https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/chp-genel-baskani-ozelden-bahceliye-yanit-belli-ki-cumhur-ittifakinda-sorunlar-var-1084804911.html

CHP Genel Başkanı Özel'den Bahçeli'ye yanıt: 'Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var'

CHP Genel Başkanı Özel'den Bahçeli'ye yanıt: 'Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AK Parti ve CHP arasında ittifak açıklamalarına yanıt verdi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T14:11+0300

2024-06-13T14:11+0300

2024-06-13T14:22+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

ak parti

ekrem imamoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084497355_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c98f0d48f38554b40bc58d6ffe547ab.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklamasındaki "AK Parti ile CHP ittifakı" ifadesine ilişkin, "Bize kimse ittifak falan önermesin, çünkü bugünün sorumluları, bu sorumluluğu taşıyacak. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin. Bu sorunları ya çözsünler ya bıraksınlar biz çözeriz" dedi.'Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var'CHP Genel Başkanı Özel, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklamasındaki "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisinin samimi dileği ve temennisidir" ifadesine ilişkin yorumu sorulan Özel, şu görüşleri paylaştı:Özel, Bahçeli'ye çağrıda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:"Devlet Bahçeli'nin bu çıkışıyla ilgili bir erken seçimin gündeme geleceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Özel, "O, Sayın Bahçeli'nin uzmanlık alanıdır, kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz" diyerek karşılık verdi.'Kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz'Özgür Özel, MHP Genel Başkan yardımcıları Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter'in mesajlarına ilişkin soruya, şöyle cavap verdi:'Şehit yakınlarına ve gazilere birer maaş ikramiye verilmesi için kanun teklifi hazırlıyoruz'İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlediği Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'nın kapanış oturumunda konuşan Özel, İzmir'de yapılan geniş kapsamlı bir toplantıda bu çalıştay fikrinin ortaya çıktığını söyledi.Çalıştay raporlarının, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) aracılığıyla siyasi parti farklılığı olmaksızın belediyelere verileceğini kaydeden Özel, şunları kaydetti:Bugüne kadar olan pratiklerden ve taleplerden meselenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düzeyinde tartışılmak yerine Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bir yapı oluşturularak takip edilmesini önemsediklerine değinen Özel, "Ayrıca tüm belediyelerimizde, örgütlerimizde şehit yakınları ve gazilerimizle ilgili birimlerin kurulması için bir genelge yayımladık" diye konuştu.Şehit yakınları ve gazilerin sosyal durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Şehit eş, anne, babalarının maaşlarında mutlaka ve çok ciddi iyileştirmeler yapılmalı. Temmuz 2023'te memurlara verilen seyyanen zamdan emsal maaş almayan şehit aileleri ve gazilerin de yararlanması sağlanmalı ve bundan sonraki tüm seyyanen zam uygulamalarından da yararlanacakları gözetilmeli. Bu mutlaka kanuni düzenlemeye ilave edilmelidir. Milletvekillerine en iyi hastanelerde tedavi imkanı sağlayan devletin, bundan şehit ailelerini ve gazilerimizi mahrum bırakması kesinlikle düşünülemez. En üst sağlık standardı, şehit aileleri ve gazilerin olmalı, ondan sonra diğer standartlar belirlenmelidir" ifadesini kullandı.Sosyal tesisler ve otellerle ilgili protokol yapılıp şehit yakınları ve gazilerin buralardan istifade edebileceğini anlatan Özel şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bahceli-mhp-mezkur-davanin--1-temmuz-2024-tarihinde-yapilacak--durusmasinda-mutlaka-hazir-bulunacak-1084769322.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, ak parti, ekrem imamoğlu