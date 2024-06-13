https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/pentagon-arjantinin-ukrayna-temas-grubuna-katildigini-duyurdu-1084804112.html
Pentagon, Arjantin'in Ukrayna temas grubuna katıldığını duyurdu
Pentagon, Arjantin'in Ukrayna temas grubuna katıldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Arjantin'in Ukrayna temas grubununa... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T13:47+0300
2024-06-13T13:47+0300
2024-06-13T13:47+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
askeri yardım
arjantin
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Brüksel’deki temas grubu toplantısı öncesinde konuşan Austin, Arjantin'in Ukrayna konulu temas grubunun yeni üyesi olduğunu belirtirken, “Arjantin'i yeni bir üye olarak karşılamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.Askeri yardımlara odaklı temas grubuna tüm NATO üyeleri ve çoğu AB ülkesi dahil olmak üzere 50'den fazla ülkenin katıldığı biliniyor.Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifakı güçlendirmek olduğuna inanan Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki hükümetin, Paris ile 5 adet Fransız yapımı Super Etendard saldırı uçağını Ukrayna'ya gönderme olasılığını görüştüğü iddia edilmişti.Arjantin merkezli haber sitesi Infobae tarafından paylaşılan iddiada,İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılacağı aktarılan Milei’nin Dışişleri Bakanı Diana Mondino’nun konuyu Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştüğü ifade edildi.Temas grubunun toplam yardımları 100 milyar dolara yaklaşıyorAustin, konuşmasının devamında, Ukrayna temas grubu ülkelerinin Kiev'e 98 milyar dolardan fazla askeri yardımda bulunduğuna dikkat çekerken, “Bu temas grubunun Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 98 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağlamış olmasından gurur duyuyorum” diye konuştu.Rusya, süregelen Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine inanırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'ya silah sevkiyatının Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/berlinden-kievi-uzecek-patriot-mesaji-1084801775.html
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abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, arjantin, javier milei
abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, arjantin, javier milei
Pentagon, Arjantin'in Ukrayna temas grubuna katıldığını duyurdu
Belçika’nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Arjantin'in Ukrayna temas grubununa katıldığını duyurdu.
Brüksel’deki temas grubu toplantısı öncesinde konuşan Austin, Arjantin'in Ukrayna konulu temas grubunun yeni üyesi olduğunu belirtirken, “Arjantin'i yeni bir üye olarak karşılamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
Askeri yardımlara odaklı temas grubuna tüm NATO üyeleri ve çoğu AB ülkesi dahil olmak üzere 50'den fazla ülkenin katıldığı biliniyor.
Arjantin'in egemenliğini savunmanın en iyi yolunun ABD ile ittifakı güçlendirmek olduğuna inanan Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki hükümetin, Paris ile 5 adet Fransız yapımı Super Etendard saldırı uçağını Ukrayna'ya gönderme olasılığını görüştüğü iddia edilmişti.
Arjantin merkezli haber sitesi Infobae tarafından paylaşılan iddiada,İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılacağı aktarılan Milei’nin Dışişleri Bakanı Diana Mondino’nun konuyu Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştüğü ifade edildi.
Temas grubunun toplam yardımları 100 milyar dolara yaklaşıyor
Austin, konuşmasının devamında, Ukrayna temas grubu ülkelerinin Kiev'e 98 milyar dolardan fazla askeri yardımda bulunduğuna dikkat çekerken, “Bu temas grubunun Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 98 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağlamış olmasından gurur duyuyorum” diye konuştu.
Rusya, süregelen Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine inanırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'ya silah sevkiyatının Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti.
Lavrov'a göre ABD ve NATO, sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki personeli eğiterek de çatışmaya doğrudan müdahil oluyor.