https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/pamukkalede-orman-yangini-alevler-ruzgarla-buyudu-1084696822.html
Pamukkale’de orman yangını: Alevler rüzgarla büyüdü
Pamukkale’de orman yangını: Alevler rüzgarla büyüdü
Sputnik Türkiye
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T19:15+0300
2024-06-10T19:15+0300
2024-06-10T19:15+0300
türkiye
orman yangını
denizli
pamukkale
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Bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Akköy mahalleleri arasında kalan Çeşmebaşı - Kocadüz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangına önce çevredekiler, ardından ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının büyümemesi için ekipler yoğun çalışma gerçekleştirirken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Haytabey Mahallesi’ndeki yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangını tehdit oluşturmaması için çaba harcandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/14-bin-samuray-arisi-kahverengi-kokarcayla-mucadele-icin-dogaya-salindi-1084695760.html
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orman yangını, denizli, pamukkale
orman yangını, denizli, pamukkale
Pamukkale’de orman yangını: Alevler rüzgarla büyüdü
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Akköy mahalleleri arasında kalan Çeşmebaşı - Kocadüz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangına önce çevredekiler, ardından ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yangının büyümemesi için ekipler yoğun çalışma gerçekleştirirken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Haytabey Mahallesi’ndeki yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangını tehdit oluşturmaması için çaba harcandığı bildirildi.