https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/pamukkalede-orman-yangini-alevler-ruzgarla-buyudu-1084696822.html

Pamukkale’de orman yangını: Alevler rüzgarla büyüdü

Pamukkale’de orman yangını: Alevler rüzgarla büyüdü

Sputnik Türkiye

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T19:15+0300

2024-06-10T19:15+0300

2024-06-10T19:15+0300

türkiye

orman yangını

denizli

pamukkale

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Bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Akköy mahalleleri arasında kalan Çeşmebaşı - Kocadüz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangına önce çevredekiler, ardından ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının büyümemesi için ekipler yoğun çalışma gerçekleştirirken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Haytabey Mahallesi’ndeki yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangını tehdit oluşturmaması için çaba harcandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/14-bin-samuray-arisi-kahverengi-kokarcayla-mucadele-icin-dogaya-salindi-1084695760.html

türkiye

denizli

pamukkale

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orman yangını, denizli, pamukkale