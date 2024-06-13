Bürosu basılıp kapısına 'katil' yazılan muhtar konuştu: ‘Hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ne söylediyse hepsini yuttu. İsrail üzerinde ciddi bir etki yaratamadılar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
18:35
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
19:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
19:38
4 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
19:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/burosu-basilip-kapisina-katil-yazilan-muhtar-konustu-hayvanin-kuduz-olmasini-biz-mi-istedik-1084797310.html
Bürosu basılıp kapısına 'katil' yazılan muhtar konuştu: ‘Hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik’
Bürosu basılıp kapısına 'katil' yazılan muhtar konuştu: ‘Hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik’
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da mahallesinde kuduz vakası görülmesinin ardından bürosu basılarak kapısına 'katil' yazılan muhtar konuştu. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T11:19+0300
2024-06-13T11:19+0300
türkiye
şanlıurfa
muhtar
sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
kuduz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084737769_0:203:551:513_1920x0_80_0_0_4a3a25514556d1700ce6308c04020ea8.jpg
Muhtar Halil Kaya yaptığı açıklamada, “Ben asli görevimi yaptım, büromu basıp kapıma katil yazdılar. Muhtarlığı basacak kadar bu gücü nereden alıyorlar. Şikayetçi oldum” dedi.Kaya, kuduz vakası yaşanmadan önce köpeklerin toplatılmaya başladığını söyleyerek hayvanseverlerin saldırısını kınadığını belirtti. Ofise saldıranlar hakkında davacı olduğunu aktaran Kaya, hayvanseverler adı altında kendisine linç girişiminde bulunanların yakalanmasını istedi.'Sosyal medyada algı yapanlardan davacı oldum'Kuduz köpek vakası hakkında detaylı bilgi veren Batıkent Mahalle Muhtarı Kaya, “Biz bundan 20 gün önce, tabi mahalle sakinlerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda mahallemizde salyası akan, küpesiz, başıboş, saldırgan hayvanların belediye ekiplerine bilgisini verdik. Bizim mahallemizde bu tür hayvanlar var, bunları alın, küpeleyin, kısırlaştırın, aşılarını vurun. Belediye ekiplerimiz de geldiler. Tabi biz bu hayvanları toplarken burada bir mahalle sakinimiz hanımefendi bize engel oldu. Siz bunları alamazsınız falan dedi. Belediye ekipleri de tamamını toplamadan gitti. Aradan bir hafta, 10 gün geçtikten sonra ben muhtarlıkta otururken mahalle sakinlerinden arama geldi. Parkta bir köpek saldırısı olduğunu söylediler. Tabi biz oraya gittiğimiz zaman ortada saldıran köpek ve ısırılan ağabeyimiz yoktu. Sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş, aşılarını yaptırmış. Onu ısıran köpeği tespit etmesini söyledik. Oradaki vatandaşlar da şu köpek ısırdı dedi. Biz de belediye yetkililerini çağırdık, köpeği sapasağlam belediye yetkililerine teslim ettik. Aradan 2 gün geçti. İki günün sonunda köpeğin rapor sonucu geldi. Köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Daha sonra sağlık ekipleri ısırılan kişiye ulaştı. Yani bizim bütün yaşadıklarımız bunlar ama şu anda yazılan çizilenler bakıyoruz, özellikle memleketimiz hakkında. Ondan sonra benim muhtarlığımı basmışlar ben burada yokken. Katil, kanlıurfa, Şanlıurfa, bilmem ne, böyle cümleler sarf etmişler. Yani bu şeylere gerek yok. Bu şekilde sosyal medyada algı yapanlardan hem davacı oldum, hem şikayetçi oldum ve kınıyorum. Kimsenin böyle memleketimiz hakkında, özellikle şahsım hakkında, bu şekilde muhtarlığımıza zarar vererek, yazıp çizerek hiçbir zarar vermeye hakları yok. Bizim yaşadıklarımız bunlar" cümlelerini kaydetti.'Hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik'Muhtarlığa saldıran kişileri de tanıdığını söyleyen Kaya, “Mahalle sakinim zaten kuduz vakası çıktıktan sonra da muhtarlığımıza geldiler. Burada sağlık ekipleri ilgilendi, sağ olsun halen de ilgileniyorlar. Sonra da diyorlar ki köpek kuduz değil. İl Tarım Müdürlüğü'nün yayımladığı raporlar da var. Bu hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik. İnsan böyle bir şey ister mi. Bu asli görevlerimden biri. Ben burada vatandaşın taleplerini yetkili birimlere bildirmekle görevliyim. Ben bunu bildirmesem, bildirdik, daha sonra bir linç kampanyası yaptılar. Dediğim gibi biz onları kınıyoruz. Haklarında zaten şikayetçi oldum. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Sonuçta burası bir devlet kurumu, bu insanlar bu gücü nereden alıyor. Muhtarlığı basacak kadar bu gücü nereden alıyorlar. Köpeğin ısırdığı vatandaş evde tedavi görüyor” dedi.'Köpeklerin toplatılmasını mahalle sakinleri istedi'Köpeklerin toplatılması için muhtarlığa başvuran mahalle sakinlerinden Bedirhan Küçük, “Ben Batıkent Mahallesi sakini olarak muhtarımızı aradım. Dışarıda başıboş köpeklerin toplatılmasını rica ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Gereken yerlere telefon açarak köpekleri toplatmaya başladı. O esnada hayvansever bir vatandaşımız muhtara tehditler ve hakaretler yaparak, siz köpekleri öldürüyorsunuz gibisinden laflar söyleyerek taciz etti. Biz mahalle olarak kendimiz talep ettik” ifadelerini kullandı.Daha önce de ısırılma vakaları yaşanmışKöpeklerin daha önce eşine saldırıp yaraladığını söyleyen Mehmet Garip, “Benim eşime hayvan saldırdı. Benim haberim yoktu, ben dışarıdaydım. Ambulans çağırıp acil servise götürdük. Benim engelli çocuğum var, bir yere gidemiyor. Hayvanlar çok var. Muhtara da toplatmasını rica ediyorum” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/muhtarlik-ofisini-basip-kapiya-katil-yazmislardi-kuduz-kopek-vakasinda-4-yakalama-karari--1084737523.html
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084737769_0:152:551:565_1920x0_80_0_0_5ad4d9871b063e3c026825650142df9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa, muhtar, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, kuduz
şanlıurfa, muhtar, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, kuduz

