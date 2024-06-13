https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/pasinyan-ermenistanin-kgaode-kalmasinin-sartlarini-acikladi-hangi-liderden-ozur-bekliyor-1084796661.html

Paşinyan, Ermenistan'ın KGAÖ'de kalmasının şartlarını açıkladı: Hangi liderden özür bekliyor?

Paşinyan, Ermenistan'ın KGAÖ'de kalmasının şartlarını açıkladı: Hangi liderden özür bekliyor?

Sputnik Türkiye

Dün Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) kesin olarak çekileceğini söyleyen Paşinyan, bugün bu tutumlarında değişiklik olabileceğini... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T11:00+0300

2024-06-13T11:00+0300

2024-06-13T11:10+0300

dünya

ermenistan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

azerbaycan

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin KGAÖ'de kalması için Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun KGAÖ'den çıkma kararı almasını veya Ermenistan halkından kabul edilebilir bir şekilde özür dilemesini şart koştu.Ermenistan parlamentosunda konuşan Başbakan Paşinyan, dün KGAÖ'den ayrılacaklarına dair açıklamasında tepki gösterdiği ismin Belarus lideri Lukaşenko olduğunu belirtti."KGAÖ üyelerinden biri, (Karabağ'daki) 44 gün süren savaşın hazırlıklarına katıldığını, Azerbaycan'ı teşvik ettiğini, onlara inandığını ve zafer dilediğini söylüyor" diyen Paşinyan, "Bunun ardından Belarus Devlet Başkanı'yla KGAÖ formatında herhangi bir konuyu istişare edebilir miyim?" sorusunu yöneltti.Erivan'ın KGAÖ'yle ilişkilerinde değişiklik yaşanmasını dışlamadıklarını söyleyen Paşinyan, "Örneğin eğer Belarus KGAÖ'den çıkma kararı alırsa ya da Lukaşenko Ermeni halkı için kabul edilebilir nitelik özür açıklaması yaparsa, teorik olarak değişiklik olmasını dışlayamayız" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, kollektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), azerbaycan