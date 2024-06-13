https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/merkez-bankasi-rezervlerinde-tarihi-rekor-1084806269.html

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Sputnik Türkiye

Merkez Banka'nın toplam brüt rezervi 7 Haziran itibarıyla 146.2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T14:50+0300

2024-06-13T14:50+0300

2024-06-13T14:55+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

rekor

altın

döviz

dolar

kur

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Söz konusu açıklamayla birlikte Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? sorusuna yanıt bulundu.Merkez Bankası rezervleri 146.2 milyar dolara ulaştı7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146.2 milyar dolarla rekor düzeye çıktı.Önceki rekor Aralık 2023 45.5 milyar dolarla görülmüştü.Merkez bankası döviz kurları 86.4 milyar dolara yükseldiDöviz rezervi 83.9 milyar dolardan 86.4 milyar dolara yükselirken, altın rezervi 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyar dolara çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/msb-duyurdu-abd-ile-f-16-sozlesmesi-imzalandi-1084800233.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası kurları, merkez bankası rezervleri, rekor, merkez bankası, merkez bankası rezervi ne kadar