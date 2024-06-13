https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/malavi-dusen-ucakla-ilgili-sorusturmada-uluslararasi-yardim-talep-etti-1084817217.html
Malavi, düşen uçakla ilgili soruşturmada uluslararası yardım talep etti
Malavi, düşen uçakla ilgili soruşturmada uluslararası yardım talep etti
Sputnik Türkiye
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yabancı hükümet ve uluslararası kuruluşları, Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima’nın hayatını kaybettiği uçak... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T17:16+0300
2024-06-13T17:16+0300
2024-06-13T17:16+0300
dünya
malavi
uçak kazası
devlet başkanı
soruşturma
yardım
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Chilima ve beraberindeki 9 kişi için 21 günlük ulusal yas ilan eden Chakwera, 20'den fazla büyükelçilik şefi ve uluslararası kurum temsilcisiyle yaptığı toplantıda, “Malavi silahlı kuvvetleri bugün kazanın nedenine ilişkin bir soruşturma başlattı. Bazı hükümetlerinizin bu alanda uzmanlık sahibi olduğunu biliyorum, bu nedenle desteğinizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.Chakwera, Chilima ve heyetini taşıyan uçağın kayıp olduğunun öğrenilmesinin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek veren yabancı hükümetlere de şükranlarını sundu.Malavi hükümetinden yapılan açıklamada, uçak kazasında yaşamını yitiren Chilima ve diğer 9 kişi için cenaze töreni düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.Uçak kazasının meydana geldiği 10 Haziran itibariyle 21 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilen açıklamada, ülkedeki tüm bayrakların da yarıya indirildiği duyuruldu.Cenaze töreni tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima ve beraberindeki 9 kişi uçak kazasında hayatını kaybetmişti.Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi nedeniyle Mzuzu'daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radardan kaybolduğunu açıklamıştı.Kaybolan uçağın enkazı, arama faaliyetleri sonucu Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ucagi-kaybolmustu-malavi-devlet-baskan-yardimcisi-chilima-hayatini-kaybetti-1084721883.html
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malavi, uçak kazası, devlet başkanı, soruşturma, yardım
malavi, uçak kazası, devlet başkanı, soruşturma, yardım
Malavi, düşen uçakla ilgili soruşturmada uluslararası yardım talep etti
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yabancı hükümet ve uluslararası kuruluşları, Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima’nın hayatını kaybettiği uçak kazasının soruşturulmasına yardımcı olmaya çağırdı.
Chilima ve beraberindeki 9 kişi için 21 günlük ulusal yas ilan eden Chakwera, 20'den fazla büyükelçilik şefi ve uluslararası kurum temsilcisiyle yaptığı toplantıda, “Malavi silahlı kuvvetleri bugün kazanın nedenine ilişkin bir soruşturma başlattı. Bazı hükümetlerinizin bu alanda uzmanlık sahibi olduğunu biliyorum, bu nedenle desteğinizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Chakwera, Chilima ve heyetini taşıyan uçağın kayıp olduğunun öğrenilmesinin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek veren yabancı hükümetlere de şükranlarını sundu.
Malavi hükümetinden yapılan açıklamada, uçak kazasında yaşamını yitiren Chilima ve diğer 9 kişi için cenaze töreni düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.
Uçak kazasının meydana geldiği 10 Haziran itibariyle 21 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilen açıklamada, ülkedeki tüm bayrakların da yarıya indirildiği duyuruldu.
Cenaze töreni tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima ve beraberindeki 9 kişi uçak kazasında hayatını kaybetmişti.
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi nedeniyle Mzuzu'daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radardan kaybolduğunu açıklamıştı.
Kaybolan uçağın enkazı, arama faaliyetleri sonucu Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda bulunmuştu.