Bürosu basılıp kapısına 'katil' yazılan muhtar konuştu: ‘Hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik’

11:19 13.06.2024
© İHA / İHAŞanlıurfa'da kuduz risk bölgesindeki hayvanların toplatılmasına karşı çıkarak muhtarlık ofisini basıp kapı ve duvarlara "Katil" yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan, Ankara'da tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde verdikleri gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine de para cezası kesildi.
Şanlıurfa'da kuduz risk bölgesindeki hayvanların toplatılmasına karşı çıkarak muhtarlık ofisini basıp kapı ve duvarlara Katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan, Ankara'da tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde verdikleri gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine de para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© İHA / İHA
Abone ol
Şanlıurfa'da mahallesinde kuduz vakası görülmesinin ardından bürosu basılarak kapısına 'katil' yazılan muhtar konuştu.
Muhtar Halil Kaya yaptığı açıklamada, “Ben asli görevimi yaptım, büromu basıp kapıma katil yazdılar. Muhtarlığı basacak kadar bu gücü nereden alıyorlar. Şikayetçi oldum” dedi.
Kaya, kuduz vakası yaşanmadan önce köpeklerin toplatılmaya başladığını söyleyerek hayvanseverlerin saldırısını kınadığını belirtti. Ofise saldıranlar hakkında davacı olduğunu aktaran Kaya, hayvanseverler adı altında kendisine linç girişiminde bulunanların yakalanmasını istedi.

'Sosyal medyada algı yapanlardan davacı oldum'

