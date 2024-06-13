https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kurban-bayrami-oncesi-paraya-sikisanlara-can-suyu-ihtiyac-kredilerinde-faiz-orani-dustu-1084788638.html

Kurban Bayramı öncesi paraya sıkışanlara 'can suyu': İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü

Kurban Bayramı öncesi paraya sıkışanlara 'can suyu': İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı öncesinde bankacılık sektöründe ihtiyaç kredi faizlerinde önemli bir düşüş yaşandı. Yerli özel bankalar, Mayıs ayının son haftasında, kamu... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T08:51+0300

2024-06-13T08:51+0300

2024-06-13T08:51+0300

ekonomi

ihtiyaç

kredi

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Bankacılık sektöründe ihtiyaç kredi faizleri, geçtiğimiz haftalarda yüzde 5’in üzerinde seyrederken, yeni haftaya yüzde 4-4,5 aralığından başladı. Ekonomim yazarı Şebnem Turhan'ın aktardığına göre, Merkez Bankası’nın kredilerde yavaşlama odaklı sıkı para politikasına rağmen bu indirimler gerçekleşti.Sıkı para politikasına uygun değilBankacılık sektörü kaynakları, bu indirimlerin sıkı para politikasına uygun olmadığını ve sadece bayram öncesi döneme özgü olabileceğini belirtti. Faiz indirimlerinin trend haline gelip gelmeyeceği konusunda ise temkinli konuşarak, yaz aylarının sıkı geçeceğini ve sonbaharda bir trend değişimi gözlemlenebileceğini ifade ettiler.İhtiyaç kredisi pazarında hareketlenmeBDDK’nın haftalık verilerine göre, yerli özel mevduat bankalarının toplam ihtiyaç kredileri içindeki payı, geçen yıl Mayıs’ın son haftasında yüzde 41.1 iken bu yıl aynı hafta itibariyle yüzde 44.8’e yükseldi. Yerli özel bankalar 3.7 puanlık bir artış sağlarken, yabancı mevduat bankalarının payı da yüzde 30.4’ten yüzde 32’ye çıktı. Bu dönemde ihtiyaç kredilerinde en büyük artışı yerli özel bankalar gösterdi.TL mevduat faizleri de düştüMerkez Bankası'nın Mayıs Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yukarı yönelen TL mevduat faizleri de haftaya düşüşle başladı. Bankaların TL mevduat faizleri en yüksek yüzde 50’de oluşurken, düşük miktarlı tasarruflarda TL mevduat faizi yeniden yüzde 42-43 seviyelerine geriledi.

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