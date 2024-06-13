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Konya’da AVM'de İsrail’i protesto etmek isteyen bir grup ve yemek bekleyenler arasında arbede çıktı
Konya’da AVM'de İsrail’i protesto etmek isteyen bir grup ve yemek bekleyenler arasında arbede çıktı
Sputnik Türkiye
Konya’da yer alan bir AVM'de İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto eden bir grup ve zincir bir restoranın müşterileri arasında gerginlik yaşandı... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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Kule Site Alışveriş Merkezinde meydana gelen olayda İsrail’e karşı boykot edilen firmalara tepki gösteren bir grup ellerinde pankartlarla alışveriş merkezine girerek, yemek katında bulunan boykot edilen firmaların bulunduğu alana geldi.Grup burada bir süre slogan attı.O sırada bir kişinin tepki göstermesi üzerine gruptakiler üzerine yürürken, arbede yaşandı. Gruba polis ekiplerinin müdahalesi ile arbede sona ererken, grup daha sonra alışveriş merkezinden sloganlarla çıktı.Bir süre polis kontrolünün ardından grup alışveriş merkezi önünden ayrıldı.
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avm, israil, konya, yemek, arbede, protesto, gazze

Konya’da AVM'de İsrail’i protesto etmek isteyen bir grup ve yemek bekleyenler arasında arbede çıktı

10:28 13.06.2024
© İHAİsrail protestosunda çıkan arbede kamerada
İsrail protestosunda çıkan arbede kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© İHA
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Konya’da yer alan bir AVM'de İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto eden bir grup ve zincir bir restoranın müşterileri arasında gerginlik yaşandı. Protesto eden grup ve müşteriler arasında sözlü tartışma sonrası arbede yaşandı.
Kule Site Alışveriş Merkezinde meydana gelen olayda İsrail’e karşı boykot edilen firmalara tepki gösteren bir grup ellerinde pankartlarla alışveriş merkezine girerek, yemek katında bulunan boykot edilen firmaların bulunduğu alana geldi.

Grup burada bir süre slogan attı.

O sırada bir kişinin tepki göstermesi üzerine gruptakiler üzerine yürürken, arbede yaşandı.

Gruba polis ekiplerinin müdahalesi ile arbede sona ererken, grup daha sonra alışveriş merkezinden sloganlarla çıktı.

Bir süre polis kontrolünün ardından grup alışveriş merkezi önünden ayrıldı.
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