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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama: Mezuniyet baloları yasaklandı mı?
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama: Mezuniyet baloları yasaklandı mı?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Liselerde mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusuna "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T12:27+0300
2024-06-03T12:27+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
yusuf tekin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladıBakan Tekin, yeni müfredata yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:'Neye itiraz ettiklerini merak ediyorum'Bir ikilem ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Tekin, "Osmanlı iyi Cumhuriyet kötü" gibi ikilemlere karşı olduğunu belirtti.Bakan Tekin, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir devamlılığın çocuklarımız tarafından içselleştirilmesini istiyoruz. Bu eğitimi verelim istiyoruz." dedi.Mezuniyet baloları yasaklandı mı?"Liselerde mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusuna ise "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz." yanıtını verdi.
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama: Mezuniyet baloları yasaklandı mı?

12:27 03.06.2024
© AA / Cem GencoYusuf Tekin
Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AA / Cem Genco
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Liselerde mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusuna "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz." yanıtını verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı
Bakan Tekin, yeni müfredata yönelik eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi:
"Türkiye'nin uluslararası anlamda rekabet edebilecek mekanizmaların bize önerdikleri bazı referanslar var. 'Sizin müfredatınız ortalama OECD ülkesinin müfredatından daha yoğun.' diyorlar. Bu bir eleştiri konusuydu. 'Beceri odaklı eğitime geçti dünya sizin de buna geçmeniz lazım.' eleştirileri yapılıyordu. Uluslararası kuruluşların bize önerdiği müfredat değişikliğine gitmek istiyoruz dedik. Bize referans olabilecek her kim varsa buyursun gelsin dedik. Bu çok açık bir davet. Sivil toplum kuruluşları akademisyenler her kim varsa...

'Neye itiraz ettiklerini merak ediyorum'

"Sonra sonbahar aylarına geldiğimizde bu konudaki çağrımızın cevap bulmadığını görünce biraz daha altını çizerek davet ettik. Bize çok sınırlı sayıda kişi bu anlamda katkı vermek istediğini ifade etti onlardan faydalandık. 2 haftalık askı süreci tanımladık. Hangisi daha katılımcı? İnsanlar kendi bireysel tembelliklerini bize katkı vermek konundaki çekimserliklerini bize fatura etmeye çalışıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben başından beri davet ediyorum gelmiyorsunuz hazırlanan metni eleştiriyorsunuz. Saygı sınırının dışında eleştiriler yapılıyor. 67 bin civarında görüş ve öneri geldi 1,5 milyona yakın kişi programları indirdi. İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum."
Bir ikilem ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Tekin, "Osmanlı iyi Cumhuriyet kötü" gibi ikilemlere karşı olduğunu belirtti.
Bakan Tekin, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir devamlılığın çocuklarımız tarafından içselleştirilmesini istiyoruz. Bu eğitimi verelim istiyoruz." dedi.

Mezuniyet baloları yasaklandı mı?

"Liselerde mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusuna ise "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz." yanıtını verdi.
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