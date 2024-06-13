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G7, Rus varlıklarından Ukrayna’ya 50 milyar dolar tahsis edilmesini onayladı
G7, Rus varlıklarından Ukrayna’ya 50 milyar dolar tahsis edilmesini onayladı
Sputnik Türkiye
G7 ülkelerinin, Rusya’nın Batı’da dondurulan varlıklarını kullanarak Ukrayna’ya bu yılın sonuna kadar 50 milyar dolar tahsis etmeyi kabul ettiği belirtildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T11:02+0300
2024-06-13T10:59+0300
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Agence France-Presse (AFP) haber ajansının Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ndeki kaynaklara atışla aktardığına göre G7 ülkeleri, Rusya’nın Batı’da dondurulan varlıklarından Ukrayna’ya 2024 yılı sonuna kadar 50 milyar dolar tahsis edilmesine onay verdi.Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ndeki bir kaynak, uzmanların bu tür bir tahsis planının yasallığının yanı sıra yönetmeliklere uygunluğunu ve kredi verenlerin mali kapasitesini garanti altına alan bir plan geliştirmesi gerektiğini söyledi.Daha önce ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 ülkelerinin Ukrayna’ya kredi verilme konusunu görüştüğünü bildirerek kredinin Rusya’nın bu ülkelerde dondurulan varlıklarından elde edilen gelirler sayesinde kapatma olasılığının ele alındığını açıklamıştı.Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini bildirmişti. Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın başkenti Berlin'de katıldığı Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerden elde edilen yaklaşık 1.5 milyar euronun temmuz ayında Ukrayna için kullanılacağını bildirmişti.AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklara yönelik her türlü manipülasyonun uzun vadede euro üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağı konusunda uyararak Kiev’e destek için diğer finansman yollarını kullanma çağrısını yapmıştı.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/almanya-abnin-rusyaya-yonelik-yaptirimlarina-iliskin-gorusmelerde-ilerlemeyi-engelliyor-1084788155.html
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ukrayna krizi, g7, rusya, ukrayna, fransa cumhurbaşkanlığı, janet yellen, avrupa birliği, ursula von der leyen, avrupa merkez bankası, kremlin, sergey lavrov
ukrayna krizi, g7, rusya, ukrayna, fransa cumhurbaşkanlığı, janet yellen, avrupa birliği, ursula von der leyen, avrupa merkez bankası, kremlin, sergey lavrov

G7, Rus varlıklarından Ukrayna’ya 50 milyar dolar tahsis edilmesini onayladı

11:02 13.06.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в заключительный день саммита G7 в Хиросиме, Япония
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в заключительный день саммита G7 в Хиросиме, Япония - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool
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G7 ülkelerinin, Rusya’nın Batı’da dondurulan varlıklarını kullanarak Ukrayna’ya bu yılın sonuna kadar 50 milyar dolar tahsis etmeyi kabul ettiği belirtildi.
Agence France-Presse (AFP) haber ajansının Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ndeki kaynaklara atışla aktardığına göre G7 ülkeleri, Rusya’nın Batı’da dondurulan varlıklarından Ukrayna’ya 2024 yılı sonuna kadar 50 milyar dolar tahsis edilmesine onay verdi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’ndeki bir kaynak, uzmanların bu tür bir tahsis planının yasallığının yanı sıra yönetmeliklere uygunluğunu ve kredi verenlerin mali kapasitesini garanti altına alan bir plan geliştirmesi gerektiğini söyledi.
Daha önce ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 ülkelerinin Ukrayna’ya kredi verilme konusunu görüştüğünü bildirerek kredinin Rusya’nın bu ülkelerde dondurulan varlıklarından elde edilen gelirler sayesinde kapatma olasılığının ele alındığını açıklamıştı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini bildirmişti. Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya’nın başkenti Berlin'de katıldığı Ukrayna İyileştirme Konferansı'nda, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini vurgulayarak, dondurulan Rus varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerden elde edilen yaklaşık 1.5 milyar euronun temmuz ayında Ukrayna için kullanılacağını bildirmişti.
AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.
Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklara yönelik her türlü manipülasyonun uzun vadede euro üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağı konusunda uyararak Kiev’e destek için diğer finansman yollarını kullanma çağrısını yapmıştı.
Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.
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