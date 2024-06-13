https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/musk-bir-dizi-ukraynali-stkyi-teror-orgutu-olarak-taninmasini-onerdi-1084793571.html

Musk bir dizi Ukraynalı STK’yı terör örgütü olarak tanınmasını önerdi

Musk bir dizi Ukraynalı STK’yı terör örgütü olarak tanınmasını önerdi

Sputnik Türkiye

Ünlü iş insanı Elon Musk, ABD Kongresi’nin Amerikan vatandaşları ‘kara listelere’ dahil eden Ukraynalı sivil toplum kuruluşlarının (STK) finansmanını kesme... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T10:22+0300

2024-06-13T10:22+0300

2024-06-13T10:19+0300

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ukrayna krizi

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kara liste

yaptırım

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ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi üyesi Andrew Clyde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumların bütçe taslağına, “(ABD Başkanı Joe) Biden’in Ukrayna politikasına karşı çıkan Kongre üyeleri dahil Amerikan muhafazakârları karalayan” kuruluşlara fon tahsisinin yasaklanması öngören değişikliğin girilmesini önerdi.ABD’li girişimci Elon Musk, sosyal paylaşım platformu X hesabından, Andrew Clyde’ın bu önerisini değerlendirdiği paylaşımında, “Bu iyi bir ilk adım. Ayrıca yaptırım uygulanan terör örgütleri listesine de eklenmeliler” diye yazdı.Ukrayna’da bazı STK’lar geçen hafta Kiev’e yardımı eleştiren ABD’li vatandaş ve kuruluşların listesini yayınlamıştı. Listeye, aralarında eski Başkan Donald Trump, gazeteci Tucker Carlson, iş insanı Elon Musk, Kongre üyeleri Marjorie Taylor Green, Paul Gosar, Rand Paul, Anna Paulina Luna ve Andy Biggs dahil 391 kişi ve 76 kuruluşun adı dahil edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/almanya-abnin-rusyaya-yonelik-yaptirimlarina-iliskin-gorusmelerde-ilerlemeyi-engelliyor-1084788155.html

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