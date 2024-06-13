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Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/merkez-bankasi-rezervlerinde-tarihi-rekor-1084806269.html
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Sputnik Türkiye
Merkez Banka'nın toplam brüt rezervi 7 Haziran itibarıyla 146.2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Söz konusu açıklamayla birlikte Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? sorusuna yanıt bulundu.Merkez Bankası rezervleri 146.2 milyar dolara ulaştı7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146.2 milyar dolarla rekor düzeye çıktı.Önceki rekor Aralık 2023 45.5 milyar dolarla görülmüştü.Merkez bankası döviz kurları 86.4 milyar dolara yükseldiDöviz rezervi 83.9 milyar dolardan 86.4 milyar dolara yükselirken, altın rezervi 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyar dolara çıktı.
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merkez bankası kurları, merkez bankası rezervleri, rekor, merkez bankası, merkez bankası rezervi ne kadar

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

14:50 13.06.2024 (güncellendi: 14:55 13.06.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA
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Merkez Banka'nın toplam brüt rezervi 7 Haziran itibarıyla 146.2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Söz konusu açıklamayla birlikte Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? sorusuna yanıt bulundu.

Merkez Bankası rezervleri 146.2 milyar dolara ulaştı

7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146.2 milyar dolarla rekor düzeye çıktı.

Önceki rekor Aralık 2023 45.5 milyar dolarla görülmüştü.

Merkez bankası döviz kurları 86.4 milyar dolara yükseldi

Döviz rezervi 83.9 milyar dolardan 86.4 milyar dolara yükselirken, altın rezervi 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyar dolara çıktı.
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