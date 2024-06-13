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İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı
İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün trafikte tartıştığı şoföre bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Küçükçekmece'de, 10 Haziran günü D-100 Karayolu Florya bağlantısında iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen kişi, diğer aracın sürücüsüne bıçakla saldırdı. Şüpheli, daha sonra tartıştığı kişinin aracına bıçakla zarar verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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araç, otomobil, küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul, bıçaklı saldırı
araç, otomobil, küçükçekmece, küçükçekmece, istanbul, bıçaklı saldırı

İstanbul'da trafikte sürücüye bıçaklı saldırı

23:56 13.06.2024
© AAİstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün trafikte tartıştığı şoföre bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün trafikte tartıştığı şoföre bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA
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İstanbul Küçükçekmece'de bir sürücünün trafikte tartıştığı şoföre bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Küçükçekmece'de, 10 Haziran günü D-100 Karayolu Florya bağlantısında iki sürücü arasında tartışma çıktı.
Otomobilden inen kişi, diğer aracın sürücüsüne bıçakla saldırdı.
Şüpheli, daha sonra tartıştığı kişinin aracına bıçakla zarar verdi.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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