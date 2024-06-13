https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/istanbulda-trafikte-surucuye-bicakli-saldiri-1084828878.html

İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı

İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı

Sputnik Türkiye

İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün trafikte tartıştığı şoföre bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T23:56+0300

2024-06-13T23:56+0300

2024-06-13T23:56+0300

türkiye

araç

otomobil

küçükçekmece

küçükçekmece

istanbul

bıçaklı saldırı

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Küçükçekmece'de, 10 Haziran günü D-100 Karayolu Florya bağlantısında iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen kişi, diğer aracın sürücüsüne bıçakla saldırdı. Şüpheli, daha sonra tartıştığı kişinin aracına bıçakla zarar verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bahar-candanin-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu-14-yildan-44-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1084804365.html

türkiye

küçükçekmece

istanbul

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araç, otomobil, küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul, bıçaklı saldırı