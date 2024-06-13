https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/muge-anlida-ceset-cekildigi-iddia-edilen-kiyma-makinesi-studyoya-getirildi-1084800977.html

Müge Anlı'da ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi stüdyoya getirildi

Müge Anlı'da ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi stüdyoya getirildi

Sputnik Türkiye

Bir ailenin evde bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinden çektirip ardından lavabodan akıttığı iddia edilen söz konusu kıyma makinesi stüdyoya getirildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T12:58+0300

2024-06-13T12:58+0300

2024-06-13T12:58+0300

yaşam

müge anlı

ceset

kıyma

makine

stüdyo

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Ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi Müge Anlı'nın programında stüdyoya getirildi. Cinayet iddialarında stüdyoda yaşanan diyalog dikkat çekti: ''Aldatıldım, baya bir dertleştik. Mehmet "Hatice ben seni seviyordum. İstersen kaldırayım, dövdüreyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım. Doğrarım da gerekirse yaparım elin adamı neler yapıyor.''Stüdyoda kıyma makinesinin geçtiği bir başka diyalog ise şöyle: ''2018 yılında eşimin beni aldattığını öğrendim Mehmet'e anlattım, onu dövdürmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mehmet ise bana 'Ne adamlar var, adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kurban-eti-icin-24-saat-uyarisi-olum-sertligi-olusuyor-tuketmeyin-1084799031.html

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müge anlı, ceset, kıyma, makine, stüdyo