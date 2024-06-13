https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ticaret-bakanligindan-bazi-uluslararasi-gozetim-sirketlerine-sureli-olarak-faaliyetten-men-1084789268.html
Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketlerine süreli olarak faaliyetten men
Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketlerine süreli olarak faaliyetten men
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinden süreli menedilmesini kararlaştırdı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T08:58+0300
2024-06-13T08:58+0300
2024-06-13T08:58+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
gözetim
şirket
men
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Bakanlık tarafından hazırlanan 'Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Kalimbassieris Maritime Denizcilik AŞ 3 ay, Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticari Ltd. Şti. de 1 ay faaliyetten menedildi.Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ise Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'nin statüsü geri alındı.Söz konusu tebliğ, yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/gumruk-muhafazadan-rekor-ticaret-bakanligi-1-milyar-liralik-kacakciligi-engelledi-1084264706.html
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ticaret bakanlığı, gözetim, şirket, men
ticaret bakanlığı, gözetim, şirket, men
Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketlerine süreli olarak faaliyetten men
Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinden süreli menedilmesini kararlaştırdı.
Bakanlık tarafından hazırlanan 'Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Kalimbassieris Maritime Denizcilik AŞ 3 ay, Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri Ticari Ltd. Şti. de 1 ay faaliyetten menedildi.
Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında ise Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti'nin statüsü geri alındı.
Söz konusu tebliğ, yürürlüğe girdi.