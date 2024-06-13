https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/meral-danis-bestas-hicbir-belediyemizde-suc-islenmiyor-hicbir-belediye-baskanimiz-suclu-degil-1084809059.html

Meral Danış Beştaş: 'Hiçbir belediyemizde suç işlenmiyor, hiçbir belediye başkanımız suçlu değil'

Meral Danış Beştaş: 'Hiçbir belediyemizde suç işlenmiyor, hiçbir belediye başkanımız suçlu değil'

Sputnik Türkiye

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, "Kayyum... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T15:58+0300

2024-06-13T15:58+0300

2024-06-13T15:58+0300

politika

meral danış beştaş

belediye

suç

dem parti

açıklama

meclis

kayyum

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Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidara eleştiride bulunarak "her zeminde kayyum uygulamasının yasal bir zorunluluk olduğu ve buna mecbur olunduğu algısı yürüttüğünü" savundu.Bu uygulamalarının doğru olmadığını savunan Beştaş, "Bizim şu anda kayyum atanan Hakkari Belediyemiz başta olmak üzere hiçbir belediyemizde suç işlenmiyor, hiçbir belediye başkanı suçlu değil, hiçbir belediye eş başkanı hakkında adil, tarafsız bir yargılama ya da soruşturma süreci de yürütülmüyor. 'Belediye başkanlarının suç işlemesi halinde mutlaka kayyum atamak zorundayız. Yasa, Anayasa bunu emrediyor' şeklinde bir algı yönetimi var. Hakkari Belediye Eş Başkanımız ile ilgili talimatla yönetilen bir yargı kararıyla karşı karşıyayız. Yargı karar vermeden 5 gün önce kayyum atandı." ifadelerine yer verdi.Beştaş, "kayyum uygulamalarının hiçbir yasa, anayasa ve uluslararası sözleşmelerde bir dayanağı olmadığını" öne sürerek, "İrademizi gasbedenlere karşı boynumuzu eğmeyeceğiz. Kayyum atama kararınızı derhal geri alın." dedi.

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meral danış beştaş, belediye, suç, dem parti, açıklama, meclis, kayyum