https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/malavi-dusen-ucakla-ilgili-sorusturmada-uluslararasi-yardim-talep-etti-1084817217.html

Malavi, düşen uçakla ilgili soruşturmada uluslararası yardım talep etti

Malavi, düşen uçakla ilgili soruşturmada uluslararası yardım talep etti

Sputnik Türkiye

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yabancı hükümet ve uluslararası kuruluşları, Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima’nın hayatını kaybettiği uçak... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T17:16+0300

2024-06-13T17:16+0300

2024-06-13T17:16+0300

dünya

malavi

uçak kazası

devlet başkanı

soruşturma

yardım

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Chilima ve beraberindeki 9 kişi için 21 günlük ulusal yas ilan eden Chakwera, 20'den fazla büyükelçilik şefi ve uluslararası kurum temsilcisiyle yaptığı toplantıda, “Malavi silahlı kuvvetleri bugün kazanın nedenine ilişkin bir soruşturma başlattı. Bazı hükümetlerinizin bu alanda uzmanlık sahibi olduğunu biliyorum, bu nedenle desteğinizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.Chakwera, Chilima ve heyetini taşıyan uçağın kayıp olduğunun öğrenilmesinin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına destek veren yabancı hükümetlere de şükranlarını sundu.Malavi hükümetinden yapılan açıklamada, uçak kazasında yaşamını yitiren Chilima ve diğer 9 kişi için cenaze töreni düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.Uçak kazasının meydana geldiği 10 Haziran itibariyle 21 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilen açıklamada, ülkedeki tüm bayrakların da yarıya indirildiği duyuruldu.Cenaze töreni tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima ve beraberindeki 9 kişi uçak kazasında hayatını kaybetmişti.Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi nedeniyle Mzuzu'daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radardan kaybolduğunu açıklamıştı.Kaybolan uçağın enkazı, arama faaliyetleri sonucu Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/ucagi-kaybolmustu-malavi-devlet-baskan-yardimcisi-chilima-hayatini-kaybetti-1084721883.html

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malavi, uçak kazası, devlet başkanı, soruşturma, yardım