https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kurban-bayrami-oncesi-paraya-sikisanlara-can-suyu-ihtiyac-kredilerinde-faiz-orani-dustu-1084788638.html
Kurban Bayramı öncesi paraya sıkışanlara 'can suyu': İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Kurban Bayramı öncesi paraya sıkışanlara 'can suyu': İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı öncesinde bankacılık sektöründe ihtiyaç kredi faizlerinde önemli bir düşüş yaşandı. Yerli özel bankalar, Mayıs ayının son haftasında, kamu... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T08:51+0300
2024-06-13T08:51+0300
2024-06-13T08:51+0300
ekonomi
ihtiyaç
kredi
kredi kartı
kredi notu
kredi borcu
kredi kartı limiti
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Bankacılık sektöründe ihtiyaç kredi faizleri, geçtiğimiz haftalarda yüzde 5’in üzerinde seyrederken, yeni haftaya yüzde 4-4,5 aralığından başladı. Ekonomim yazarı Şebnem Turhan'ın aktardığına göre, Merkez Bankası’nın kredilerde yavaşlama odaklı sıkı para politikasına rağmen bu indirimler gerçekleşti.Sıkı para politikasına uygun değilBankacılık sektörü kaynakları, bu indirimlerin sıkı para politikasına uygun olmadığını ve sadece bayram öncesi döneme özgü olabileceğini belirtti. Faiz indirimlerinin trend haline gelip gelmeyeceği konusunda ise temkinli konuşarak, yaz aylarının sıkı geçeceğini ve sonbaharda bir trend değişimi gözlemlenebileceğini ifade ettiler.İhtiyaç kredisi pazarında hareketlenmeBDDK’nın haftalık verilerine göre, yerli özel mevduat bankalarının toplam ihtiyaç kredileri içindeki payı, geçen yıl Mayıs’ın son haftasında yüzde 41.1 iken bu yıl aynı hafta itibariyle yüzde 44.8’e yükseldi. Yerli özel bankalar 3.7 puanlık bir artış sağlarken, yabancı mevduat bankalarının payı da yüzde 30.4’ten yüzde 32’ye çıktı. Bu dönemde ihtiyaç kredilerinde en büyük artışı yerli özel bankalar gösterdi.TL mevduat faizleri de düştüMerkez Bankası'nın Mayıs Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yukarı yönelen TL mevduat faizleri de haftaya düşüşle başladı. Bankaların TL mevduat faizleri en yüksek yüzde 50’de oluşurken, düşük miktarlı tasarruflarda TL mevduat faizi yeniden yüzde 42-43 seviyelerine geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/milyonlarca-calisani-ilgilendiriyor-odeme-almak-icin-sure-5-ay-kisaldi-1084787729.html
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ihtiyaç kredisi, ihtiyaç kredisi faizi
ihtiyaç kredisi, ihtiyaç kredisi faizi
Kurban Bayramı öncesi paraya sıkışanlara 'can suyu': İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Kurban Bayramı öncesinde bankacılık sektöründe ihtiyaç kredi faizlerinde önemli bir düşüş yaşandı. Yerli özel bankalar, Mayıs ayının son haftasında, kamu mevduat bankaları ise bu hafta başında ihtiyaç kredi faizlerini yüzde 5.5 seviyelerinden yüzde 4.5 seviyelerine çekti.
Bankacılık sektöründe ihtiyaç kredi faizleri, geçtiğimiz haftalarda yüzde 5’in üzerinde seyrederken, yeni haftaya yüzde 4-4,5 aralığından başladı. Ekonomim yazarı Şebnem Turhan'ın aktardığına göre, Merkez Bankası’nın kredilerde yavaşlama odaklı sıkı para politikasına rağmen bu indirimler gerçekleşti.
Sıkı para politikasına uygun değil
Bankacılık sektörü kaynakları, bu indirimlerin sıkı para politikasına uygun olmadığını ve sadece bayram öncesi döneme özgü olabileceğini belirtti. Faiz indirimlerinin trend haline gelip gelmeyeceği konusunda ise temkinli konuşarak, yaz aylarının sıkı geçeceğini ve sonbaharda bir trend değişimi gözlemlenebileceğini ifade ettiler.
İhtiyaç kredisi pazarında hareketlenme
BDDK’nın haftalık verilerine göre, yerli özel mevduat bankalarının toplam ihtiyaç kredileri içindeki payı, geçen yıl Mayıs’ın son haftasında yüzde 41.1 iken bu yıl aynı hafta itibariyle yüzde 44.8’e yükseldi. Yerli özel bankalar 3.7 puanlık bir artış sağlarken, yabancı mevduat bankalarının payı da yüzde 30.4’ten yüzde 32’ye çıktı. Bu dönemde ihtiyaç kredilerinde en büyük artışı yerli özel bankalar gösterdi.
TL mevduat faizleri de düştü
Merkez Bankası'nın Mayıs Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yukarı yönelen TL mevduat faizleri de haftaya düşüşle başladı. Bankaların TL mevduat faizleri en yüksek yüzde 50’de oluşurken, düşük miktarlı tasarruflarda TL mevduat faizi yeniden yüzde 42-43 seviyelerine geriledi.