https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/muge-anlida-ceset-cekildigi-iddia-edilen-kiyma-makinesi-studyoya-getirildi-1084800977.html
Müge Anlı'da ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi stüdyoya getirildi
Müge Anlı'da ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi stüdyoya getirildi
Sputnik Türkiye
Bir ailenin evde bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinden çektirip ardından lavabodan akıttığı iddia edilen söz konusu kıyma makinesi stüdyoya getirildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T12:58+0300
2024-06-13T12:58+0300
2024-06-13T12:58+0300
yaşam
müge anlı
ceset
kıyma
makine
stüdyo
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Ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi Müge Anlı'nın programında stüdyoya getirildi. Cinayet iddialarında stüdyoda yaşanan diyalog dikkat çekti: ''Aldatıldım, baya bir dertleştik. Mehmet "Hatice ben seni seviyordum. İstersen kaldırayım, dövdüreyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım. Doğrarım da gerekirse yaparım elin adamı neler yapıyor.''Stüdyoda kıyma makinesinin geçtiği bir başka diyalog ise şöyle: ''2018 yılında eşimin beni aldattığını öğrendim Mehmet'e anlattım, onu dövdürmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mehmet ise bana 'Ne adamlar var, adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kurban-eti-icin-24-saat-uyarisi-olum-sertligi-olusuyor-tuketmeyin-1084799031.html
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müge anlı, ceset, kıyma, makine, stüdyo
müge anlı, ceset, kıyma, makine, stüdyo
Müge Anlı'da ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi stüdyoya getirildi
Bir ailenin evde bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinden çektirip ardından lavabodan akıttığı iddia edilen söz konusu kıyma makinesi stüdyoya getirildi.
Ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi Müge Anlı'nın programında stüdyoya getirildi.
Cinayet iddialarında stüdyoda yaşanan diyalog dikkat çekti:
''Aldatıldım, baya bir dertleştik. Mehmet "Hatice ben seni seviyordum. İstersen kaldırayım, dövdüreyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım. Doğrarım da gerekirse yaparım elin adamı neler yapıyor.''
Stüdyoda kıyma makinesinin geçtiği bir başka diyalog ise şöyle:
''2018 yılında eşimin beni aldattığını öğrendim Mehmet'e anlattım, onu dövdürmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mehmet ise bana 'Ne adamlar var, adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar.''