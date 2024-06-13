Paşinyan, Ermenistan'ın KGAÖ'de kalmasının şartlarını açıkladı: Hangi liderden özür bekliyor?
11:00 13.06.2024 (güncellendi: 11:10 13.06.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Dün Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) kesin olarak çekileceğini söyleyen Paşinyan, bugün bu tutumlarında değişiklik olabileceğini söyleyerek şartlarını sıraladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin KGAÖ'de kalması için Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun KGAÖ'den çıkma kararı almasını veya Ermenistan halkından kabul edilebilir bir şekilde özür dilemesini şart koştu.
Ermenistan parlamentosunda konuşan Başbakan Paşinyan, dün KGAÖ'den ayrılacaklarına dair açıklamasında tepki gösterdiği ismin Belarus lideri Lukaşenko olduğunu belirtti.
"KGAÖ üyelerinden biri, (Karabağ'daki) 44 gün süren savaşın hazırlıklarına katıldığını, Azerbaycan'ı teşvik ettiğini, onlara inandığını ve zafer dilediğini söylüyor" diyen Paşinyan, "Bunun ardından Belarus Devlet Başkanı'yla KGAÖ formatında herhangi bir konuyu istişare edebilir miyim?" sorusunu yöneltti.
Erivan'ın KGAÖ'yle ilişkilerinde değişiklik yaşanmasını dışlamadıklarını söyleyen Paşinyan, "Örneğin eğer Belarus KGAÖ'den çıkma kararı alırsa ya da Lukaşenko Ermeni halkı için kabul edilebilir nitelik özür açıklaması yaparsa, teorik olarak değişiklik olmasını dışlayamayız" ifadelerini kullandı.
Ermenistan parlamentosunda konuşan Başbakan Paşinyan, dün KGAÖ'den ayrılacaklarına dair açıklamasında tepki gösterdiği ismin Belarus lideri Lukaşenko olduğunu belirtti.
"KGAÖ üyelerinden biri, (Karabağ'daki) 44 gün süren savaşın hazırlıklarına katıldığını, Azerbaycan'ı teşvik ettiğini, onlara inandığını ve zafer dilediğini söylüyor" diyen Paşinyan, "Bunun ardından Belarus Devlet Başkanı'yla KGAÖ formatında herhangi bir konuyu istişare edebilir miyim?" sorusunu yöneltti.
Erivan'ın KGAÖ'yle ilişkilerinde değişiklik yaşanmasını dışlamadıklarını söyleyen Paşinyan, "Örneğin eğer Belarus KGAÖ'den çıkma kararı alırsa ya da Lukaşenko Ermeni halkı için kabul edilebilir nitelik özür açıklaması yaparsa, teorik olarak değişiklik olmasını dışlayamayız" ifadelerini kullandı.