https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/istanbulda-trafikte-surucuye-bicakli-saldiri-1084828878.html
İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı
İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün trafikte tartıştığı şoföre bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T23:56+0300
2024-06-13T23:56+0300
2024-06-13T23:56+0300
türkiye
araç
otomobil
küçükçekmece
küçükçekmece
istanbul
bıçaklı saldırı
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Küçükçekmece'de, 10 Haziran günü D-100 Karayolu Florya bağlantısında iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen kişi, diğer aracın sürücüsüne bıçakla saldırdı. Şüpheli, daha sonra tartıştığı kişinin aracına bıçakla zarar verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bahar-candanin-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu-14-yildan-44-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1084804365.html
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araç, otomobil, küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul, bıçaklı saldırı
araç, otomobil, küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul, bıçaklı saldırı
İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün trafikte tartıştığı şoföre bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Küçükçekmece'de, 10 Haziran günü D-100 Karayolu Florya bağlantısında iki sürücü arasında tartışma çıktı.
Otomobilden inen kişi, diğer aracın sürücüsüne bıçakla saldırdı.
Şüpheli, daha sonra tartıştığı kişinin aracına bıçakla zarar verdi.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.