Kuduz köpek vakası hakkında detaylı bilgi veren Batıkent Mahalle Muhtarı Kaya, “Biz bundan 20 gün önce, tabi mahalle sakinlerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda mahallemizde salyası akan, küpesiz, başıboş, saldırgan hayvanların belediye ekiplerine bilgisini verdik. Bizim mahallemizde bu tür hayvanlar var, bunları alın, küpeleyin, kısırlaştırın, aşılarını vurun. Belediye ekiplerimiz de geldiler. Tabi biz bu hayvanları toplarken burada bir mahalle sakinimiz hanımefendi bize engel oldu. Siz bunları alamazsınız falan dedi. Belediye ekipleri de tamamını toplamadan gitti. Aradan bir hafta, 10 gün geçtikten sonra ben muhtarlıkta otururken mahalle sakinlerinden arama geldi. Parkta bir köpek saldırısı olduğunu söylediler. Tabi biz oraya gittiğimiz zaman ortada saldıran köpek ve ısırılan ağabeyimiz yoktu. Sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş, aşılarını yaptırmış. Onu ısıran köpeği tespit etmesini söyledik. Oradaki vatandaşlar da şu köpek ısırdı dedi. Biz de belediye yetkililerini çağırdık, köpeği sapasağlam belediye yetkililerine teslim ettik. Aradan 2 gün geçti. İki günün sonunda köpeğin rapor sonucu geldi. Köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Daha sonra sağlık ekipleri ısırılan kişiye ulaştı. Yani bizim bütün yaşadıklarımız bunlar ama şu anda yazılan çizilenler bakıyoruz, özellikle memleketimiz hakkında. Ondan sonra benim muhtarlığımı basmışlar ben burada yokken. Katil, kanlıurfa, Şanlıurfa, bilmem ne, böyle cümleler sarf etmişler. Yani bu şeylere gerek yok. Bu şekilde sosyal medyada algı yapanlardan hem davacı oldum, hem şikayetçi oldum ve kınıyorum. Kimsenin böyle memleketimiz hakkında, özellikle şahsım hakkında, bu şekilde muhtarlığımıza zarar vererek, yazıp çizerek hiçbir zarar vermeye hakları yok. Bizim yaşadıklarımız bunlar" cümlelerini kaydetti.

'Hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik'

Muhtarlığa saldıran kişileri de tanıdığını söyleyen Kaya, “Mahalle sakinim zaten kuduz vakası çıktıktan sonra da muhtarlığımıza geldiler. Burada sağlık ekipleri ilgilendi, sağ olsun halen de ilgileniyorlar. Sonra da diyorlar ki köpek kuduz değil. İl Tarım Müdürlüğü'nün yayımladığı raporlar da var. Bu hayvanın kuduz olmasını biz mi istedik. İnsan böyle bir şey ister mi. Bu asli görevlerimden biri. Ben burada vatandaşın taleplerini yetkili birimlere bildirmekle görevliyim. Ben bunu bildirmesem, bildirdik, daha sonra bir linç kampanyası yaptılar. Dediğim gibi biz onları kınıyoruz. Haklarında zaten şikayetçi oldum. Ben buradan yetkililere de sesleniyorum. Sonuçta burası bir devlet kurumu, bu insanlar bu gücü nereden alıyor. Muhtarlığı basacak kadar bu gücü nereden alıyorlar. Köpeğin ısırdığı vatandaş evde tedavi görüyor” dedi.

'Köpeklerin toplatılmasını mahalle sakinleri istedi'

Köpeklerin toplatılması için muhtarlığa başvuran mahalle sakinlerinden Bedirhan Küçük, “Ben Batıkent Mahallesi sakini olarak muhtarımızı aradım. Dışarıda başıboş köpeklerin toplatılmasını rica ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Gereken yerlere telefon açarak köpekleri toplatmaya başladı. O esnada hayvansever bir vatandaşımız muhtara tehditler ve hakaretler yaparak, siz köpekleri öldürüyorsunuz gibisinden laflar söyleyerek taciz etti. Biz mahalle olarak kendimiz talep ettik” ifadelerini kullandı.

Daha önce de ısırılma vakaları yaşanmış

Köpeklerin daha önce eşine saldırıp yaraladığını söyleyen Mehmet Garip, “Benim eşime hayvan saldırdı. Benim haberim yoktu, ben dışarıdaydım. Ambulans çağırıp acil servise götürdük. Benim engelli çocuğum var, bir yere gidemiyor. Hayvanlar çok var. Muhtara da toplatmasını rica ediyorum” diye konuştu.
Şanlıurfa'da kuduz risk bölgesindeki hayvanların toplatılmasına karşı çıkarak muhtarlık ofisini basıp kapı ve duvarlara Katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan, Ankara'da tutuklanan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde verdikleri gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine de para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
TÜRKİYE
Muhtarlık ofisini basıp kapıya 'Katil' yazmışlardı: Kuduz köpek vakasında 4 yakalama kararı
11 Haziran , 20:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала