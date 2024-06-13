https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bahar-candanin-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu-14-yildan-44-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1084804365.html

Bahar Candan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: '14 yıldan 44 yıla kadar hapsi isteniyor'

Bahar Candan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu: '14 yıldan 44 yıla kadar hapsi isteniyor'

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda 'Nihal Candan' olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 22 sanığın "suç... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T13:57+0300

2024-06-13T13:57+0300

2024-06-13T13:57+0300

türkiye

sosyal medya fenomeni

bahar candan

alisya bahar candan

iddianame

hapis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/10/1077448745_21:0:1159:640_1920x0_80_0_0_4723ad8b62bbd184429d6dea4d31edd2.jpg

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmesini kararlaştırdı'14 yıldan 44 yıla kadar hapsi isteniyor'Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık yer alıyor.İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi olan şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında 'Sazan Sarmalı' olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği aktarılıyor.İddianamede, Alisya Bahar Candan hakkında 'suç örgütüne üye olmak" ve 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Diğer 20 sanık hakkında ise farklı suçlardan farklı oranlarda hapis cezası öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/hastaneye-kaldirilmisti-candan-tedavisinin-ardindan-cezaevine-geri-goturuldu-1084240185.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medya fenomeni, bahar candan, alisya bahar candan, iddianame, hapis