https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/konyada-avmde-israili-protesto-etmek-isteyen-bir-grup-ve-yemek-bekleyenler-arasinda-arbede-cikti-1084792252.html

Konya’da AVM'de İsrail’i protesto etmek isteyen bir grup ve yemek bekleyenler arasında arbede çıktı

Konya’da AVM'de İsrail’i protesto etmek isteyen bir grup ve yemek bekleyenler arasında arbede çıktı

Sputnik Türkiye

Konya’da yer alan bir AVM'de İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları protesto eden bir grup ve zincir bir restoranın müşterileri arasında gerginlik yaşandı... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T10:28+0300

2024-06-13T10:28+0300

2024-06-13T10:28+0300

avm

israil

yaşam

konya

yemek

arbede

protesto

gazze

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Kule Site Alışveriş Merkezinde meydana gelen olayda İsrail’e karşı boykot edilen firmalara tepki gösteren bir grup ellerinde pankartlarla alışveriş merkezine girerek, yemek katında bulunan boykot edilen firmaların bulunduğu alana geldi.Grup burada bir süre slogan attı.O sırada bir kişinin tepki göstermesi üzerine gruptakiler üzerine yürürken, arbede yaşandı. Gruba polis ekiplerinin müdahalesi ile arbede sona ererken, grup daha sonra alışveriş merkezinden sloganlarla çıktı.Bir süre polis kontrolünün ardından grup alışveriş merkezi önünden ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/istanbula-2-yeni-avm-geliyor-1084790625.html

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avm, israil, konya, yemek, arbede, protesto, gazze