https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/musk-bir-dizi-ukraynali-stkyi-teror-orgutu-olarak-taninmasini-onerdi-1084793571.html
Musk bir dizi Ukraynalı STK’yı terör örgütü olarak tanınmasını önerdi
Musk bir dizi Ukraynalı STK’yı terör örgütü olarak tanınmasını önerdi
Sputnik Türkiye
Ünlü iş insanı Elon Musk, ABD Kongresi’nin Amerikan vatandaşları ‘kara listelere’ dahil eden Ukraynalı sivil toplum kuruluşlarının (STK) finansmanını kesme... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T10:22+0300
2024-06-13T10:22+0300
2024-06-13T10:19+0300
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kara liste
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ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi üyesi Andrew Clyde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumların bütçe taslağına, “(ABD Başkanı Joe) Biden’in Ukrayna politikasına karşı çıkan Kongre üyeleri dahil Amerikan muhafazakârları karalayan” kuruluşlara fon tahsisinin yasaklanması öngören değişikliğin girilmesini önerdi.ABD’li girişimci Elon Musk, sosyal paylaşım platformu X hesabından, Andrew Clyde’ın bu önerisini değerlendirdiği paylaşımında, “Bu iyi bir ilk adım. Ayrıca yaptırım uygulanan terör örgütleri listesine de eklenmeliler” diye yazdı.Ukrayna’da bazı STK’lar geçen hafta Kiev’e yardımı eleştiren ABD’li vatandaş ve kuruluşların listesini yayınlamıştı. Listeye, aralarında eski Başkan Donald Trump, gazeteci Tucker Carlson, iş insanı Elon Musk, Kongre üyeleri Marjorie Taylor Green, Paul Gosar, Rand Paul, Anna Paulina Luna ve Andy Biggs dahil 391 kişi ve 76 kuruluşun adı dahil edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/almanya-abnin-rusyaya-yonelik-yaptirimlarina-iliskin-gorusmelerde-ilerlemeyi-engelliyor-1084788155.html
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ukrayna krizi, ukrayna, abd, stk, elon musk, kongre, abd temsilciler meclisi, kara liste, yaptırım, terör örgütleri, joe biden, donald trump, tucker carlson, marjorie taylor greene
ukrayna krizi, ukrayna, abd, stk, elon musk, kongre, abd temsilciler meclisi, kara liste, yaptırım, terör örgütleri, joe biden, donald trump, tucker carlson, marjorie taylor greene
Musk bir dizi Ukraynalı STK’yı terör örgütü olarak tanınmasını önerdi
Ünlü iş insanı Elon Musk, ABD Kongresi’nin Amerikan vatandaşları ‘kara listelere’ dahil eden Ukraynalı sivil toplum kuruluşlarının (STK) finansmanını kesme girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek bu kuruluşları terörist oluşumlar olarak tanımayı önerdi.
ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi üyesi Andrew Clyde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumların bütçe taslağına, “(ABD Başkanı Joe) Biden’in Ukrayna politikasına karşı çıkan Kongre üyeleri dahil Amerikan muhafazakârları karalayan” kuruluşlara fon tahsisinin yasaklanması öngören değişikliğin girilmesini önerdi.
ABD’li girişimci Elon Musk, sosyal paylaşım platformu X hesabından, Andrew Clyde’ın bu önerisini değerlendirdiği paylaşımında, “Bu iyi bir ilk adım. Ayrıca yaptırım uygulanan terör örgütleri listesine de eklenmeliler” diye yazdı.
Ukrayna’da bazı STK’lar geçen hafta Kiev’e yardımı eleştiren ABD’li vatandaş ve kuruluşların listesini yayınlamıştı. Listeye, aralarında eski Başkan Donald Trump, gazeteci Tucker Carlson, iş insanı Elon Musk, Kongre üyeleri Marjorie Taylor Green, Paul Gosar, Rand Paul, Anna Paulina Luna ve Andy Biggs dahil 391 kişi ve 76 kuruluşun adı dahil edilmişti.