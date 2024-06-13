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İstanbul'a 2 yeni AVM geliyor
İstanbul'a 2 yeni AVM geliyor
Sputnik Türkiye
Bu yıl içerisinde İstanbul'a 2 ve Antalya'ya 1 yeni AVM'nin açılacağı duyuruldu. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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Alman ECE Marketplaces’in bir iştiraki olan ve yönetiminde 200 alışveriş merkezi bulunan ECE Türkiye, bu yıl içerisinde inşaatı süren V Metroway ve Ağaoğlu Çekmeköy Park AVM'yi hizmete açmayı planlayan şirket, Forum Bornova ve Luviya projelerini de portföyüne dahil etti.ECE Türkiye, Antalya'da gerçekleştireceği yeni yatırım projelerinin duyurusunu yaptı.Yeni Şafak'ta yer alan habere göre şirket, mevcut 200 AVM’sine ek olarak iki yeni projeyi daha hayata geçiriyor.Bu projelerden biri olan Luviya, Antalya'da inşa edilecek.Luviya'nın 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacağı ve 653 daire, 5 yıldızlı bir otel ve A sınıfı ofis alanı ile birlikte 200 mağaza barındıracağı belirtildi.En çok AVM bulunan şehir unvanına sahip İstanbul'da mevcut 114 AVM bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ticaret-bakanligindan-bazi-uluslararasi-gozetim-sirketlerine-sureli-olarak-faaliyetten-men-1084789268.html
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avm, istanbul, antalya, çekmeköy, alışveriş merkezi
avm, istanbul, antalya, çekmeköy, alışveriş merkezi

İstanbul'a 2 yeni AVM geliyor

09:27 13.06.2024 (güncellendi: 09:31 13.06.2024)
© Sputnik / Kerimcan MalazAVM
AVM - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Bu yıl içerisinde İstanbul'a 2 ve Antalya'ya 1 yeni AVM'nin açılacağı duyuruldu.
Alman ECE Marketplaces’in bir iştiraki olan ve yönetiminde 200 alışveriş merkezi bulunan ECE Türkiye, bu yıl içerisinde inşaatı süren V Metroway ve Ağaoğlu Çekmeköy Park AVM'yi hizmete açmayı planlayan şirket, Forum Bornova ve Luviya projelerini de portföyüne dahil etti.
ECE Türkiye, Antalya'da gerçekleştireceği yeni yatırım projelerinin duyurusunu yaptı.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre şirket, mevcut 200 AVM’sine ek olarak iki yeni projeyi daha hayata geçiriyor.

Bu projelerden biri olan Luviya, Antalya'da inşa edilecek.

Luviya'nın 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacağı ve 653 daire, 5 yıldızlı bir otel ve A sınıfı ofis alanı ile birlikte 200 mağaza barındıracağı belirtildi.
En çok AVM bulunan şehir unvanına sahip İstanbul'da mevcut 114 AVM bulunuyor.
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
TÜRKİYE
Ticaret Bakanlığı'ndan bazı uluslararası gözetim şirketlerine süreli olarak faaliyetten men
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