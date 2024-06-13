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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e yanıt: ‘Haddini bildirmekten çekinmeyiz’
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e yanıt: ‘Haddini bildirmekten çekinmeyiz’
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda CHP lideri Özel'in açıklamalarına yanıt verdi."Özgür Özel'e haddini bildiren cevap" başlığı ile yayımlanan mesajda Yalçın şu cümlelere yer verdi:Yalçın yayımladığı mesajı, "Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter’i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin" cümlesiyle bitirdi.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e yanıt: ‘Haddini bildirmekten çekinmeyiz’

16:37 13.06.2024
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda CHP lideri Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.
"Özgür Özel'e haddini bildiren cevap" başlığı ile yayımlanan mesajda Yalçın şu cümlelere yer verdi:
Özgür Özel, CHP’nin siyasi iş birlikleriyle ilgili sorularımıza cevap vermekten kaçınıp topu taca atarak aklınca seviyemize inmemekten bahsetmişsin. Sen zaten doğrudan MHP Divan üyelerini -üstelik isim zikretme cesaretini de gösteremeden- hedef alarak zaten düşük olan seviyeni iyice alçaklaştırdın. Bir siyasi parti genel başkanı gibi değil de, padişahtan kelle isteyen Celali elebaşı, bir sergerde gibi davranıyorsun. Lakin nefesini boşuna tüketiyorsun. Sahte kabadayılıkla bizi ürküteceğini sanıyorsan aldanıyorsun. İşi gücü, ülkeye yarar getirecek siyaseti bir kenara bırakıp bizimle uğraştığına göre; bizden adamakıllı korkuyor, tırsıyorsun. Tıpkı tehlike olmadığı zamanlarda yumruğunu sallayan korkaklara benziyorsun. MHP’nin iç işlerine karışma hadsizliğin de cabası… Sen önce kendi partinin içindeki sorunları çözmeye çaba göster. Bize sataşıp bizimle uğraşarak Yerel Seçimlerin rüzgârında ötelenen parti içi kavgalarının üstünü örtemezsin. Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar. Sonra bir bakmışsın ki koltuk altından gidivermiş. Ama şu sıralar kapıldığın kibir ve gurur yüzünden ayağın yerden kesilmiş. Kibrin ve enaniyetin, gözünü kör etmiş. Gerçekleri göremiyorsun. Hayatta insanı mahveden üç şey vardır Özgür Özel... Bunlar; korkaklık, gurur ve öfkedir. Sende bunların üçü de var. Korkaklar; yalan, iftira ve çamuru silah olarak kullanırlar. Korkaklar; duyguları istismar eder, hassasiyetleri şeytanca kaşırlar. Üzerlerine gidince çabucak öfkelenirler. İşte sen tam da böyle birisin. Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun. Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun. Her gün biraz daha çirkinleşiyor, çirkefleşiyorsun. Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan!
Yalçın yayımladığı mesajı, "Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter’i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin" cümlesiyle bitirdi.
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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