığını bildirdi. Filoda 'Kazan' nükleer denizaltısı, 'Amiral Gorşkov' fırkateyni, 'Akademik Paşin' tankeri ve 'Nikolay Çiker' romörkörü yer alıyor.

Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus donanma müfrezesinin 12-17 Haziran'da başkent Havana'daki limanda demirleyeceği kaydedildi.

İki ülke arasındaki tarihi dostluğun hatırlatıldığı açıklamada Rus denizcilerin, Devrim Donanma Komutanlığı ve Havana Valiliği'ne nezaket ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır" dendi.

Rus donanma müfrezesinin limana yaklaşmasının ardından Devrimci Silahlı Kuvvetler, San Carlos de La Cabana Kalesi'nden top ateşiyle filoyu karşıladı.

Amiral Gorşkov Fırkateyni öncülüğündeki Rus filosu Küba'yı en son 25 Haziran 2019'da ziyaret etmişti.

'Sürekli Rusya'nın kırmızı çizgilerini savunmayacağı söyleniyor ancak...'

Norveçli siyaset bilimci Diesen Glenn, X hesabından yaptığı açıklamada, Batı'da sürekli olarak Rusya'nın kırmızı çizgilerini savunmayacağının ve Üçüncü Dünya Savaşı korkusunun yersiz olduğunun söylendiğine dikkat çekti. Ancak söylenenlerin aksine Rusya'nın Batı destekli darbeye cevaben Mart 2014'te Kırım'ı yeniden topraklarına dahil ettiğini kaydeden Diesen, Minsk anlaşmaları sabote edildikten 7 yıl sonra, Şubat 2022'de ise Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı başlattığını vurguladı.

Diesen, paylaşımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in harekatın başladığını duyurduğu konuşmasındaki sözlerini de anımsattı:

"Olayların gidişatı ve gelen bilgiler, Rusya'nın bu güçlerle çatışmasının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu sadece zaman meselesi. Onlar hazırlanıyor, doğru zamanı bekliyorlar. Rusya'yı ve halkımızı korumak için bugün kullanmak zorunda kalacağımız seçenekten başka seçeneğimiz kalmadı. Durum kararlı ve acil eyleme geçmemizi gerektiriyor."

Norveçli uzman, mesajının sonunda "Rusya şimdi, NATO'nun NATO silahları göndermesine ve Rusya topraklarına saldırmak için NATO hedef tespit sistemini kullanmasına yanıt olarak misillemede bulunacağı konusunda uyardı. Rusya'nın, misilleme yapmayarak NATO'nun (Rus ordusunun) caydırıcılığını ortadan kaldırmasına izin vermesi durumunda riske atacağı çok şey var. Rusya üçüncü bir taraf aracılığıyla ABD topraklarına saldırsa ABD misilleme yapmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

ABD de bölgeye uçaklarını konuşlandırdı

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamada, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırıldığı bildirildi.

Putin SPIEF 2024'te de Batı'yı uyarmıştı

Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024 kapsamında uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileriyle yaptığı görüşmede Ukrayna’ya uzun menzilli silahların tedarikine Moskova’nın asimetrik yanıt verebileceğini vurgulayarak "Eğer birileri bizim topraklarımızı vurmak ve bize sorun yaratmak üzere bu tür silahları çatışma bölgesine tedarik etmenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, bizim neden aynı sınıftaki silahlarımızı Rusya’ya yönelik bunu yapan ülkelerin hassas tesislerine saldırı yapılabileceği bölgelere tedarik etme hakkımız olmasın?" uyarısında bulunmuştu.

Putin, bir gün sonraki ana paneldeki konuşmasında da, Rusya'nın şu anda Batı'nın baskı uyguladığı diğer ülkelere yüksek hassasiyetli silah tedarik etmediğini belirtmiş ve Batılı ülkelere şu uyarıyı göndermişti:

"Fakat Ukrayna'ya silah gönderen ve onların bize, topraklarımıza karşı kullanılması çağrısı yapan ülkelerden baskı gören devletlere, hatta meşru yapılara bu tür silahlar verme hakkımızı saklı tutuyoruz. Onlar çatışma bölgesine silah gönderip bizim topraklarımızın vurulması yönünde çağrı yaparken biz neden aynısını yapma ve simetrik yanıt verme hakkına sahip olmayalım?"

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