https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/pasinyan-ermenistanin-kgaoden-cekilecegini-duyurdu-1084769055.html
Paşinyan, Ermenistan’ın KGAÖ’den çekileceğini duyurdu
Paşinyan, Ermenistan’ın KGAÖ’den çekileceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Erivan’ın şartları henüz belirlenmemiş olsa da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çekileceğini duyuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Tüm... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T17:07+0300
2024-06-12T17:07+0300
2024-06-12T17:08+0300
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Parlamentoda konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın karşı karşıya kaldığı tehditlerden sorumlu olanların 'sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmayıp Azerbaycan'la birlikte ülkesine karşı bir savaş planlayan bloğu oluşturanlar' olduğunu belirtirken, milletvekillerinin Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilmesi gerektiği ile ilgili tepkisinin ardından verdiği yanıtında, "Biz çekileceğiz, beni bununla mı korkutuyorsunuz? Biz iyi gidiyoruz, ne zaman ayrılacağımıza biz karar vereceğiz. Sizce bir sonraki adım nedir, geri dönebileğimizi mi düşünüyorsunuz? Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.Paşinyan, milletvekillerinin Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilmesi gerektiği ile ilgili sözlerinin ardından verdiği yanıtında, "Biz çekileceğiz, beni bununla mı korkutuyorsunuz? Biz iyi gidiyoruz, ne zaman ayrılacağımıza biz karar vereceğiz. Sizce bir sonraki adım nedir, geri dönebileğimizi mi düşünüyorsunuz? Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.Uzun zamandır KGAÖ’den uzaklaştığını diğer üyelere de hissettiren Ermenistan, yakın zamanda KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin 23 Kasım 2023 tarihli ‘2024 Bütçesi’ kararına ve bu kararda öngörülen faaliyet finansmanına katılmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/slutskiy-pasinyan-ermenistani-ukrayna-olma-yolunda-ilerletiyor-1082532612.html
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, azerbaycan, rusya
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, azerbaycan, rusya
Paşinyan, Ermenistan’ın KGAÖ’den çekileceğini duyurdu
17:07 12.06.2024 (güncellendi: 17:08 12.06.2024)
Erivan’ın şartları henüz belirlenmemiş olsa da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çekileceğini duyuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Tüm bunların sorumlusu, üyeleri bize ve Azerbaycan'a karşı savaş planlayan bu ittifakı kuranlardır” diye konuştu.
Parlamentoda konuşan Paşinyan, Ermenistan'ın karşı karşıya kaldığı tehditlerden sorumlu olanların 'sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmayıp Azerbaycan'la birlikte ülkesine karşı bir savaş planlayan bloğu oluşturanlar' olduğunu belirtirken, milletvekillerinin Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilmesi gerektiği ile ilgili tepkisinin ardından verdiği yanıtında, "Biz çekileceğiz, beni bununla mı korkutuyorsunuz? Biz iyi gidiyoruz, ne zaman ayrılacağımıza biz karar vereceğiz. Sizce bir sonraki adım nedir, geri dönebileğimizi mi düşünüyorsunuz? Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.
Paşinyan, milletvekillerinin Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilmesi gerektiği ile ilgili sözlerinin ardından verdiği yanıtında, "Biz çekileceğiz, beni bununla mı korkutuyorsunuz? Biz iyi gidiyoruz, ne zaman ayrılacağımıza biz karar vereceğiz. Sizce bir sonraki adım nedir, geri dönebileğimizi mi düşünüyorsunuz? Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.
Uzun zamandır KGAÖ’den uzaklaştığını diğer üyelere de hissettiren Ermenistan, yakın zamanda KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi’nin 23 Kasım 2023 tarihli ‘2024 Bütçesi’ kararına ve bu kararda öngörülen faaliyet finansmanına katılmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.