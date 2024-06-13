https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ticaret-bakanligindan-bazi-uluslararasi-gozetim-sirketlerine-sureli-olarak-faaliyetten-men-1084789268.html

Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketlerine süreli olarak faaliyetten men

Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketlerine süreli olarak faaliyetten men

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinden süreli menedilmesini kararlaştırdı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T08:58+0300

2024-06-13T08:58+0300

2024-06-13T08:58+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

gözetim

şirket

men

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Bakanlık tarafından hazırlanan 'Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Kalimbassieris Maritime Denizcilik AŞ 3 ay, Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticari Ltd. Şti. de 1 ay faaliyetten menedildi.Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ise Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'nin statüsü geri alındı.Söz konusu tebliğ, yürürlüğe girdi.

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