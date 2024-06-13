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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kendisinden-13-yas-buyuk-sevgilisini-bicakladi-evlenecektik-1084798217.html
Kendisinden 13 yaş büyük sevgilisini bıçakladı: 'Evlenecektik'
Kendisinden 13 yaş büyük sevgilisini bıçakladı: 'Evlenecektik'
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 yaşındaki şahıs, kendisinden 13 yaş büyük sevgilisini bıçak darbeleriyle yaraladı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T11:41+0300
2024-06-13T11:41+0300
türkiye
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manavgat
bıçaklı saldırı
yaralama
bıçakla yaralama
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Saldırı neticesinde ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alınırken, kaçan saldırgan asayiş ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Emek Mahallesi 3029-3013 Sokak kesişiminde kaldırımda bıçakla yaralanmış bir kadın olduğu ihbarı, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler çok sayıda bıçak darbesi almış, karnının sol tarafında saplanmış bıçak olan kadınla karşılaştı.Yaralı kadın 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adının F.K. olduğu belirlenen kadın Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.Diğer taraftan F.K.'nin bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan ve sevgilisi olduğu belirlenen Mahmut Yılan, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda olaydan kısa bir süre sonra Bayır Mezarlığı yakınlarında yakaladı. Mahmut Yılan'ın olay sırasında yaklaşık 300 promil alkollü olduğu belirlendi.Mahmut Yılan'ın 4 gün önce sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından intihara teşebbüs ettiği, 3 gün önce de F.K.'nin arkadaşı olduğu iddia edilen kişiler tarafından darp edildiği aktarıldı.'Evlenecektik'Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Yılan'ın ilk ifadesinde 5-6 aydır F.K. ile birlikte olduklarını ve evlenmeyi planladıkları, olay günü ise F.K. ile tartıştıkları ve tartışmanın büyümesi sonucu alkolün etkisiyle sevgilisini bıçakladığı öğrenildi. Mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Yılan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Manavgat Devlet Hastanesin'e kaldırılarak ameliyata alınan F.K.'nin yoğun bakım ünitesinden normal odaya çıkarıldığı ve tedavisine normal odada devam edildiği bildirildi.
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antalya, manavgat, bıçaklı saldırı, yaralama, bıçakla yaralama
antalya, manavgat, bıçaklı saldırı, yaralama, bıçakla yaralama

Kendisinden 13 yaş büyük sevgilisini bıçakladı: 'Evlenecektik'

11:41 13.06.2024
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 yaşındaki şahıs, kendisinden 13 yaş büyük sevgilisini bıçak darbeleriyle yaraladı.
Saldırı neticesinde ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alınırken, kaçan saldırgan asayiş ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emek Mahallesi 3029-3013 Sokak kesişiminde kaldırımda bıçakla yaralanmış bir kadın olduğu ihbarı, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler çok sayıda bıçak darbesi almış, karnının sol tarafında saplanmış bıçak olan kadınla karşılaştı.
Yaralı kadın 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adının F.K. olduğu belirlenen kadın Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Diğer taraftan F.K.'nin bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan ve sevgilisi olduğu belirlenen Mahmut Yılan, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda olaydan kısa bir süre sonra Bayır Mezarlığı yakınlarında yakaladı. Mahmut Yılan'ın olay sırasında yaklaşık 300 promil alkollü olduğu belirlendi.
Mahmut Yılan'ın 4 gün önce sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından intihara teşebbüs ettiği, 3 gün önce de F.K.'nin arkadaşı olduğu iddia edilen kişiler tarafından darp edildiği aktarıldı.

'Evlenecektik'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Yılan'ın ilk ifadesinde 5-6 aydır F.K. ile birlikte olduklarını ve evlenmeyi planladıkları, olay günü ise F.K. ile tartıştıkları ve tartışmanın büyümesi sonucu alkolün etkisiyle sevgilisini bıçakladığı öğrenildi. Mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu söyleyen Yılan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Manavgat Devlet Hastanesin'e kaldırılarak ameliyata alınan F.K.'nin yoğun bakım ünitesinden normal odaya çıkarıldığı ve tedavisine normal odada devam edildiği bildirildi.
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