https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/istanbula-2-yeni-avm-geliyor-1084790625.html
İstanbul'a 2 yeni AVM geliyor
İstanbul'a 2 yeni AVM geliyor
Sputnik Türkiye
Bu yıl içerisinde İstanbul'a 2 ve Antalya'ya 1 yeni AVM'nin açılacağı duyuruldu. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T09:27+0300
2024-06-13T09:27+0300
2024-06-13T09:31+0300
türkiye
avm
istanbul
antalya
çekmeköy
alışveriş merkezi
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Alman ECE Marketplaces’in bir iştiraki olan ve yönetiminde 200 alışveriş merkezi bulunan ECE Türkiye, bu yıl içerisinde inşaatı süren V Metroway ve Ağaoğlu Çekmeköy Park AVM'yi hizmete açmayı planlayan şirket, Forum Bornova ve Luviya projelerini de portföyüne dahil etti.ECE Türkiye, Antalya'da gerçekleştireceği yeni yatırım projelerinin duyurusunu yaptı.Yeni Şafak'ta yer alan habere göre şirket, mevcut 200 AVM’sine ek olarak iki yeni projeyi daha hayata geçiriyor.Bu projelerden biri olan Luviya, Antalya'da inşa edilecek.Luviya'nın 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacağı ve 653 daire, 5 yıldızlı bir otel ve A sınıfı ofis alanı ile birlikte 200 mağaza barındıracağı belirtildi.En çok AVM bulunan şehir unvanına sahip İstanbul'da mevcut 114 AVM bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ticaret-bakanligindan-bazi-uluslararasi-gozetim-sirketlerine-sureli-olarak-faaliyetten-men-1084789268.html
türkiye
istanbul
antalya
çekmeköy
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avm, istanbul, antalya, çekmeköy, alışveriş merkezi
avm, istanbul, antalya, çekmeköy, alışveriş merkezi
İstanbul'a 2 yeni AVM geliyor
09:27 13.06.2024 (güncellendi: 09:31 13.06.2024)
Bu yıl içerisinde İstanbul'a 2 ve Antalya'ya 1 yeni AVM'nin açılacağı duyuruldu.
Alman ECE Marketplaces’in bir iştiraki olan ve yönetiminde 200 alışveriş merkezi bulunan ECE Türkiye, bu yıl içerisinde inşaatı süren V Metroway ve Ağaoğlu Çekmeköy Park AVM'yi hizmete açmayı planlayan şirket, Forum Bornova ve Luviya projelerini de portföyüne dahil etti.
ECE Türkiye, Antalya'da gerçekleştireceği yeni yatırım projelerinin duyurusunu yaptı.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre şirket, mevcut 200 AVM’sine ek olarak iki yeni projeyi daha hayata geçiriyor.
Bu projelerden biri olan Luviya, Antalya'da inşa edilecek.
Luviya'nın 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacağı ve 653 daire, 5 yıldızlı bir otel ve A sınıfı ofis alanı ile birlikte 200 mağaza barındıracağı belirtildi.
En çok AVM bulunan şehir unvanına sahip İstanbul'da mevcut 114 AVM bulunuyor.