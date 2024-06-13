https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bakan-uraloglu-duyurdu-bogaz-gecis-ucretlerine-zam-1084824677.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Boğaz geçiş ücretlerine zam

Bakan Uraloğlu duyurdu: Boğaz geçiş ücretlerine zam

Sputnik Türkiye

Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücret 1 Temmuz'da artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin "Boğazlardan... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T19:32+0300

2024-06-13T19:32+0300

2024-06-13T19:38+0300

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacağını belirterek, "Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5.07 dolar olacak." ifadesini kullandı.'Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretler 5.07 dolara yükselecek'Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerine yönelik karara ilişkin bilgi verdi.39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022'de boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, "Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz'da yeni bir güncelleme yapılacak. Temmuz 2024 itibarıyla Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanı'mızın Kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz. Bu ücreti 1 Temmuz 2023'te 4,42 dolara çıkarmıştık. Bu yıl ise boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin 'altın frank' üzerinden tespit edilen ücretleri 5.07 dolar olacak" değerlendirmesini yaptı.Uraloğlu, boğaz geçiş ücretlerinde bundan sonraki süreçte her yıl 1 Temmuz'da güncellemenin devam edeceğini bildirdi.'10 bin net tonajlı bir gemi 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek'Montrö Sözleşmesi'ne göre, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden sağlık denetimi, fener ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alındığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:Bakan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-uraloglundan-ucak-bileti-fiyatlariyla-ilgili-aciklama-1084584576.html

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