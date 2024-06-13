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Bakan Uraloğlu duyurdu: Boğaz geçiş ücretlerine zam
Bakan Uraloğlu duyurdu: Boğaz geçiş ücretlerine zam
Sputnik Türkiye
Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücret 1 Temmuz'da artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin "Boğazlardan... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T19:32+0300
2024-06-13T19:38+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacağını belirterek, "Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5.07 dolar olacak." ifadesini kullandı.'Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretler 5.07 dolara yükselecek'Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerine yönelik karara ilişkin bilgi verdi.39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022'de boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, "Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacak. Temmuz 2024 itibarıyla Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanı'mızın Kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolara çıkarmıştık. Bu yıl ise boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5.07 dolar olacak" değerlendirmesini yaptı.Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerinde bundan sonraki süreçte her yıl 1 Temmuz'da güncellemenin devam edeceğini bildirdi.'10 bin net tonajlı bir gemi 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek'Montrö Sözleşmesi'ne göre, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:Bakan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-uraloglundan-ucak-bileti-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-1084584576.html
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türk boğazları'ndan geçiş ücret zam, türk boğazları'ndan geçme ücreti, türk boğazları'nın ücreti, türk boğazları gemi ne kadar ödüyor, türk boğazları gemi ağrığı önemli mi

Bakan Uraloğlu duyurdu: Boğaz geçiş ücretlerine zam

19:32 13.06.2024 (güncellendi: 19:38 13.06.2024)
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Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücret 1 Temmuz'da artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin "Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5.07 dolar olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacağını belirterek, "Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5.07 dolar olacak." ifadesini kullandı.

'Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretler 5.07 dolara yükselecek'

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerine yönelik karara ilişkin bilgi verdi.
39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022'de boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, "Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacak. Temmuz 2024 itibarıyla Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanı'mızın Kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolara çıkarmıştık. Bu yıl ise boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5.07 dolar olacak" değerlendirmesini yaptı.
Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerinde bundan sonraki süreçte her yıl 1 Temmuz'da güncellemenin devam edeceğini bildirdi.

'10 bin net tonajlı bir gemi 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek'

Montrö Sözleşmesi'ne göre, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) baz alınırken birim olarak da altının ons fiyatına endeksli olan 'altın frank' esas alınıyor. 10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde, bu gemi 2022'deki ilk güncellemeden önce fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri kalemleri için toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. 1 Temmuz 2024 sonrasında ise bu gemi toplam 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek. Yani yaptığımız güncellemelerle ücretleri 2022 öncesine göre 6,3 katına çıkarmış olacağız. Bu sayede de devlet hazinemize döviz girişi artmış olacak. Tahsil ettiğimiz ücretlerle dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazları'mızda deniz emniyeti ve güvenliğinin yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştiriyoruz."
Bakan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Boğazlarımızdan Uğraksız Geçen Gemilerin Ücretlerini Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi Uyarınca 1 Temmuz İtibarıyla Yeniden Güncelliyoruz. Ücretler bu yıl için yüzde 14.82 oranında artacak. Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretler 5.07 dolara yükselecek. 10 bin net tonajlı bir gemi 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek. 2022 öncesine göre ücretleri 6.3 katına çıkarmış olacağız. Böylece boğazlarımızdan sağladığımız gelir ve ülkemize döviz girişi artacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
DÜNYA
Bakan Uraloğlu'ndan uçak bileti fiyatlarıyla ilgili açıklama
6 Haziran , 20:44
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